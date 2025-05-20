【ディズニーリゾート】新プロジェクト公開説明会開催

BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C

BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C（本社：アブダビ、代表取締役社長：上野 真司）は、2025年6月6日（金）・7日（土）の2日間、東京・日本橋「マンダリンオリエンタル東京」にて、アブダビ政府資本開発会社・アルダー・プロパティーズ（Aldar Properties）と共同でアブダビ不動産新プロジェクト公開説明会を開催いたします。

本説明会は、アルダー社のプロジェクトマネージャーが来日し、アブダビ不動産新プロジェクトの説明及び市場の最新動向等、日本人投資家向けに確保された不動産を優先的にご紹介いたします。

世界で7番目のディズニーランドがアブダビに注目の開発エリアに新プロジェクト公開

詳細を見る :https://seminaruae.online/lp/

本説明会では、2025年5月に発表された世界で7番目となるディズニーリゾートのアブダビ進出にも触れ、急速に注目を集める開発エリア「ヤス島」の最新プロジェクトをご紹介します。

特に、文化・観光・富裕層誘致の中核として位置づけられるアブダビの開発戦略に基づき、日本人投資家向けに特別に確保された物件や、限定の購入オプションのご案内も予定しております。

世界的ブランドとの連携が進むアブダビ。

今まさに、不動産投資の“次の主役”として注目されるこの都市の魅力を、ぜひ本説明会で直接ご体感ください。

アブダビ不動産が安定して上昇する3つの理由

セミナーで紹介される注目トピック

セミナー概要

- オイルマネーによる継続的な都市開発投資 世界第6位の石油埋蔵量を背景に、文化・観光・商業施設への再投資を推進- 市場の安定性を支えるアルダー社の存在アブダビ不動産供給の約80％を担う政府系デベロッパーが、価格の安定と品質を管理- 人口増加と高い所得水準中東随一の住環境と税制優遇を求め、世界中の富裕層が移住。住宅需要も上昇中2024年の富裕層移住マップ- 2024年の不動産取引額は260億米ドル、外国直接投資（FDI）は前年比125％増年間取引件数は28,249件で前年比10.45%増と、堅調な成長を継続中- ヤス島・サディヤット島など、国際文化・娯楽施設が集積する新開発エリアルーヴル美術館やチームラボ常設展示に加え、ディズニーランド、ハリーポッター、カジノ（IR）計画も進行中- 金融特区ADGM（アブダビ・グローバル・マーケット）の影響力拡大100％外資所有可能・法人税0%の制度のもと、ブラックロックやゴールドマンサックスなど世界的金融機関が進出アブダビの政府系ファンド、世界トップの運用資産額 総額1.7兆ドルを管理する最富裕都市に

アブダビ不動産投資セミナー｜世界が注目する成長都市に“今”投資する理由

日程：2025年6月6日（金）・7日（土）

時間：各日 １.11:00～／２.15:00～（2回開催）

会場：マンダリンオリエンタル東京（東京都中央区日本橋）

参加費：無料（完全予約制／軽食付き）

共催：アルダー・プロパティーズ（Aldar Properties）

詳細を見る :https://seminaruae.online/lp/

プログラム内容（予定）

【申込方法】

- アブダビの都市開発戦略と不動産市場動向- ドバイとの比較と税制・制度の違い- アルダー社による最新プロジェクト紹介- 日本人投資家向け優先案内物件の紹介- グローバル不動産市場の分析（BITEX代表・上野による講演）- 個別相談会（希望者のみ）ディズニーリゾート隣接 新プロジェクト

下記ページよりお申し込みください：

▶ https://seminaruae.online/lp/

またはメール：customer@bitex-co.com

会社概要

社 名：BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C（アブダビ）

代表取締役社長：上野 真司

日本連絡先：050-1720-4462

申込ページ：https://seminaruae.online/lp/

公式HP：https://bitex-co.com/

メール：customer@bitex-co.com

note：https://note.com/shinji_ueno82/all