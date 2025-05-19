令和７年度　海外に東京の魅力を発信する東京観光PR隊 “TOKYO Besties（トーキョー　ベスティーズ）”　を募集！

東京都

”TOKYO Besties”となる仲間たちと、今まで気付かなかった東京の魅力を新たに発見して、海外の同世代に向けて発信するリーダーとして活動してみませんか。対象となる皆様のご応募を心よりお待ちしております。

1 募集案内

■募集人数：約10名（国籍不問）

■参加対象：

・ 現住所が東京都内にある、または都内に通学している13歳から22歳までの方

・ 日本語での意思疎通や英語でのSNS発信等ができる方

※応募条件の詳細は下記URLをご確認ください。

■活動期間： 令和７年６月下旬から令和８年３月末まで

■参 加 費 : 活動参加費や謝礼等はなし

■応募方法： 下記URLより、応募に必要な事項を確認し、ご応募ください。

■ 参加者決定までのスケジュール：

２ 参加者の活動内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/5821_1_9eb4a80af3f8dd61134369bf073bd580.jpg ]

海外の若年層をターゲットに、TOKYO Besties専用のInstagram及びYouTubeアカウントを通じて、

東京の魅力あふれる動画や写真を配信していただきます。

■発信内容： 参加者視点による東京の魅力紹介や参加者間の交流を活かした発信 等

■発信言語： 英語

■支援内容： 東京の文化・地域の魅力の発見や、SNS発信のコツなど参加者のスキルアップを目的としたワークショップ 等

■問い合わせ先：TOKYO Besties事務局メールアドレス tokyobesties@jimukyoku.info

※ 募集内容や応募方法、活動内容等についての詳細は下記サイトをご確認ください。

https://tokyobesties.tokyotokyo.jp/(https://tokyobesties.tokyotokyo.jp/)