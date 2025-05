MSI、COMPUTEX 2025にてマザーボードや水冷クーラーなどカスタムPC愛好家の為の新製品を展示

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

ゲームおよびAIコンピューティングの世界的リーダーであるMSIは、COMPUTEX 2025において、最新のマザーボードや水冷クーラー、電源ユニットなど、PCパーツの最新製品を展示します。

AI Power

MSIマザーボードは高度なハードウェアとテクノロジーを駆使して設計されており、ゲームやAIといった要求の厳しいコンピューティング用途に適しています。X870プラットフォームのMEG X870E GODLIKEマザーボードを活用し、AMD Ryzen 9 9950X3Dプロセッサー、GeForce RTX(TM) 5090シリーズグラフィックスカード、MEG Ai1600T PCIE5電源、256GBの大容量DDR5メモリーを組み合わせ、Deepseek R1 70bなどの大規模言語モデルのデモで強力なエッジAIコンピューティング能力を実証するデモ展示を会期中に行う予定です。

AIロボットは、日常のサポートを提供するインテリジェントなアシスタントです。自然な言葉でMSI Centerの機能を直感的に操作でき、シナリオを説明するだけで内容を理解し、応答してくれます。さらに、エージェントAI技術を採用しているため、人の手をあまり借りずに複雑なタスクも処理できます。たとえば、会議の記録や議事録の作成をAIロボットに依頼することが可能です。エッジAIの導入により、文書の要約にも対応しており、プライバシーの心配も不要です。

MSI独自のDigiMEは、高度なAIと自然でインタラクティブなコミュニケーション能力を備えた「MIA」の搭載を新たに発表しました。

大規模言語モデル(LLM)を採用したMIAは、文脈を考慮した自然言語処理によってユーザーの意図を理解し、TTS(Text-to-Speech)技術を用いてリアルタイムで音声による応答を行います。また、表現力豊かな3Dアバターを制御し、まるで本物のような対話体験を実現します。MIAは、MSI製品の専門家、技術業界のスペシャリスト、そして思いやりあるデジタルコンパニオンとして機能するよう設計されており、インテリジェントかつ人間味あふれる応答によって、幅広いユーザーのニーズに対応します。さらにMIAは、個人・ビジネスの両シーンにおいて、AIとの関わり方に新しいアプローチを提供します。

新型マザーボードのモデルとデザイン

MSIはComputex 2025で新しいマザーボードを発表する予定です。

待望のMEG X870E ACEが、ATXフォームファクターでMEGシリーズに再登場します。エレガントなゴールドのアクセントと美しいライティングパターンを備えた、洗練されたブラックのカラースキームが特徴です。ウェーブフィンデザイン、ダイレクトタッチクロスヒートパイプ構造、サーバーグレードのPCB素材を採用し、より高いパフォーマンスを実現するプレミアムなサーマルデザインを提供します。110A SPS、Lightning Gen 5 PCIeおよびM.2ソリューション、Wi-Fi 7、10G LAN、USB 40Gbpsを備えた18+2+1のDuet Rail電源システムにより、MEG X870E ACEはあらゆる体験を可能にします。

MPG X870I EDGE TI WIFIおよびMPG B850I EDGE TI WIFIは、AM5プラットフォームに対応するMPGファミリーの新製品であり、白を基調としたMini-ITXビルドにマッチするシルバー&ホワイトのカラースキームを採用しています。B850I EDGE TI WIFIは、8フェーズのダイレクトパワー設計、Lightning Gen 5 PCIeおよびM.2ソリューション、5G LAN、フルスピードWi-Fi 7を搭載し、高性能を実現します。MPG X870I EDGE TI WIFIはさらに、USB 40Gbps接続、5-in-1 Xpanderカード、EZ M.2 Shield Frozrを備え、優れた拡張性と快適なDIY体験を提供します。

