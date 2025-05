“スキル保証型採用”をβ版リリース、シリーズA調達で採用を強化

株式会社ハイヤールー

「日本をもう一度、モノづくりで一番へ。」をミッションに掲げ、エンジニアリング組織向けプラットフォームを提供する株式会社ハイヤールー(本社:東京都渋谷区、代表取締役:葛岡宏祐)は、シリーズAのセカンドクローズとして、既存株主のプライマルキャピタル、株式会社クレストスキルパートナーズ他、業界を代表するエンジニアとしての経験を持つ個人投資家4名、及び銀行融資により、合計約2.2億円の追加資金調達を実施しました。本ラウンドによる総額は約5.3億円になります。

◼︎︎ハイヤールーの事業

ハイヤールーは、エンジニアリング組織の採用力・技術力を底上げするためのエンジニアリング組織向けプラットフォームを構築するため、AI時代のスキル面接サービス「HireRoo Skill Interview」を提供しています。これまでに累計200社以上が導入し、エンジニア採用における公平かつ効率的な選考プロセスを実現してきました。

現在も着実に導入企業数を増やしており、これまでに約5万件の採用選考で活用されてきました。事業としても、プレシリーズAとして資金調達を行なった2022年と比較すると、四半期単位で売上10倍の成長を遂げています。

◼︎︎調達後のマイルストーン

この調達を期に「コーディング試験の会社」から「エンジニアリング組織プラットフォームの会社」へ進化します。2025年はコーディング試験事業のシェア拡大と、9月正式リリース予定の母集団形成事業のPMF達成に注力をし、調達資金は両事業に同等に投資します。

2026年には社内人材評価ソリューションもリリース、採用・評価・育成の3プロダクトが出揃うことをマイルストーンとしています。2026年以降、「スキルの正当な評価」を浸透させる組織づくりのインフラを目指すべく、2025年中に30名超の組織体制へ拡大していきます。

マイルストーンをどのように達成していくのか、note に記載したので合わせてご一読ください。

https://note.com/kkosukeee/n/n95a12013ffa4

◼︎︎ハイヤールー代表 葛岡よりコメント

この度ハイヤールーは、シリーズA セカンドクローズで、約2.2億円の資金を調達しました。これにより、シリーズAラウンド累計の調達額は5.3億円となります。調達した資金は、引き続き弊社のミッションである「Japan as No.1, Again 日本をもう一度、『モノづくり』で一番へ。」の達成のため、大切に使います。

ハイヤールーは、エンジニアリング組織プラットフォームを作り上げるため、コーディング試験にとどまらず、新規事業である「HireRoo Skill Hiring」の拡大や組織規模の拡大に向けて尽力します。これからも日本のモノづくりの力を底上げし、日本をもう一度モノづくりで一番にするため、全力で事業を進めてまいります。

代表 葛岡のnote:https://note.com/kkosukeee

◼︎投資家からのコメント(50音順)

佐々木 浩史氏 / プライマルキャピタル 代表パートナー

近年、生成AIの登場とその加速度的な進化により、ソフトウェアエンジニアリングが根底から変わりつつあります。開発手法やエンジニアリング組織の在り方が大きく変化するタイミングだからこそ、「コーディング試験によるエンジニアの定量評価」という祖業から脱却して、より大きな枠組みでソフトウェアエンジニアリングを捉え、この荒波の中で事業機会をものにしていってほしいと思います。

ビジネスとしての大成功はもちろんですが、HireRooがソフトウェアエンジニアリングの新たな潮流に対してのオピニオンリーダーとなっていくことも期待しています。

丹哲郎氏 / 株式会社DELTA代表 SEVENRICH GROUP CTO

AIによる変化の大きいこの時代に、エンジニア人材という事業ドメインに立ってスタートアップをしているのは、今までの宇宙の歴史でもハイヤールーだけなので、この時を大事にしてほしいです。

「No company ever failed while its developers were typing.(タイピングをしている瞬間に失敗した会社はない)」という言葉があります。スタートアップは続けることさえできていれば勝てます。心折れずに頑張り続けてほしいです。

