昭和の名曲をフルオーケストラで彩る一夜限りの音楽祭『昭和100年シンフォニック歌謡祭』 6月21日（土）開催決定

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株式会社シオン




株式会社シオン（HP：https://sionnet.co.jp(https://sionnet.co.jp)、本社：東京都千代田区、会長兼社長CEO：伊藤慎一、以下シオン）は、株式会社オフィスウォーカーと共に２０２５年6月21日（土）開催の音楽イベント『昭和100年シンフォニック歌謡祭』を企画・製作。













舞台は、「昭和100年の夜に、ひっそりと開かれる幻の音楽バー」。


マスターとして店を切り盛りするのは、霜降り明星・せいや。彼が迎えるのは、昭和の名曲に深い愛情を持つ“常連客”＝豪華アーティストたち。トークと音楽で“昭和”の魅力をひも解いていきます。



本イベント最大の見どころは、すべての楽曲がフルオーケストラによるアレンジで披露されること。


あの頃のメロディが、重厚で壮麗な響きをまとい、令和の夜に甦ります。


シンフォニックなサウンドとともに、懐かしくも新しい感動をお届けします。



一夜限り、せいやも本気で熱唱します！



■概要


【出演】


MC：せいや(霜降り明星)


歌手：松崎しげる、大友康平、玉井詩織(ももいろクローバーZ)、AKB48(大盛真歩、倉野尾成美、田口愛佳) 他



【日時】


2025年6月21日(土)


開場16:30 開演17:00



【会場】


すみだトリフォニーホール(https://www.triphony.com/)



【料金】


全席指定　S席11,000円、A席8,800円(税込)



【一般発売】


2025年5月17日（土）
チケットぴあ(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2516365)(Pコード：298-696)
ローソンチケット(https://l-tike.com/order/?gLcode=71885&gPfKey=20250423000001948450&gEntryMthd=01&gScheduleNo=1&gCarrierCd=08&gPfName=%E6%98%AD%E5%92%8C%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%90%E5%B9%B4%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E6%AD%8C%E8%AC%A1%E7%A5%AD&gBaseVenueCd=34540)(Lコード：71885)
イープラス(https://eplus.jp/sf/detail/4317650001-P0030001P021001)
CNプレイガイド(https://www.cnplayguide.com/asp/evt/evtdtl.aspx?dmf=1&ecd=CNI12517&ucd=&jdt=&kai=)(Cコード：112517)
Cコード予約　Tel.0570-08-9920



【お問合せ】


キャピタルヴィレッジ(https://www.capital-village.co.jp/calendar/concert/2025042102.html)　Tel.03-3478-9999




【HP】


https://walker21.com/showa100



【動画】


https://youtube.com/shorts/rkIwotZvwCE(https://youtube.com/shorts/rkIwotZvwCE)




【株式会社シオンについて】


テレビ番組制作３０年以上の経験から培った企画力・制作力・キャスティング力を活かし、数多くの大ヒット番組を制作し、ギャラクシー賞やATP最優秀賞など受賞歴多数。


近年はデジタル領域にも事業を拡大し、バラエティ番組制作で培った技術とマーケティングスキルで様々な企業様へ「バラエティ化プロデュース(R)️」動画制作サービスの提供も開始。


動画コンサルティング・企業動画・CM・配信事業・タレントキャスティングサービス など、


より専門性の高い技術とノウハウをテレビ局・広告代理店・一般企業様へ提供しています。


■所在地：東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階


代表取締役：伊藤慎一


事業内容：テレビ番組および企業動画やCMの企画・制作、配信事業、動画コンサルティングなど


https://sionnet.co.jp/



〈新サービス〉


・タレント∞リンク（キャスティングサービス）


・素材まるごとリメイク（編集サービス）


・丸投げTube（YouTube運用サービス）


・Short-ON（縦型ショートドラマ動画サービス）


⇒サービス概要資料ＤＬ：


https://sionnet.co.jp/wp-content/uploads/2025/03/6cc138d03fc8efcb9aa501eb23c3d989.pdf



お問い合わせ：https://sionnet.co.jp/contact/


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TEL：03-6206-3080



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