MAG X870E TOMAHAWK WIFI PZ

MAG X870E TOMAHAWK WIFI PZは、MAGシリーズ初となる背面コネクタ採用のマザーボードで、MAG PANOシリーズPCケースと完璧に調和します。シルバーとホワイトを基調としたフルカバータイプのデザインが、確かな存在感を演出します。定評あるMAG X870Eシリーズのデザインを基盤に、Lightning Gen 5ソリューション、USB 40Gbps、フルスピードWi-Fi 7、5G LANなど、最新の接続性をフル装備。EZ DIYおよびバックコネクトデザインにより、ケーブル管理の手間を軽減し、快適なカスタム体験を実現します。

MPOWERが復活し、初のAMDプラットフォーム対応製品となるB850MPOWERは、オーバークロッカー向けに設計されたM-ATXフォームファクターのマザーボードで、パフォーマンスの再定義を目指します。2-DIMM構成により、よりクリーンでダイレクトな信号を実現し、記録的なメモリ性能を引き出します。EZ Dashboardには、電源ボタン、リセット、CMOSクリアボタン、デバッグLEDを統合しており、リブートやテストの手順を簡素化。最適なオーバークロック環境の構築をサポートします。このオールインワンのソリューションによって、オーバークロック作業の効率と精度が向上し、よりスムーズなプロセスを実現します。

MSIは、マザーボード設計において常に先進技術とユーザーフレンドリーな組み立て体験の提供に注力してきました。

現在特許出願中の PinSafe Designは、ユーザーの安全性と組み立て時の利便性を大幅に向上させる新たな取り組みです。マザーボード裏面の鋭利なピンによる怪我を防ぎ、安心して組み立て作業を行えます。

フラッグシップPCケースが登場、カスタマイズ用アクセサリーも登場

新しいPCケースは2種類ありますが、まずは2025年のフラッグシップモデルであるMEG MAESTRO 900シリーズに注目しましょう。このシリーズは“ショーケース”をコンセプトに掲げており、ゲーマーが自分のコンポーネントを誇らしく魅せるための設計がされています。ダイヤモンドカットの面取りエッジ、三面の強化ガラス、ライティングデコレーションを組み合わせることで、エレガントなPCケースの新たな形を提示します。MEG MAESTRO 900シリーズは、テストベンチとしても機能する独自の4方向マザーボードトレイ、拡張可能なI/Oパネル、そしてカスタム水冷システムとの高い互換性を備えており、視覚的な美しさとともに卓越したパフォーマンスを提供します。

MAG PANO 130R PZ

MAG PANO 130R PZは、PANOシリーズの最新モデルです。強化ガラスによるパノラマビュー設計により、あらゆる角度から内部の構成を鑑賞できます。ATXおよびMicro-ATXの背面コネクタ対応マザーボードに対応しており、十分な内部スペースと優れたケーブルマネジメント性を兼ね備えています。回転可能なPCIeブラケットは、水平・垂直の2方向に対応しており、GPUの取り付け方向を簡単に切り替えることが可能です。

MAG VISION LITE 12

MAG VISION LITE 12は、PCビルドにさらなる個性と機能性を加えるディスプレイアクセサリーです。1920×720ピクセルの解像度を持つ12.3インチディスプレイは、MSIのPANOシリーズ、VELOX 300シリーズ、MAESTROシリーズの各ケースに装着可能で、表示領域を拡張します。縦向き・横向きの両方に対応し、2種類のUSBケーブルを使ってケース内またはデスク上の任意の位置に柔軟に配置できます。MAG VISION LITE 12はデュアルモードディスプレイに対応しており、MSI Center 経由でカスタマイズした情報の表示や、セカンドディスプレイとしての拡張表示も可能です。

