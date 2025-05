【スイスホテル南海大阪】スパイシーで爽やかな夏を味わう「Summer International Lunch Buffet」2025年6月1日（日）より開催

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

日本、大阪 - スイスにルーツを持つスイスホテル南海大阪(所在地:大阪市中央区、総支配人:シェーン・エドワーズ)では2025年6月1日(日)~8月31日(日)の期間、ホテル最上階のレストラン「テーブル36」にて、夏の食材・フルーツを使用した「Summer International Lunch Buffet」を開催いたします。

梅雨のじめじめとした空気を吹き飛ばし夏を元気にお過ごしいただける、旬の食材をふんだんに使用した色鮮やかな料理の数々をご用意いたしました。スパイシーな香りが食欲を刺激する「マーボー豆腐」や「マレーシアチキンカレー」、「鶏肉のケバブ」といったアジア・中東の本場の味わいが楽しめるメニューに加え、「タイ風シュリンプサラダ」や「豚肉の冷しゃぶ」など、暑い日にもさっぱりとお召し上がりいただける涼やかな一品も登場。「ローストビーフ」や「ピッツァマルゲリータ」といった人気の定番メニューも豊富に取り揃え、幅広い世代のお客さまにご満足いただける内容となっております。

スイーツには旬を迎えるサマーフルーツの魅力を存分に楽しめる華やかなメニューをご用意。甘くてみずみずしいメロンやマンゴー、白桃やパッションフルーツなどをタルトやショートケーキ、プリンといった多彩なスタイルにアレンジ。爽やかな夏の味覚を心ゆくまでにご堪能ください。

この夏はスイスホテル南海大阪で、涼しく快適な空間の中、ご家族やご友人とともに心もお腹も満たされるひとときをお過ごしください。

◆ 「Summer International Lunch Buffet」 概要

期間 : 2025年6月1日(日)~8月31日(日)

場所 : スイスホテル南海大阪 36階 「テーブル36」

【平日】

Summer International Lunch Buffet

時間:11:30~15:00

料金:大人 \5,900 | 4-12歳 \2,950

【土・日・祝】

Summer International Brunch+Sweets Buffet

時間:11:30~15:30

料金:大人 \6,900 | 4-12歳 \3,450

メニュー例(土・日・祝開催 Summer International Brunch + Sweets Buffet)

セイヴォリー

タイ風シュリンプサラダ | 豚肉の冷しゃぶ 胡麻ソース | 冷製茶碗蒸し | マーボー豆腐 |

和牛リブロースのローストビーフ | ピッツァマルゲリータ スカイファームのバジル添え |

鶏肉のケバブ | マレーシアチキンカレー など

スイーツ

メロンタルト|白桃のショートケーキ|パッションフルーツのパウンドケーキ |ホワイトチョコレートとマスカットのムース|マンゴープリンとココナッツソース|塩キャラメルマフィン | ストロベリーチョコレートファウンテン など

詳細はこちら :https://swissotelnankaiosaka.com/ja/offers/table36-summer-international-lunch/

ご予約・お問合せ:06-6646-5125 またはメールTable36.Osaka@swissotel.com

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/swissotelnankaiosaka-table36/reserve

◆「テーブル36」について

地上147mの最上階に位置する、スイスホテル南海大阪のシグネチャーレストラン。地元の食材を中心とした新鮮な旬を取り入れた、季節を味わうオールデイダイニングです。朝食やランチではバリエーション豊かなビュッフェメニューを、ディナーにはメインをお選びいただけるコースメニューをご用意。土曜日はインターナショナルビュッフェナイトをお楽しみいただけます。また、土曜・日曜・祝日にはブランチ&スイーツビュッフェを開催中です。

【場所】 スイスホテル南海大阪 36階

【営業時間】 6:30 - 10:30

<ランチ> 月曜 - 金曜 11:30 - 15:00 | 土曜・日曜・祝日 11:30 - 15:30

<ディナー>日曜 - 木曜 18:00 - 23:30 | 金曜・土曜 18:00 - 24:30

公式ウェブサイト :https://swissotelnankaiosaka.com/ja/restaurants-and-bars/table36/

<注意事項>

※記載料金には13%のサービス料と10%の消費税が含まれております。

※記載内容や料金は予告なく変更となる場合がございます。

※写真はすべてイメージです。

スイスホテル南海大阪について

スイスホテル南海大阪はスイスホテル ホテル&リゾート グループ傘下のホテルです。ビジネス、文化、ショッピング、グルメ、ファッション、娯楽の中心地、大阪で最も活気にあふれた「ミナミ」にあり、他に類のない利便性をご提供します。贅沢なアーバン・ゲートウェイとして、関西国際空港と鉄道に直結した大阪唯一のホテルです。大阪の交通ハブ、なんば駅の真上にそびえ、歴史が薫る京都、世界遺産の古都、奈良、コスモポリタンな港街、神戸へのアクセスも良好。6つのレストランやバー・ラウンジ、フィットネス&スパなど、様々なアメニティ施設を完備しております。ホテルは「TripAdvisor Certificate of Excellence」、「World Luxury Hotel Award」、「World Travel Awards」など各種のアワード、米国のワイン専門誌「Wine Spectator」のワインリスト賞を受賞しています。ご予約、ご質問はお電話 06-6646-1111、またはウェブサイト(www.swissotelnankaiosaka.com/ja)をご参照いただくか、お近くの旅行代理店までご相談ください。

スイスホテルについて

世界的に有名なスイスブランド、スイスホテル ホテル&リゾートは、スイスのホスピタリティの伝統に基づき、アルプスの爽やかで活力にあふれた気分を感じていただけるホテルです。現代的でインテリジェントなデザイン、優れた職人技、持続可能性への対応を高く評価されています。人生の真の喜びを発見して「live it well」を実感していただけるよう、世界を旅するお客様に心休まるひとときをお届けします。1980年に設立されたスイスホテル ブランドは、今では世界中に30軒を超えるホテルを有しています。その中には、Swissôtel The Bosphorus, Istanbul(スイスホテル ザ ボスポラス、イスタンブール)、Swissôtel The Stamford, Singapore(スイスホテル ザ スタンフォード、シンガポール)、Swissôtel Krasnye Holmy, Moscow(スイスホテル クラースニエ ホールミ、モスクワ)といった旗艦ホテルも含まれています。スイスホテルは、世界を牽引するトラベル&ライフスタイルグループ、アコーホテルズに加盟しており、世界110か国で5700を超えるホテルやリゾート、レジデンスを通じておもてなしの心をご提供しています。

