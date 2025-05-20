FeiyuTech、Makuakeで大ヒット！風速92m/s高性能エアガン「KiCA Jet Fan Max」一般販売開始
株式会社ロア・インターナショナル（所在地：東京都新宿区 代表取締役社長 Ally Won）は、FeiyuTechの生活家電ラインKiCAより、最大風速92m/sを誇るハイパワーコードレスブロワー「Jet Fan Max（ジェットファン マックス）」を発売しました。
本製品は、高級感のあるアルミボディと785Wターボモーターを搭載し、圧倒的な風力を実現。Makuakeでは累計3,000万円以上の支援を集めた話題の商品です。
送風・吸引の2WAY仕様に加え、大容量バッテリーで長時間の連続使用が可能。洗車後の水飛ばしはもちろん、屋内外の掃除やアウトドアシーンなど、さまざまな用途で活躍します。
公式商品ページ：https://feiyutech.jp/kc67028/
FeiyuTech、風速92m/s高性能エアガン「KiCA Jet Fan Max」発売
製品の特長は以下の通りです。
【製品特長】・最大風速92m/sのハイパワー送風
785Wターボモーターを搭載。最大風速92m/sの強風を生み出し、車の水切りや落ち葉の吹き飛ばしにも使える圧倒的なパワーを発揮します。
・送風・吸引の2WAY機能
片側で送風、反対側で吸引。向きを変えるだけで簡単に切り替えられます。
・付属のブラシヘッドで隙間掃除もラクラク
掃除用ブラシヘッド付きで、隙間に入り込んだホコリやゴミもしっかり除去。車内や家具の隙間など、手の届きにくい場所の掃除もスムーズに行えます。
付属のブラシヘッドで隙間掃除もラクラク「Jet Fan Max（ジェットファンマックス）」
・長時間作業も安心の大容量バッテリー搭載
24,000mAhの大容量バッテリーを搭載し、最大5.5時間※の連続使用が可能。長時間の作業でも安心して使えます。
※連続使用時間は風量設定や使用環境により異なります。
・風量レベル1：約5時間30分
・風量レベル100：約20分
・54W PD対応 USB-C急速充電
USB-Cポートからの54W PD急速充電に対応しており、約120分で本体をフル充電できます。
・直感操作＆自由自在な風量調整
＜インテリジェントディスプレイ＞
風量やバッテリー残量をひと目で確認できます。
＜スライド式100段階の風速調整ボタン＞
スライド操作で1～100の範囲をなめらかに調整可能。シーンに合わせた最適な風を自在にコントロールできます。
＜ワンタッチでターボモード起動＞
ターボ専用ボタンの長押しで、ターボモードが即時作動。最大900gの圧力と92m/sの風速。
航空機グレードの高耐久ボディ
CNC加工の航空機グレードのアルミニウム合金を採用。優れた強度と耐摩耗性で、ハードな使用環境でも長く安心して使えます。
※CNC加工：高精度・高品質な仕上がりを実現するコンピュータ制御の加工技術。
高級感漂うシックなブラックデザイン
上品なブラックに吹き出し口のオレンジがアクセント。シンプルながら洗練された佇まいで、どんなシーンにもスマートにフィットします。
これ一台で、屋内外のあらゆるシーンに対応
車の水切り、落ち葉や雪の吹き飛ばし、すき間掃除までこなす多用途エアブロワーです。コードレスで持ち運びも簡単で、室内外で大活躍します。
＜活用シーン例＞
■キャンプの火起こし時間を短縮
■雨や洗車後の水滴飛ばしに
■車内や家具まわりの隙間掃除
■衣類についたホコリ・花粉除去
■PCや機器類のホコリ飛ばし
■エアコン・キーボードの清掃に
KiCA Jet Fan MAX（キカ ジェットファン マックス）活用シーン例
製品概要
製品名：KiCA Jet Fan MAX（キカ ジェットファン マックス）
素材 ：アルミ合金、ポリカーボネート
本体サイズ：104.5 × 254.1 × 60.7 mm
本体重量：約1318g
動作温度範囲：0 ～ 40℃
保管温度範囲：-20 ～ 60℃
動作電圧範囲：16.5 V ～ 25.2 V
最大出力：785W（ターボモード時）
充電時間：約120分（54W急速充電時）
連続使用時間：最大5時間30分（風量レベル1）、約20分（風量レベル100）
バッテリー：着脱式リチウムイオンバッテリー 24000 mAh
充電入力：5V2A, 9V2A, 12V2A, 20V3A対応
充電時間：約120分（最大54W PD 急速充電時）
構成品 ：本体、集塵用アクセサリー、充電用USB-Cケーブル、取扱説明書
販売価格 ：33,000円（税込）
公式販売ページ ：https://www.mycaseshop.jp/kc67028
KiCA Jet Fan MAX（キカ ジェットファン マックス）構成品
KiCA ブランドストーリー
KiCAはカメラ用ジンバルやカメラのパイオニアカンパニーFeiyuTechのサブブランドです。カメラ用ジンバルでこれまで培ってきたモーター技術を利用し、ヘルスケアやアウトドアなど日常的に使える製品を開発・製造しています。
KiCAのフィロソフィーとして「日常の中で非日常な経験が提供できる機能と品質」を掲げ、個性的で実用的、人生を豊かにする製品の提供に取り組みます。"
公式ホームページ：https://feiyutech.jp/kica-brand/
株式会社ロア・インターナショナル 概要
設立 ：2006年7月
代表取締役社長 ：Ally Won
所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-45 THE KINDAI 20 SHINJUKU 3F
事業内容 ：PC＆モバイル周辺アクセサリー、小型デザイン家電、ガジェットの輸出入および卸・流通
URL ：https://www.roa-international.com
直営販売ショップ：https://www.mycase.jp