広木 大地氏 / 株式会社レクター代表取締役 日本CTO協会 理事

AIの台頭のように約10年ごとにやってくる、前提も変わってしまうようなビッグウェーブが来ている今のタイミングで、上昇気流を掴むことができるのは、このタイミングでスタートアップを起業し、先端を進む者しか掴めないチャンスだと思います。ぜひハイヤールーには、この上昇気流を掴んで「こうだった」と私に教えてもらえたら、投資したしがいがあったと思えます。時代の変化の中で素早く機動的に、場合によってはコードやプロダクトを捨てるくらいの機動力の早いアクションができるスタートアップとして、頑張って欲しいです。

南 章行氏 / 株式会社クレストスキルパートナーズ代表取締役

エンジニア出身の代表 葛岡さんを筆頭に、これまで、エンジニアと真摯に向き合ってきたハイヤールーだからこそ、プロダクトの「バリューを証明する」を越え、「グロースを証明する」フェーズに到達したと思います。これからのフェーズでは、会社も、経営者自身も、非連続的な成長をしなければいけません。会社も経営陣も、自らの変化を楽しむ気持ちで突き抜けてほしいと思います。

山本 正喜氏 / 株式会社kubell代表取締役 兼 社長上級執行役員CEO

私自身が12年間CTOを務めてきた中で、エンジニア採用の難しさや技術評価の難しさを痛感していました。そんな課題に正面から取り組んでいるところに共感し、自社でも抱えている課題ともフィットしていたことが、ハイヤールーを応援しようと思った理由です。

技術力が正しく評価され、その人が適した場所で働ける世界観は新規性、社会的な意義もあると感じています。学歴や職歴などのバイアスがかかりやすい中で、スキル一本で勝負できる仕組みを構築し、エンジニアの実力を証明できるサービスとして成長してくれることを期待します。

若狹 建氏 / 合同会社桜文舎 代表社員CEO

ハイヤールーのようなプロダクトを活用し、グローバルレベルの採用手法を取り入れることで、日本は世界の人材市場において「孤立した存在」から脱却し、「存在感のある国」へと変わっていけるはずです。おそらく、ここまで厳しい採用市場の状況を見て、多くの日本企業は気づき始めています。

ハイヤールーの成長によって、日本における「キャリアの可能性」や「プロダクトによる価値創出」、そして「テック人材の交流」が世界市場へと広がっていくことを期待しています。世界中の優秀な人材と共にものづくりができる日本を、一緒に作っていきましょう。

◼︎︎成長加速に伴い積極採用中!

◼︎ハイヤールーについて

受賞歴- 「HONGO AI 2023」最優秀賞- 「ICCサミット FUKUOKA 2023|SaaS RISING STAR CATAPULT」優勝- 「ASPICクラウドアワード2023」奨励賞- 「第8回 HRテクノロジー大賞」- 「ICCサミット FUKUOKA 2025|ガーディアン・カタパルト」優勝

会社概要

エンジニアリング組織の採用力・技術力を底上げするためのエンジニアリング組織向けプラットフォーム「HireRoo」を提供。「スキルの見極め」と「人材との最適なマッチング」を支援する2つのソリューションを通じて、AI時代にふさわしい新しい採用のかたちを実現します。



HireRoo Skill Interview:エンジニアのスキル見極め

エンジニア採用において、候補者のスキルを正確に評価することは極めて重要です。AI時代のスキル面接サービス「HireRoo Skill Interview」では、事前課題と面接時の深掘りを通じて、ハードスキルとソフトスキルの両面から候補者を可視化し、採用後のパフォーマンスに直結する判断材料を提供します。これにより、公平かつ効率的な選考プロセスを実現し、企業の最適な人材選びを支援します。

HireRoo Skill Hiring:エンジニア人材と企業の最適なマッチング

従来の採用手法では見逃されがちだった、即戦力層以外の高スキル人材にも着目し、ポテンシャルを正しく評価・提示できる仕組みを構築。「スキル保証型採用」の HireRoo Skill Hiringは、スキルが可視化された状態で候補者と企業をマッチングし、採用ミスマッチの低減と、エンジニア一人ひとりが真に活躍できる環境との出会いを実現します。



このプラットフォームを通じて、日本企業の技術力とエンジニアリング文化の向上を支援し、ハイヤールーのミッションである「Japan as No.1, again. 日本をもう一度、『モノづくり』で一番へ。」の実現を目指します。

