Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÂç¹¥É¾¡ª¡ÖGF RAMEN LAB¡×¤Î¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¥éー¥á¥ó¤¬Îß·×1Ëü¿©¤òÆÍÇË¡ª
1ËüÇÕÌÜ¤ò¿©¤Ù¤¿Â¼ËÜ¤µ¤ó¤´°ì²È
¥±¥ó¥ß¥ó¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÂ¼Í´µ±¡Ë¤Ï¡¢4·î13Æü³«Ëë¤·¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖGF RAMEN LABÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÅ¹¡×¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¥éー¥á¥ó¥á¥Ë¥åー¡Ê6¼ïÎà¡Ë¤ÎÈÎÇä¿ô¤¬¡¢Îß·×¤Ç1ËüÇÕ¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï³«Ëë¤«¤é1¥ö·î¤È¤Ê¤Ã¤¿5·î13Æü¤ÇÌó260Ëü¿Í¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î0.4%¤¬ÅöÅ¹¤Î¥éー¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÇ°¤¹¤Ù¤1Ëü¿©ÌÜ¤Ë³ºÅö¤·¤¿¤Î¤Ï°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¤«¤éÍè¤é¤ì¤¿Â¼ËÜ¤µ¤ó¤´°ì²È¤Ç¤·¤¿¡£ÅöÅ¹¤Ç¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¥éー¥á¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹¥Ä´Í×°ø¡Û
£±.¡¡³«ËëÅö½é¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬ËüÇî¤ËÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÆþ¾ì¼Ô¤âÂ¿¿ô¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸µ¡¹¿©¤ÎÂ¿ÍÍÀ¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¤Ë¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¤Ç±þ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅöÅ¹¤Ë¤Ï³°¹ñ¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬Â¿¿ôÍèÅ¹¤µ¤ì¡¢Â¿¡¡
¡¡¡¡¤¤Æü¤Ë¤Ï50%°Ê¾å¤¬³°¹ñ¿Í¤È¤¤¤¦Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¥éー¥á
¡¡¡¡¥ó¤Ë³°¹ñ¤ÎÊý¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
£².¡¡¾®Çþ¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ò»ý¤ÄÊý¡¢¾®Çþ¤ÎÀÝ¼è¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¡¢»öÁ°¤ËÅöÅ¹¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Íè
¡¡¡¡Å¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÅ¹¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤ª»ÒÍÍ¤¬¾®Çþ¥¢¥ì¥ë¥®ー¤òÈ¯¾É¤·¡¢Âç¹¥¤¤À
¡¡¡¡¤Ã¤¿¥éー¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÅ¹¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤ÈÊì¿Æ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥éー¥á
¡¡¡¡¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤ËËüÇî¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¥éー¥á¥ó¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦
¡¡¡¡ÅöÅ¹¤ÎÍýÇ°¤Ë³ð¤¦¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂ¼ËÜ¤µ¤ó¤´°ì²È¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
Â¼ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¥éー¥á¥ó¤Ç¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤â´î¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤¤¤·¤¤¥éー¥á¥ó¤Ë¤È¤Æ¤âÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿±üÍÍ¤«¤é¤Ï¡Ö2005Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿°¦¡¦ÃÏµåÇî¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï»Ò¶¡¤òÏ¢¤ì¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥á¥Ë¥åーÊÌ¤ÎÈÎÇä¿ô¡Û
GF¤·¤ç¤¦¤æ¥éー¥á¥ó
GF¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¤È¤ó¤³¤ÄÉ÷¥éー¥á¥ó
GF¤·¤ç¤¦¤æKids¥éー¥á¥ó
GF²«¶â¤Î·ÜÌý¤·¤ç¤¦¤æ¥éー¥á¥ó
GF·ÜÀ¶Åò¤Î¤¹¤Ã¤¤êÍ®»Ò±ö¥éー¥á¥ó
GF·ÜÇòÅò¤·¤ç¤¦¤æ¥éー¥á¥ó
¢¨2025Ç¯4·î13Æü～5·î16Æü¤ÎÈÎÇä¿ô
¡ÚGF RAMEN LAB¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¿©Ê¸²½¡Ö¥éー¥á¥ó¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¡¢·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ëÊý¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î»×¤¤¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÂçÀ¾±×±û»á¤¬¥±¥ó¥ß¥ó¿©ÉÊ¤ÈÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¥éー¥á¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡ÖGF RAMEN LAB¡×¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ê¥¢¥Ã¥¯ÉÂ¤ò¤Ï¤¸¤á¾®Çþ¥°¥ë¥Æ¥ó¤¬¸¶°ø¤ÇÂÎÄ´¤ÎÉÔÄ´¤òÁÊ¤¨¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¾®ÇþÊ´¤ò»È¤Ã¤¿¥éー¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Ç¤â¾®Çþ¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ä¼«¿È¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Ë¥°¥ë¥Æ¥ó¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¿©À¸³è¤ò¼ÂÁ©¤µ¤ì¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÊý¤¬°Â¿´¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¥éー¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¡£¤³¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¥éー¥á¥ó¤ò¤³¤ì¤«¤é¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥±¥ó¥ß¥ó¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò
1950Ç¯¿À¸ÍÁÏ¶È¤Î¥Óー¥Õ¥ó¥áー¥«ー¡£¹ñÆâ¥Óー¥Õ¥ó»Ô¾ì¤ÎÌó50¡ó¤Î¥·¥§¥¢¤ÇÆüËÜ°ì¡£ÁÏ¶È¼Ô¹âÂ¼·òÌ±¤Ë°ø¤ß¡¢·ò¹¯¡Ê·ò¡Ë¤ò³§¤µ¤Þ¡ÊÌ±¡Ë¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò»ý¤Ä¡£´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡Ö¥±¥ó¥ß¥ó¾Æ¥Óー¥Õ¥ó¡×¤ÏÀ¤³¦½é¤ÎÂ¨ÀÊ¥Óー¥Õ¥ó¤È¤·¤Æ1960Ç¯ÃÂÀ¸¡£¡ÈºÇ¤âÄ¹¤¯ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¨ÀÊ¾Æ¥Óー¥Õ¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿(TM)¤ËÇ§Äê¡£¥Óー¥Õ¥ó¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥Õ¥©ー¡¢¥é¥¤¥¹¥Ñ¥¹¥¿¡¢¥é¥¤¥¹¥Úー¥Ñー¤Ê¤ÉÊÆ¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿²Ã¹©¿©ÉÊ¤òÀ½Â¤¤¹¤ëÀìÌç´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¡£¶áÇ¯¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¤ªÊÆ¤Î¤á¤ó¤Çºî¤Ã¤¿¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊÃæ²ÚÌÍ¤ò³«È¯¤·¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¥éー¥á¥ó¤ä¾Æ¤½¤Ð¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ËGF RAMEN LAB¤ò½ÐÅ¹¡£2018Ç¯ÃÏ°èÌ¤Íè¸£°ú´ë¶È¡¢2020Ç¯¤Ò¤ç¤¦¤´¥ª¥ó¥êー¥ï¥ó´ë¶È¤ËÇ§Äê¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥êー¥°¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¡£