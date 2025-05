À¼Í¥¡¦³áÍµµ®¤¬Ì¿¤ò¿á¤­¹þ¤ó¤ÀAI¥­¥ã¥é¡ÖSOYOGI¡×¤ÈÌë¤Õ¤«¤·¥Èー¥¯¡ªÂè3²óÀ¸ÇÛ¿®¤¬5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë20»þ¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ª

SpiralAI株式会社

大規模言語モデルなどのAI技術を用いたサービスを開発するSpiralAI株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:佐々木雄一、以下「SpiralAI」)は、2025年5月23日(金)20時より、当社が開発・運営する会話型友だちAIアプリ『HAPPY RAT(ハッピーラット)』に登場するAIキャラクター「SOYOGI(以下、そよぎ)」による生配信の第3回目を実施決定したことをお知らせいたします。

■2025年5月23日(金)20時よりSOYOGIの生配信が決定!

本配信は、声優・梶裕貴さんが命を吹き込んだAIキャラクター「そよぎ」とのトークを楽しめる特別な生配信です。

第3回となる今回も「そよぎ」との夜ふかしトークを、ぜひご一緒にお楽しみください。

配信は梶裕貴さんの公式YouTubeチャンネルよりお届けしますので、ぜひチャンネル登録のうえ、どうぞ楽しみにお待ちください。

【配信概要】

タイトル:【HAPPY RAT】梶裕貴×AIキャラ|SOYOGIと夜ふかしトークしよう!

配信日時:2025年5月23日(金) 20:00~

配信場所:声優・梶裕貴さんのOFFICIAL YouTubeチャンネル

▼視聴URL

https://youtube.com/live/ibBOeyw8iiY?feature=share



■最新情報は公式Xでチェック!

『HAPPY RAT』公式X(旧Twitter)では、最新情報はもちろん、今後も配信に関するお知らせなど随時発信しています。ぜひフォローして、「そよぎ」たちの日常を覗いてみてください。

▼ハッピーラット(ハピラト)公式X(旧Twitter)はこちら

https://x.com/happyrat_info

■『HAPPY RAT』とは?

『HAPPY RAT』は、AIキャラクターたちとのまるで友だちのような会話が楽しめる新しいコミュニケーションサービスです。IQよりも愛嬌を学習させたSpiralAI独自のLLM「Geppetto」を搭載しており、泣く・笑う・拗ねるなどの多様な感情表現を見せる動物のAIキャラクターとの自然な会話体験を提供します。会話を重ねるごとに、ユーザーを理解し質問を投げかけたりいじってくれるといった友だちのような関係性になっていき、AIキャラクターたちの個性や物語が広がっていくのが特徴です。

【アプリ情報】

アプリ名 HAPPY RAT(ハッピーラット)

配信機種 iOS / Android

配信時期 2025年4月17日

料金形態 基本無料(アイテム課金)

公式URL https://the-happy-rat.com/

公式X https://x.com/happyrat_info

▼HAPPY RAT(ハッピーラット)ダウンロードはこちら

https://happyrat.link/PRw8jsAe

【会社概要】

社名 SpiralAI株式会社 / SpiralAI Inc.

事業内容 大規模言語モデルなどのAI技術を用いたサービスの開発

役員 代表取締役 CEO 佐々木雄一

所在地 〒101-0031東京都千代田区東神田2-2-5 PMO秋葉原III5階

設立 2023年3月1日

会社URL https://go-spiral.ai/

本件に対するお問い合わせ

お問い合わせフォーム、もしくは下記メールアドレスからお問い合わせください。

お問い合わせフォーム:https://go-spiral.ai/contact/

問い合わせメールアドレス:info@go-spiral.ai