次世代水冷クーラー

MEG CORELIQUID E13シリーズ

MEG CORELIQUID E13シリーズの水冷クーラーは、リアルタイムでシステム情報を監視できるカスタマイズ可能なセカンダリスクリーンとしても機能する、フラッグシップの6インチLCDパネルを搭載し、ハイエンドクーリングシステムの新たな基準を打ち立てます。POGO-PIN対応のスイベルマウントにより、回転式ブロックヘッドをより柔軟に設置・調整することが可能です。さらに、CenterFlowラジエーター設計によって配線が簡素化され、ケーブルマネジメントも最適化。高性能サーマルコンパウンドが熱伝達効率を最大化し、CPUのパフォーマンスを常にピーク状態に保ちます。

MPG CORELIQUID P13シリーズ

MPG CORELIQUID P13シリーズの水冷クーラーは、水滴の滑らかな輪郭からインスピレーションを得た曲面ガラスを採用し、ピュアで洗練された美しさを体現しています。2.1インチLCDパネルはプレミアムガラスの下に巧みに隠されており、リアルタイムモニタリング、ビデオ再生、パーソナライズされたコンテンツ表示に対応。ストリームラインデザインにより、すべてのケーブルはチューブ内に収められ、途切れのないエレガントなシルエットを実現しています。また、独自のUNIブラケットを採用することで、AMDおよびIntelプラットフォームとのシームレスな互換性を確保し、取り付けも簡単に行えます。

新型電源

MAG A1000GLS PCIE5

MAG A1000GLS PCIE5は、MAGシリーズの新ラインナップです。S」はSilentの略で、より低い温度とノイズで高いパフォーマンスを提供することに重点を置き、80 Plus、Cybenetics、PPLPの効率認証に加え、最新のATX 3.1規格に対応し、最大220%の総消費電力を実現します。ゴールド効率電源として認定され、1000W、850W、750W、650Wのラインナップがあります。注目すべきデュアルカラー12V-2x6コネクタとエンボスジャケットモジュラーケーブルを特徴とするMAG A1000GLS PCIE5は、高機能なハイエンドGPUに対応します。さらに、新しいMAG A1000GL PCIE5 WHITEはGLシリーズのデザインを継承し、RTX 5080および5090を搭載した白を基調とした構築向けに、より高いワット数のオプションを提供します。

IRONMOUSEとコラボしたゲーミングPCパーツを発表

MSIは、人気VTuberであり、VShojoグループメンバーでもあるIRONMOUSEとコラボレーションし、彼女をテーマにした限定ゲーミングPCを発表します。IRONMOUSEを想起させるピンク、ピーチ、パープルを基調に、統一感がありながらも遊び心のあるデザインが特徴です。ハートのモチーフ、悪魔の角、魔法の鈴、いたずら好きな悪魔のマスコットといったアイコニックな要素を各製品のビジュアルに丁寧に取り入れられています。

IRONMOUSEをテーマにしたハードウェアラインナップの一部をご紹介します。

マザーボード:MPG X870E EDGE TI WIFI

IRONMOUSEのハート型アイコンやカラーアクセントをあしらったカスタムグラフィックを採用し、これまで技術的なコンポーネントと見なされていたマザーボードを、大胆なステートメントピースとして生まれ変わらせています。

モニター: MPG 321URXW QD-OLED

クリーンなホワイトフレームをベースにしており、淡いピンクとパープルを使用し、背面に刻印されたエンブレムでIRONMOUSEを表現しています。

水冷クーラー: MAG CORELIQUID A13 360

ポンプヘッドには、テーマに沿ったファンステッカーとデザインアクセントが施され、繊細なハートのディテールと小悪魔的なマスコットを組み合わせることで、キュートでエッジの効いたセンターピースを作り出しています。

パノラマPCケース: MAG PANO 100R PZ

IRONMOUSEをイメージし、なめらかなホワイトをベースにソフトピンクを配色しました。カスタムプリントのガラスパネルには遊び心溢れるハートのモチーフをあしらい、キュートで人懐っこい悪魔の女王を表現しています。

