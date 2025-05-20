昭和の名曲をフルオーケストラで彩る一夜限りの音楽祭『昭和100年シンフォニック歌謡祭』 6月21日（土）開催決定
株式会社シオン（HP：https://sionnet.co.jp(https://sionnet.co.jp)、本社：東京都千代田区、会長兼社長CEO：伊藤慎一、以下シオン）は、株式会社オフィスウォーカーと共に２０２５年6月21日（土）開催の音楽イベント『昭和100年シンフォニック歌謡祭』を企画・製作。
舞台は、「昭和100年の夜に、ひっそりと開かれる幻の音楽バー」。
マスターとして店を切り盛りするのは、霜降り明星・せいや。彼が迎えるのは、昭和の名曲に深い愛情を持つ“常連客”＝豪華アーティストたち。トークと音楽で“昭和”の魅力をひも解いていきます。
本イベント最大の見どころは、すべての楽曲がフルオーケストラによるアレンジで披露されること。
あの頃のメロディが、重厚で壮麗な響きをまとい、令和の夜に甦ります。
シンフォニックなサウンドとともに、懐かしくも新しい感動をお届けします。
一夜限り、せいやも本気で熱唱します！
■概要
【出演】
MC：せいや(霜降り明星)
歌手：松崎しげる、大友康平、玉井詩織(ももいろクローバーZ)、AKB48(大盛真歩、倉野尾成美、田口愛佳) 他
【日時】
2025年6月21日(土)
開場16:30 開演17:00
【会場】
すみだトリフォニーホール(https://www.triphony.com/)
【料金】
全席指定 S席11,000円、A席8,800円(税込)
【一般発売】
2025年5月17日（土）
チケットぴあ(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2516365)(Pコード：298-696)
ローソンチケット(https://l-tike.com/order/?gLcode=71885&gPfKey=20250423000001948450&gEntryMthd=01&gScheduleNo=1&gCarrierCd=08&gPfName=%E6%98%AD%E5%92%8C%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%90%E5%B9%B4%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E6%AD%8C%E8%AC%A1%E7%A5%AD&gBaseVenueCd=34540)(Lコード：71885)
イープラス(https://eplus.jp/sf/detail/4317650001-P0030001P021001)
CNプレイガイド(https://www.cnplayguide.com/asp/evt/evtdtl.aspx?dmf=1&ecd=CNI12517&ucd=&jdt=&kai=)(Cコード：112517)
Cコード予約 Tel.0570-08-9920
【お問合せ】
キャピタルヴィレッジ(https://www.capital-village.co.jp/calendar/concert/2025042102.html) Tel.03-3478-9999
【HP】
https://walker21.com/showa100
【動画】
https://youtube.com/shorts/rkIwotZvwCE(https://youtube.com/shorts/rkIwotZvwCE)
【株式会社シオンについて】
テレビ番組制作３０年以上の経験から培った企画力・制作力・キャスティング力を活かし、数多くの大ヒット番組を制作し、ギャラクシー賞やATP最優秀賞など受賞歴多数。
近年はデジタル領域にも事業を拡大し、バラエティ番組制作で培った技術とマーケティングスキルで様々な企業様へ「バラエティ化プロデュース(R)️」動画制作サービスの提供も開始。
動画コンサルティング・企業動画・CM・配信事業・タレントキャスティングサービス など、
より専門性の高い技術とノウハウをテレビ局・広告代理店・一般企業様へ提供しています。
■所在地：東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
代表取締役：伊藤慎一
事業内容：テレビ番組および企業動画やCMの企画・制作、配信事業、動画コンサルティングなど
https://sionnet.co.jp/
〈新サービス〉
・タレント∞リンク（キャスティングサービス）
・素材まるごとリメイク（編集サービス）
・丸投げTube（YouTube運用サービス）
・Short-ON（縦型ショートドラマ動画サービス）
⇒サービス概要資料ＤＬ：
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TEL：03-6206-3080
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