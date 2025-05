【GLAY 30周年 × ローソングループ】東京と大阪で開催されるドームツアーにあわせたローソンコラボ店の開催やローソン・ユナイテッドシネマでのVR映像上映の開催が決定！

株式会社ローソンエンタテインメント

2024年5月25日(土)にデビュー30周年を迎えた日本を代表するロックバンド「GLAY」。

ローソングループでは、GLAYのデビュー30周年という記念すべき節目をファンの皆さまと共にお祝いするため、GLAYが周年テーマとして掲げる"GLAY EXPO"の一部を担い、様々な企画展開を実施しています。

このたび、2025年5月23日(金)発売の「GLAY 30th Anniversary エンタメくじ vol.2」の景品ラインナップが決定いたしました。A5サイズのアクリルボードやクリアポスターをはじめ、前回大人気だったGLAYメンバーの「すわりんこ」がぬいぐるみになって登場するなど、30th Anniversary FINALEを彩る豪華ラインナップとなります!

さらに、2024年9月に東京・三越前福島ビルにて開催された展示会『GLAY 30th Anniversary Museum』の中で好評を博したVR映像を映画館で上映する「GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 VR THEATER」の開催も決定いたしました。映像はVRゴーグルから、音響は映画館のスピーカーから迫力あるサウンドでお楽しみいただけます。また、ご来場者全員に特典としてスマホでVR視聴できるシリアルナンバー入りVRカードもプレゼント!

そのほか、東京と大阪で開催されるドームツアー「GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE」にあわせたローソンコラボ店の開催やコラボ店での先行販売商品なども予定していますのでお見逃しなく!

30周年イヤー後半戦もローソングループが一丸となり盛り上げていきます!今後の企画に関して、決定次第特設ページにて発表いたしますので、引き続きお楽しみに!

GLAY 30周年 x ローソングループ 企画

★「GLAY 30th Anniversary エンタメくじvol.2」★

前回大人気だった「すわりんこ」がぬいぐるみになり、30th Anniversary FINALEを彩る豪華ラインナップで登場!さらに、エンタメくじご購入の応募券を5枚集めて応募すると、抽選で限定デザインのスタジャン&ピンズセットが当たるエンタメチャンス賞も!

<景品>

・A5 アクリルボード賞(全4種)

・すわりんこぬりぐるみ賞(全4種)

・タブレットポーチ賞(全2種)

・メモ帳付きパスポートケース賞(全4種)

・ジャガードハンドタオル賞(全4種)

・ピンズセット賞(全4種)

・クリアポスター賞(全8種)

・発売日:2025年5月23日(金)

・価格:1回880円(税込)

・取扱店舗:一部のローソン店舗/HMV店舗

※景品ラインナップおよび取扱店舗の詳細は以下特設ページをご確認ください。

★「GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 VR THEATER」

ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらいにて開催決定!★

2024年9月に東京・三越前福島ビルにて開催された展示会『GLAY 30th Anniversary Museum』の中で好評を博したVR映像を映画館で上映いたします。

・公演名:「GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 VR THEATER」

・公演日程:2025年6月18日(水)~2025年6月22日(日)

・公演回数:10回/1日(映像尺:約30分)

・公演場所:ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい(みなとみらい駅直結 MARK IS みなとみらい内)

・チケット料金:3,000円(税込)

・チケット販売:5月20日(火)19:00販売開始予定

<上映映像>

・Aパターン:ベルーナドームで開催した30周年記念ライブ『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025』のライブ映像から、『GLAY 30th Anniversary Museum』で好評だった曲に加え、オープニング映像や初出しの曲も加えた楽曲を上映。

・Bパターン:2025年1月19日に横浜アリーナで行われた『GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025 “Back To The Pops” Presented by GLAY EXPO』の一部を上映。

※Aパターン、Bパターンそれぞれ別の回での上映となります。

<来場者プレゼント>

ご来場者全員に特典としてスマホでVR視聴できるシリアルナンバー入りVRカードをお渡しいたします。

※A・B各パターンの上映時間およびチケット販売の詳細については、以下ローソンチケットページにてご確認ください。

★ローソンコラボ店 東京・大阪にて開催決定!★

「GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE」のライブ開催にあわせて、ローソンコラボ店の開催が決定!オフィシャルグッズや関連商品のほか、コラボ店での先行販売商品などもございますのでお見逃しなく!

・開催期間:2025年5月20日(火)~6月9日(月)

※開催初日のグッズ販売は5月20日(火)10:00開始となります。

・開催店舗:<東京>ローソン 本郷白山通店/<大阪>ローソン 日本橋西一丁目店

・販売商品:オフィシャルライブグッズより一部商品

・ローソングループ限定カラー GRAND FINALE イラストフェイスタオル/2,701円(税込)

【GLAY 30th Anniversary "GLAY EXPO"】

GLAYは2024年5月25日にデビュー30周年を迎えました。周年テーマは"GLAY EXPO"!

