産業用製品検索サービス「メトリー」、5月19日よりJR山手線・JR横須賀線・JR総武線の電車内広告でCM放映開始

ZAZA株式会社

ZAZA株式会社（代表取締役：永津 豪、所在地：愛知県名古屋市）が運営する産業用製品検索サービス「Metoree（メトリー）」（https://metoree.com/）は、サービスの認知浸透と利用促進を目的に、2025年5月19日よりJR山手線・JR横須賀線・JR総武線の首都圏主要路線車内でCMの放映を開始します。

◼︎電車内CM展開の背景

メトリーは、センサー、計測器、加工・工作機器、電子部品、試験機などを含む50万点以上の製品情報を、7,000以上のカテゴリにわたって掲載する、国内最大級の産業用製品検索サービスです。全国のエンジニア・研究者・調達担当者に利用されており、BtoB領域における業務のデジタル化と効率化を支援しています。

2025年5月19日から大阪・横浜・京都の主要駅でのサイネージ広告を開始するのにあわせ、首都圏JR線内のデジタルサイネージでも電車内CMを展開します。国内最大の製造業集積エリアである首都圏のビジネスパーソンに対し、通勤時間中の効果的な訴求を図ります。

JR山手線等の車内デジタルサイネージでは、「産業用製品を探すなら」というキャッチフレーズとともに、50万製品以上登録、掲載企業数8万社、日本最大級の利用者数を誇るメトリーの特徴を全面に出し、実用性と利便性を伝えています。

◼︎電車内CMの概要

- 掲出路線：JR山手線/横須賀線/総武線快速- 掲出期間：5月19日(月)～5月25日(日)

＊広告映像は、以下のリンクからご覧いただけます。

◼︎メトリーについて

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=a1lKQPlF-Yw ]

「メトリー」は、日本最大級の産業用製品検索サービスです。エンジニアや研究者、購買担当者向けにセンサー・測定器・工具等の産業用製品カテゴリで、メーカー・代理店など70,000社以上の情報を提供しています。現在、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、韓国語の5つの主要言語で利用可能であり、産業の課題解決・未来づくりに貢献しています。

当社は今後も、メトリーを通じて様々な産業用製品メーカーのオンラインマーケティングを支援し、製造業界におけるデジタルトランスフォーメーションを促進してまいります。

◼︎ZAZA株式会社 会社概要

ZAZA株式会社は、「未来を実装する。」をミッションに、21世紀を代表するBtoBのマーケットプレイスの実現を目指しています。デジタル化が遅れていたBtoBの取引に革新をもたらし、業界全体の課題解決と価値創造に挑戦します。

会社名 ：ZAZA株式会社

所在地 ：愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号 JPタワー名古屋21F

代表者 ：代表取締役 永津豪

設立 ：2017年7月4日

事業内容：製造業向けDXプラットフォーム「メトリー」の運営、旅行プラットフォーム事業「airKitchen」の運営

所属団体：新経済連盟、日本航空宇宙学会、日本熱測定学会、応用物理学会、日本流体力学会、計測自動制御学会、レーザー加工学会

会社HP ：https://zazainc.co.jp/

『Metoree（メトリー）』ホームページ：https://metoree.com/

『airKitchen（エアキッチン）』ホームページ：https://airkitchen.me/

公式SNS

・X：https://x.com/metoree55

・Instagram：https://www.instagram.com/metoree_jp/

・Pinterest：https://www.pinterest.com/metoree/

・Threads：https://www.threads.net/@metoree_jp?hl=ja

・YouTube：https://youtu.be/U67qstXkmfY

【本件に関するお問い合わせ】

ZAZA株式会社 メトリー事業部

Email: info@metoree.com