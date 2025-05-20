irohaのデリケートゾーン用泡ソープから、水原希子さんプロデュースの香りが期間限定で登場！

株式会社 TENGA

株式会社TENGA (東京都中央区、代表取締役社長：松本光一)が展開する、デリケートゾーンケアブランド「iroha INTIMATE CARE（イロハ インティメート ケア）」のデリケートゾーン用泡ソープより、水原希子さんプロデュースの「よもぎブレンドの香り」を5月20日（火）に発売いたします。

5月20日（火）よりiroha公式オンラインストア、ロフト、アットコスメトーキョー、TENGA LAND、TENGA STORE TOKYOで先行販売。また6月9日（月）より全国のバラエティストアなどで一般発売いたします。

iroha INTIMATE WASH 【 FOAM TYPE 】は、累計出荷数168万本を突破*¹した人気アイテム。よもぎブレンドの香りは、日本古来の和ハーブと言われるヨモギエキス、和柑橘の柚子などの天然精油を配合した、和アロマの香りです。

肌に優しい弱酸性、気になるくすみ*²をケアする5種の成分*³と、乾燥や肌荒れからお肌を守る10種の保湿成分*⁴を配合。しっとり、やわらかな洗い上がりを実現しました。

*¹:2020年3月~2025年2月までの当社累計出荷数ベース

*²乾燥や古い角質汚れなど

*³ナイアシンアミド、グルタチオン、3-O-エチルアスコルビン酸、ユキノシタエキス、メリアアザジラクタ葉エキス（保湿成分）

*⁴ヒアルロン酸Na、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、セラミドAG、セラミドEOP、グリチルリチン酸2K、エーデルワイスエキス、ボタンエキス、ニガヨモギエキス

製品概要

製品名：iroha INTIMATE WASH【FOAM TYPE】よもぎブレンドの香り

参考価格：1,650円（税込み）

内容量： 150mL 1プッシュ量：約1mL

使用料の目安：1回のご使用につき、2～3プッシュ

ボトルサイズ：全長 172mm、胴幅 48mm

https://store.tenga.co.jp/shop/products/IIF-07?brand_type=iroha

日本古来の和ハーブと言われるヨモギエキス × 和柑橘の柚子などを配合

「日々のデリケートゾーンケアを身近に、より多くの方に楽しんでほしい」との想いから、アンバサダーの水原希子さんが、泡タイプのデリケートゾーン専用ソープiroha INTIMATE WASH【 FOAM TYPE 】の香りをプロデュースする運びとなりました。

水原さんは「よもぎブレンドの香り」について「懐かしい香りがするユニークなものを作りたかったんです。幼少期に駅の売店で母親にねだった飴の香りを思い出します」とコメントしています。

発売記念スペシャルコンテンツとして、開発会議の様子を公開

水原希子さんプロデュースの「iroha INTIMATE WASH【 FOAM TYPE 】よもぎブレンドの香り」の発売を記念し、開発風景を収録したスペシャルコンテンツを公開いたします。

記事：https://iroha-tenga.com/contents/iroha_story/31568/

動画： https://youtu.be/YyXsvCJ0Bt0