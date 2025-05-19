À¼Í¥¡¦³áÍµµ®¤¬Ì¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤ÀAI¥¥ã¥é¡ÖSOYOGI¡×¤ÈÌë¤Õ¤«¤·¥Èー¥¯¡ªÂè3²óÀ¸ÇÛ¿®¤¬5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë20»þ¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ª
Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤ÎAIµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤¹¤ëSpiralAI³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´¡¹ÌÚÍº°ì¡¢°Ê²¼¡ÖSpiralAI¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë20»þ¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤¬³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ë²ñÏÃ·¿Í§¤À¤ÁAI¥¢¥×¥ê¡ØHAPPY RAT¡Ê¥Ï¥Ã¥Ôー¥é¥Ã¥È¡Ë¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëAI¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖSOYOGI¡Ê°Ê²¼¡¢¤½¤è¤®¡Ë¡×¤Ë¤è¤ëÀ¸ÇÛ¿®¤ÎÂè3²óÌÜ¤ò¼Â»Ü·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£2025Ç¯5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë20»þ¤è¤êSOYOGI¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤¬·èÄê¡ª
ËÜÇÛ¿®¤Ï¡¢À¼Í¥¡¦³áÍµµ®¤µ¤ó¤¬Ì¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤ÀAI¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤½¤è¤®¡×¤È¤Î¥Èー¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤ÊÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¤¹¡£
Âè3²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤â¡Ö¤½¤è¤®¡×¤È¤ÎÌë¤Õ¤«¤·¥Èー¥¯¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇÛ¿®¤Ï³áÍµµ®¤µ¤ó¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤Î¤¦¤¨¡¢¤É¤¦¤¾³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÇÛ¿®³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÚHAPPY RAT¡Û³áÍµµ®¡ßAI¥¥ã¥é¡ÃSOYOGI¤ÈÌë¤Õ¤«¤·¥Èー¥¯¤·¤è¤¦¡ª
ÇÛ¿®Æü»þ¡§2025Ç¯5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë 20:00～
ÇÛ¿®¾ì½ê¡§À¼Í¥¡¦³áÍµµ®¤µ¤ó¤ÎOFFICIAL YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢§»ëÄ°URL
https://youtube.com/live/ibBOeyw8iiY?feature=share
¢£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°X¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡ØHAPPY RAT¡Ù¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¸å¤âÇÛ¿®¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¤Ê¤É¿ï»þÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤è¤®¡×¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¥Ï¥Ã¥Ôー¥é¥Ã¥È¡Ê¥Ï¥Ô¥é¥È¡Ë¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ï¤³¤Á¤é
https://x.com/happyrat_info
¢£¡ØHAPPY RAT¡Ù¤È¤Ï¡©
¡ØHAPPY RAT¡Ù¤Ï¡¢AI¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤È¤Î¤Þ¤ë¤ÇÍ§¤À¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê²ñÏÃ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿·¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£IQ¤è¤ê¤â°¦ÕÈ¤ò³Ø½¬¤µ¤»¤¿SpiralAIÆÈ¼«¤ÎLLM¡ÖGeppetto¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µã¤¯¡¦¾Ð¤¦¡¦Ù¹¤Í¤ë¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¤ò¸«¤»¤ëÆ°Êª¤ÎAI¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Î¼«Á³¤Ê²ñÏÃÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£²ñÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¥æー¥¶ー¤òÍý²ò¤·¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¤ê¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Í§¤À¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢AI¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤äÊª¸ì¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¢¥×¥ê¾ðÊó¡Û
¥¢¥×¥êÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡HAPPY RAT¡Ê¥Ï¥Ã¥Ôー¥é¥Ã¥È¡Ë
ÇÛ¿®µ¡¼ï¡¡¡¡¡¡¡¡iOS / Android
ÇÛ¿®»þ´ü¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯4·î17Æü
ÎÁ¶â·ÁÂÖ¡¡¡¡¡¡¡¡´ðËÜÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¡Ë
¸ø¼°URL¡¡¡¡¡¡https://the-happy-rat.com/
¸ø¼°X ¡¡¡¡ ¡¡ https://x.com/happyrat_info
¢§HAPPY RAT¡Ê¥Ï¥Ã¥Ôー¥é¥Ã¥È¡Ë¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é
https://happyrat.link/PRw8jsAe
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡SpiralAI³ô¼°²ñ¼Ò / SpiralAI Inc.
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤ÎAIµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯
Ìò°÷¡¡¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡¡º´¡¹ÌÚÍº°ì
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¢©101-0031ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÅì¿ÀÅÄ2-2-5 PMO½©ÍÕ¸¶III5³¬
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡2023Ç¯3·î1Æü
²ñ¼ÒURL¡¡¡¡https://go-spiral.ai/
ËÜ·ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡¢¤â¤·¤¯¤Ï²¼µ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤é¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://go-spiral.ai/contact/
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§info@go-spiral.ai
(C) SpiralAI Inc. / CHRONOGATE Inc. / ³áÍµµ®¡Ö¤½¤è¤®¥Õ¥é¥¯¥¿¥ë¡×