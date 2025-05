A BATHING APE(R)︎×PORTER STAND

株式会社 ノーウェア

「A BATHING APE(R)︎(ア ベイシング エイプ(R)︎以下、BAPE(R)︎)」は、10周年を迎えた「PORTER STAND(ポータースタンド)」の新店舗オープンを記念し、「PORTER(ポーター)」とのコラボレートコレクションを発売します。

「PORTER STAND」のコンセプトである“トラベル”をテーマに、旅先で活躍するスーベニアバッグが付属したバッグ4型に加え、Tシャツとトートバッグのセット、単体のTシャツ、フーディーがラインアップします。

バッグの表面には、BAPE(R)︎のオリジナルカモフラージュ「ABC CAMO」をジャカード織りで表現し、裏地などに使用したオレンジの部分には、BAPE(R)︎ロゴとPORTERロゴをプリントしたオリジナル生地を採用。

表地のブラックカモフラージュとオレンジの総柄プリントのコントラストが目を引く、PORTERを象徴するような配色に仕上げました。さらに、荷物が増えた際などに活躍するスーベニアバッグが付属。コンパクトに折りたためるパッカブル仕様で、バッグのDリングに取り付けて持ち運ぶことが可能です。

また、Tシャツとトートバッグのセットアイテムも登場。Tシャツには“A BATHING APE(R)︎”のロゴと“ポーターくん”を組み合わせたグラフィックをあしらい、ポーターくんの胸元には“APE HEAD”をデザイン。トートバッグはA4サイズの書類が収まる大きさで、肩掛けしやすい長めのハンドル付き。Tシャツのカラーは、ホワイトとブラックの2色展開です。

このコラボレーションのために特別にデザインされた“BABY MILO(R)︎(”ベイビーマイロ(R)︎”)のプリントTシャツもラインアップ。ポーターに扮した“BABY MILO(R)︎が描かれた、遊び心あふれる一枚です。

“DOUBLE SHARK HOODIE”も、バッグと同じブラックとオレンジのカラーリングで仕上げました。二重になったフードの内側からオレンジのSHARKが覗く、ユニークな仕様となっています。

本コレクションは2025年5月24日(土)、A BATHING APE(R)︎正規取扱店舗およびBAPE.COM WEB STORE、吉田カバンオフィシャルオンラインストアにて、数量限定で発売します。

BAPE(R)︎ X PORTER STAND HELMET BAG(L)COLOR: BLACK\85,800- (税込)

BAPE(R)︎ X PORTER STAND SLING BAG W ZIP(L)COLOR: BLACK\71,500- (税込)

BAPE(R)︎ X PORTER STAND NAVIGATOR BAGCOLOR: BLACK\44,000- (税込)

BAPE(R)︎ X PORTER STAND DAYPACKCOLOR: BLACK\93,500- (税込)

BAPE(R)︎ X PORTER STAND TEE & TOTE BAG SETCOLOR: WHITE, BLACK\27,500- (税込)

BAPE(R)︎ X PORTER STAND BABY MILO(R)︎ TEECOLOR: BLACK, WHITE\12,100- (税込)

BAPE(R)︎ X PORTER STAND SHARK FULL ZIP DOUBLE HOODIECOLOR: BLACK\59,400- (税込)

About A BATHING APE(R)(BAPE(R)) / アベイシングエイプ(R)(ベイプ(R))

東京に拠点を構え、日本発信のトレンドを提案。1993年のブランド設立以来、ストリートファッションのシンボルであり続け、30年以上にわたってシーンを牽引。これまでに「エイプヘッド」「ベイプカモ」「ベイプスタ(TM)」「シャークフーディー」「ベイビーマイロ(R)」といったアイコニックなデザインやアイテム、オリジナルパターン&キャラクターを発表してきた。現在はメンズ、レディース、キッズとラインを拡充させ、日本国内およびアメリカ、イギリス、フランス、中国、 更にアジア諸国に店舗を展開し世界中の幅広い層からの高い支持を獲得している。 また名立たるインターナショナルブランド、著名アーティストとのコラボレーションも数多く成功させ、ファッションやアパレルといったカテゴリーにとらわれない、ジャンルレスでフレキシブルな活動を行っている。

