レクシスネクシス、「法律事務所におけるLexis+ AIの経済効果調査」を発表

レクシスネクシス・ジャパン株式会社

「法務・コンプライアンス業務を変革する」を掲げ、世界150カ国以上のビジネスで培った法令情報データベースとテクノロジーを掛け合わせ、「ASONE(R)」「Lexis+ AI(TM)」などのリーガルSaasプロダクトを提供する レクシスネクシス・ジャパン株式会社 (本社:東京都中央区、代表取締役社長:パスカル ロズィエ、以下当社) は、2025年5月13日に、Forrester社による「法律事務所におけるLexis+ AIの経済効果調査 (The Total Economic Impact(TM) of Lexis+ AI for Large Law Firms)」を発表しました。

本調査では、Lexis+ AIを導入した法律事務所を対象に、生成AIおよびエージェント型AIによるワークフローソリューションが、業務プロセスやビジネス成果に与える影響を分析しております。結果として、世界各国の大手法律事務所では、Lexis+ AIの導入により、わずか3年間で3,000万ドルの収益増加と、344%という高い投資利益率(ROI) を実現したことが明らかになりました。

Lexis+ AIの特長と成果

Lexis+ AIは、ドラフト作成、リサーチ、インサイト取得を支援する統合型AIワークフローソリューションであり、複雑な業務に対応するパーソナライズ AIアシスタント「LexisNexis Protege (プロテジェ)」を搭載しています。本調査の結果、Lexis+ AI導入によって、以下のような定量的・定性的な効果が確認されています。

業務効率と生産性の向上

- パートナーや上級弁護士は、起草・調査にかかる時間を週あたり最大2.5時間削減し、より高度な業務に集中することで180万ドル相当の利益を創出- 若手弁護士は、以前は償却されていた請求不可能な作業時間を年間最大35%削減し、約620万ドルの価値を創出- 研究スタッフは年間225時間を削減し、約399万ドル相当の効率化を実現- Lexis+ AIの活用によりアウトプットの質が向上し、納期短縮・顧客満足度向上にも寄与- 弁護士が見逃す可能性のある洞察や判例を発見するのに役立ち、業務精度の向上に貢献

経済効果と投資効果の実証

- 対象法律事務所の収益は全体で2%向上し、3年間で約3,000万ドル増加- 弁護士1人あたりの利益も4%増加- Lexis+ AIへの投資は6カ月以内に回収可能

競争力、働き方、セキュリティ面におけるメリット

- 調査対象のすべての事務所が「AIはもはや選択肢ではなく必須」と回答- AIの未導入は、クライアントへの価値提供や優秀な人材確保において不利になるリスクがあると指摘- 弁護士の業務時間を短縮し、ワークライフバランスの改善にも寄与- 職場としての魅力向上にも繋がる- 法科大学院の卒業生の多くは、最先端のAI技術を活用する事務所を希望しており、Lexis+ AIを導入することで採用競争力の強化にも貢献- Lexis+ AIは、法律事務所の厳格なセキュリティ・ガバナンス基準をクリアしており、導入に対する信頼性が高い。さらに、LexisNexisによる手厚い導入サポートも評価されている

LexisNexis北米・英国・アイルランドのCEOショーン フィッツパトリック氏からのコメント[2]

「LexisNexisの生成AI、そして自律型AIエージェントが法律ワークフローに統合されるにつれ、法律事務所はさらに大きな経済的機会を手にすることになるでしょう。AIは当初、”コストセンター”と考えられていました。今、Lexis+ AIがいかに法律業務を強化し、成長の可能性を加速させ、顧客価値を高めるかを定量化することで、AIは法律事務所にとって不可欠な”プロフィットセンター”であることが証明されつつあります。」

※「コストセンター」とは、利益の創出ではなく経費の削減や効率化が目的ということ。

※「プロフィットセンター」とは、利益を創出し最大化することが目的ということ。

調査手法について

「The Total Economic Impact(TM) of Lexis+ AI for Large Law Firms」は、2025年5月にLexisNexisの委託を受けてForrester Consultingが実施した調査です。

Forresterは、年間収益15億ドル、弁護士950人、調査スタッフ15人 (図書館員やパラリーガルなど) を抱える、北米を拠点とするグローバル大手法律事務所のデータをもとに、Total Economic Impact(TM)のフレームワークを構築しました。

LexisNexis Legal & Professionalについて

LexisNexis(R) Legal & Professionalは、法律・規制・ビジネス情報や分析ソリューションを通じて、顧客の生産性向上、意思決定支援、成果の最大化、そして世界における法の支配の発展を支援しています。

当社は、Lexis(R)やNexis(R)を通じてオンラインで法務・ビジネス情報を提供した、業界初のデジタルパイオニアとして知られています。現在は150カ国以上の顧客にサービスを提供しています。