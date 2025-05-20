シービーアールイー株式会社 大阪茶屋町エリアの新築テナントビル「茶屋町TATSUMIビル」のリーシングを担当

シービーアールイー株式会社

不動産サービス大手 シービーアールイー株式会社（以下、CBRE）は、大阪・梅田駅徒歩5分、茶屋町エリアに2025年10月中旬竣工予定の「茶屋町TATSUMIビル」のテナントリーシングを開始しました。

茶屋町TATSUMIビル 南面完成イメージ図茶屋町TATSUMIビル 東面完成イメージ図

本物件のリーシングにあたり、CBRE（日本本社:東京都千代田区丸の内）では、豪州のPropTech企業・INSPACE社**1の最先端技術「3Dスタッキング」および「バーチャルツアー」**2を活用。テナント企業は、店舗レイアウトの視覚的なシミュレーションを行いながら、オンライン上で建物内部のバーチャル見学が可能になります。これにより、世界中どこからでも物件の詳細を確認・評価し、迅速かつ効率的に意思決定を行うことが可能となります。

さらに、周辺のマーケット・交通アクセス情報とあわせて物件をご案内できるため、出店や移転を検討する企業にとって、よりスムーズな検討プロセスを実現します。

本物件の詳細やバーチャルツアーは、以下の「バーチャルツアーを確認する」よりご確認ください。

【物件概要】

・ 物件名：茶屋町TATSUMIビル

・ 所在地：大阪府大阪市北区茶屋町6-23

・ Google Map：こちら(https://maps.app.goo.gl/G4AXACXgCmEdQyNe8)

・ フロア構成

1階：49.93坪 / 14.90坪（商業区画）

2階：98.61坪（3区画対応可）

3～9階：83.29坪（3区画対応可）

10階：80.97坪（3区画対応可）

・ 契約形態：定期建物賃貸借契約

・ 契約期間：5年～10年（応相談）

・ 引渡状態：スケルトン

・ 入居可能時期：2025年10月中旬（予定）

・ 備考：2025年6月に内覧会開催予定。

バーチャルツアーを確認する :https://stack.inspacexr.com/projects/cbre-japan/chayamachi-tatsumi-japanese#

【物件資料（賃料・図面含む）】

・ 1F-10F 賃料記載：[PDFダウンロード(https://f.tlcollect.com/fr2/325/24968/Chayamachi_TATSUMI_Building_20250425_1F-10F.pdf)](< >)

【INSPACE社】**1

グローバルホームページ（英語）(https://www.inspacestack.com/)