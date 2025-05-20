FeiyuTech、Makuakeで大ヒット！風速92m/s高性能エアガン「KiCA Jet Fan Max」一般販売開始

株式会社ロア・インターナショナル

株式会社ロア・インターナショナル（所在地：東京都新宿区 代表取締役社長 Ally Won）は、FeiyuTechの生活家電ラインKiCAより、最大風速92m/sを誇るハイパワーコードレスブロワー「Jet Fan Max（ジェットファン マックス）」を発売しました。

本製品は、高級感のあるアルミボディと785Wターボモーターを搭載し、圧倒的な風力を実現。Makuakeでは累計3,000万円以上の支援を集めた話題の商品です。

送風・吸引の2WAY仕様に加え、大容量バッテリーで長時間の連続使用が可能。洗車後の水飛ばしはもちろん、屋内外の掃除やアウトドアシーンなど、さまざまな用途で活躍します。

公式商品ページ：https://feiyutech.jp/kc67028/

FeiyuTech、風速92m/s高性能エアガン「KiCA Jet Fan Max」発売

製品の特長は以下の通りです。

【製品特長】

・最大風速92m/sのハイパワー送風

785Wターボモーターを搭載。最大風速92m/sの強風を生み出し、車の水切りや落ち葉の吹き飛ばしにも使える圧倒的なパワーを発揮します。

・送風・吸引の2WAY機能

片側で送風、反対側で吸引。向きを変えるだけで簡単に切り替えられます。

・付属のブラシヘッドで隙間掃除もラクラク

掃除用ブラシヘッド付きで、隙間に入り込んだホコリやゴミもしっかり除去。車内や家具の隙間など、手の届きにくい場所の掃除もスムーズに行えます。

付属のブラシヘッドで隙間掃除もラクラク「Jet Fan Max（ジェットファンマックス）」・長時間作業も安心の大容量バッテリー搭載

24,000mAhの大容量バッテリーを搭載し、最大5.5時間※の連続使用が可能。長時間の作業でも安心して使えます。

※連続使用時間は風量設定や使用環境により異なります。

・風量レベル1：約5時間30分

・風量レベル100：約20分

・54W PD対応 USB-C急速充電

USB-Cポートからの54W PD急速充電に対応しており、約120分で本体をフル充電できます。

・直感操作＆自由自在な風量調整

＜インテリジェントディスプレイ＞

風量やバッテリー残量をひと目で確認できます。

＜スライド式100段階の風速調整ボタン＞

スライド操作で1～100の範囲をなめらかに調整可能。シーンに合わせた最適な風を自在にコントロールできます。

＜ワンタッチでターボモード起動＞

ターボ専用ボタンの長押しで、ターボモードが即時作動。最大900gの圧力と92m/sの風速。

航空機グレードの高耐久ボディ

CNC加工の航空機グレードのアルミニウム合金を採用。優れた強度と耐摩耗性で、ハードな使用環境でも長く安心して使えます。

※CNC加工：高精度・高品質な仕上がりを実現するコンピュータ制御の加工技術。

高級感漂うシックなブラックデザイン

上品なブラックに吹き出し口のオレンジがアクセント。シンプルながら洗練された佇まいで、どんなシーンにもスマートにフィットします。

これ一台で、屋内外のあらゆるシーンに対応

車の水切り、落ち葉や雪の吹き飛ばし、すき間掃除までこなす多用途エアブロワーです。コードレスで持ち運びも簡単で、室内外で大活躍します。

＜活用シーン例＞

■キャンプの火起こし時間を短縮

■雨や洗車後の水滴飛ばしに

■車内や家具まわりの隙間掃除

■衣類についたホコリ・花粉除去

■PCや機器類のホコリ飛ばし

■エアコン・キーボードの清掃に

製品概要

KiCA Jet Fan MAX（キカ ジェットファン マックス）活用シーン例

製品名：KiCA Jet Fan MAX（キカ ジェットファン マックス）

素材 ：アルミ合金、ポリカーボネート

本体サイズ：104.5 × 254.1 × 60.7 mm

本体重量：約1318g

動作温度範囲：0 ～ 40℃

保管温度範囲：-20 ～ 60℃

動作電圧範囲：16.5 V ～ 25.2 V

最大出力：785W（ターボモード時）

充電時間：約120分（54W急速充電時）

連続使用時間：最大5時間30分（風量レベル1）、約20分（風量レベル100）

バッテリー：着脱式リチウムイオンバッテリー 24000 mAh

充電入力：5V2A, 9V2A, 12V2A, 20V3A対応

充電時間：約120分（最大54W PD 急速充電時）

構成品 ：本体、集塵用アクセサリー、充電用USB-Cケーブル、取扱説明書

販売価格 ：33,000円（税込）

公式販売ページ ：https://www.mycaseshop.jp/kc67028

KiCA ブランドストーリー

KiCA Jet Fan MAX（キカ ジェットファン マックス）構成品

KiCAはカメラ用ジンバルやカメラのパイオニアカンパニーFeiyuTechのサブブランドです。カメラ用ジンバルでこれまで培ってきたモーター技術を利用し、ヘルスケアやアウトドアなど日常的に使える製品を開発・製造しています。

KiCAのフィロソフィーとして「日常の中で非日常な経験が提供できる機能と品質」を掲げ、個性的で実用的、人生を豊かにする製品の提供に取り組みます。"

公式ホームページ：https://feiyutech.jp/kica-brand/

株式会社ロア・インターナショナル 概要

設立 ：2006年7月

代表取締役社長 ：Ally Won

所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-45 THE KINDAI 20 SHINJUKU 3F

事業内容 ：PC＆モバイル周辺アクセサリー、小型デザイン家電、ガジェットの輸出入および卸・流通

URL ：https://www.roa-international.com

直営販売ショップ：https://www.mycase.jp