単3形乾電池付属だから緊急時でもすぐに充電できる！防災グッズとしても使える ケーブル付き乾電池式モバイルバッテリーを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長執行役員:石見 浩一)は、単3形アルカリ乾電池4本でスマートフォンや小型電子機器を充電できる、ケーブル付属の乾電池式モバイルバッテリーを新発売いたしました。

スマートフォンや小型電子機器のバッテリー残量が少ない、だけど充電する場所や時間がない!そんな時でも市販の単3形乾電池を4本用意するだけで、すぐに充電を開始できる乾電池式モバイルバッテリーです。

給電用のUSB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。さらにUSB-Aポートに加えてUSB Type-Cポートを備えた2ポート仕様(※)で、お手持ちのUSB Type-C - USB Type-Cケーブルなどを使用することで、幅広い機器の充電に対応します。

ON/OFFスイッチのほか、給電状態がひと目で確認できるLEDランプを搭載しています。電源にはアルカリ乾電池のほかニッケル水素電池を使用することもできます。

※2ポートを同時に使っての充電はできません。

いざという時に、市販の乾電池ですぐに充電可能

- 単3形アルカリ乾電池(またはニッケル水素電池)4本で、スマートフォンやイヤホンなどの小型電子機器を充電できるモバイルバッテリーです。- 災害発生時・被災時でも単3形乾電池があれば使用することができるため、防災グッズとしても活躍します。- 製品に付属のケーブル、もしくはお持ちのスマートフォンに対応したUSBケーブルを接続して充電できます。- 本製品でスマートフォンを約50%充電可能です(※1)。

※1:AQUOS sense3を0%の状態から充電した際の当社実測値です。

※付属の電池は動作確認用電池のため、充電できる容量が少ない場合があります。

▲ 単3形乾電池×4本で充電できる▲ スマートフォンの充電にも対応▲ 製品画像(乾電池を入れた状態)▲ コンビニなどで市販の乾電池を購入して、セットするだけですぐに使用可能▲ 防災グッズなど非常時のアイテムとして重宝します

コネクター形状を選べる2ポート仕様、USB Type-Cケーブルも付属

- バッテリーのON/OFFスイッチと、給電状態を確認できるLEDランプを搭載しています(※1)。- USB Type-CポートとUSB-Aポートを搭載しています(2ポート同時充電はできません)。- USB-A - USB Type-Cケーブルを付属しています(※2)。- 単3形ニッケル水素電池でも使用可能です(乾電池との混在使用はできません)。

※1:接続する端末により消灯しない場合があります。

※2:USB Type-Cポートで充電する際には、別途USB Type-C - USB Type-Cケーブルをご用意ください。

▲ 左:USB-AとUSB Type-Cの2ポートを装備※右:状態を確認できるLEDランプを搭載※2ポート同時使用は不可▲ 付属の給電用のケーブルと動作確認用電池※ケーブルカラーは本体と同色のものが付属

主な仕様

※詳しい仕様は製品情報ページをご覧ください。

- 対応機種:USBを利用して充電できるスマートフォンや小型電子機器など- コネクター形状(電源出力側):USB Type-Cポート/USB-Aポート- 定格出力:DC5V/500mA- 電池定格容量:単3形電池×4本- 電池種類:アルカリ乾電池またはニッケル水素電池- 外形寸法/重量:幅約36×奥行約36×高さ約87mm/約54g(電池含まず、付属ケーブル含む)- 付属品:単3形アルカリ乾電池×4本(動作確認用)、USB-A - USB Type-Cケーブル

※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

製品詳細

USB-A - USB Type-Cケーブル付き

<ブラック>

型番:DE-KD06BK

価格:\2,479(店頭実勢価格)\2,254(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/DE-KD06BK.html

USB-A - USB Type-Cケーブル付き

<ホワイト>

型番:DE-KD06WH

価格:\2,479(店頭実勢価格)\2,254(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/DE-KD06WH.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20250520-02/

ご購入はこちら

<USB-A - USB Type-Cケーブル付き ブラック DE-KD06BK>

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8QF1BRC/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8QF1BRC/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ビックカメラ.com:https://www.biccamera.com/bc/item/14097094/

ヨドバシ.com:https://www.yodobashi.com/product/100000001009099008/

エレコムダイレクトショップ(楽天市場店):https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550374712/

エレコムダイレクトショップ(Yahoo!ショッピング):https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550374712.html

エレコムダイレクトショップ(本店):https://shop.elecom.co.jp/item/4549550374712.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 :エレコム株式会社

本社所在地 :大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 :昭和61年(1986年)5月

代表者 :取締役社長執行役員 石見 浩一