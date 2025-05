＜FIRME＞2025年6月5日発売の「Nintendo Switch 2（ニンテンドースイッチ2）」対応 ガラスフィルム 発売

株式会社 MY WAY SMART

◎株式会社MY WAY SMART(本社:福岡県福岡市)のブランド「FIRME(フィルミ)」は、Nintendo Switch 2(ニンテンドースイッチ2)」対応のガラスフィルムの販売を2025年5月20日に開始いたしました。

■ FIRME ガラスフィルム

楽天で見る :https://item.rakuten.co.jp/mywaysmart/ntdsw-glfi-bl/Amazonで見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0F4XC3QLD?th=1

“FIRME(フィルミ)”は、iPhoneからAndroid各種まで10万枚以上の販売実績をもつ

教育機関・IT企業・病院・各社法人様でも愛用される液晶保護フィルム専門店です。

■製品仕様

硝子素材:強化ガラス

仕様:クリアガラスフィルム

ガラス表面処理:オレオフォビックコーティング

表面硬度 硬度10H ガラス厚み 約0.3mm 全面吸着 ケースフレンドリー 指紋軽減 飛散防止

※全面吸着とは フィルム 全体に密着剤が塗布されている仕様となります。



■商品内容

・ガラスフィルム×1

・クロスセット×1

・日本語説明書パッケージ×1

■取扱サイト

▼ FIRME公式 : https://www.firme.jp

▼ 楽天市場 : https://www.rakuten.co.jp/mywaysmart/

▼ Qoo10 : https://www.qoo10.jp/shop/mywaysmart

▼ au PAY マーケット : https://plus.wowma.jp/user/39828508/plus/

▼ Yahoo!ショッピング : https://store.shopping.yahoo.co.jp/mywaysmart/

▼ Amazon : https://www.amazon.co.jp/stores/page/41374239-E6F1-4D0A-A944-F0812219F09D

■フィルムの特徴

< Switch2 ファミリー専用 >

★Switch2(+有機EL/初代スイッチ)対応

FIRMEから登場した本製品は、Nintendo Switch2をはじめとしたSwitchシリーズ専用設計。

本体形状にフィットするカット精度により、取り付けやすく、美しい仕上がりを実現しています。新型にも旧型にも対応可能な、安心の互換性です。

※画像はイメージです< 累計実績 >

★シリーズ累計10万枚突破

おかげさまで、「FIRME」フィルムシリーズは、累計販売枚数10万枚を突破しました。高い評価を受け続ける理由は、その品質とユーザー体験へのこだわりにあります。選ばれ続ける安心の実績がここに。

※画像はイメージです< 「臨場感」そのまま >

★ブルーライトカット=「黄色くなる」

そんな常識を覆すカラーレス設計。

ブルーライトカット率99%※という高性能ながら、HDR映像の持つ美しさ・深みを損なわない設計。色味の変化を抑え、Switch2の鮮やかなグラフィックをそのまま楽しめます。ゲームの世界に没入できる、その一瞬を守る一枚です。

※紫外/可視波長域透過率・遮蔽率試験 チャンピオンスコア

※画像はイメージです

< 比べて実感、映像の差 >

★「体感すればわかる」この違い

第一世代のフィルムでは、画面が黄ばんだり、発色が鈍くなることも。本製品は、貼ってあることを忘れるほどクリア。リニューアル品として、ブルーライトカットと画面美の両立をついに実現しました。



※UVを拡散させるため屋外などのUVを受ける環境では青く発光します。

※画像はイメージです< 多層構造で徹底ガード >

★破損リスクを最小限に抑える“進化型”フィルム

リニューアルされた新モデルは、従来の3層構造に加えて「AGハードコート層」「特殊コーティング層」を追加。全5層で構成され、耐衝撃性・視認性ともに大幅に向上しました。落下や摩擦といった日常のリスクからSwitch2の画面をしっかり守ります。

※画像はイメージです< プレイを邪魔しない透明度 >

★透過率91.2%、美しさを邪魔しない

まぶしい世界をそのまま鮮やかに。

暗闇は奥行きまで、しっかり映し出す。

従来の透明度の低いフィルムでは実現できなかったHDRや高精細グラフィックの世界をまるでそのまま堪能できます。貼っていないかのような自然な見え方で、画面の臨場感を損なうことなく、ゲームの世界へ没入できます。

※画像はイメージです

スマホフィルム専門ブランド「FIRME(フィルミ)」|株式会社MY WAY SMART

※本リリースは、スマホフィルム専門ブランド『FIRME』による発信です。



○FIRMEは、スマートフォン保護フィルムの企画・製造・販売を行う専門ブランドです。

豊富な対応機種と高品質な製品で、店舗販売・OEMなど幅広いニーズにお応えします。



○法人様向け卸販売について

FIRMEでは、法人様・団体様向けの卸売対応も承っております。

複数機種・大口注文のご相談など、お気軽にお問い合わせください。



▼ お問い合わせ窓口:https://mywaysmart.com/corporation/

▼ 運営メディア :https://www.firme.jp/column/





MY WAY SMART(マイウェイスマート)は「一人一人が充実した時間を過ごすために」

便利さの裏側にある、時間不足をサポートできるサービスを目指しております。



現代社会は、テクノロジーの発展によりかつてないほど便利になりました。

しかしその一方で、私たちは時間不足という新たな課題に直面しています。



選択肢の多い時代に、「欲しい」が最短距離で手に入るスマートな買い物体験と

豊かな暮らしを実現するための価値提案を続けています。



会社名 :株式会社MY WAY SMART

英語商標 :MY WAY SMART CO.,LTD

所在地 :〒814-0005 福岡県福岡市早良区祖原29-28-2F

代表者 :代表取締役 白木 武範

業務内容 :通信販売事業:スマホアクセサリーのOEM

創業 :2009年10月

設立年月日 :2015年4月

資本金 :2,000万円

適格請求書発行事業者:登録番号 T9290001069766

コーポレートサイト :https://mywaysmart.com/

関連記事: https://www.firme.jp/column/4125