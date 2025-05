ミシュランの三つ星を獲得した名店をはじめ、『メゾン タテル ヨシノ』で料理長としての実績を積んだ、坂本 啓（さかもと けい）がホテルインディゴ箱根強羅の総料理長に就任

GHS箱根株式会社総料理長の阪本

ホテルインディゴ箱根強羅(所在地:神奈川県足柄下郡箱根町)は、オールデイダイニング「リバーサイドキッチン&バー」の総料理長に坂本 啓が就任することを発表いたします。

坂本シェフは、2004年より本格的にフランス料理の世界に入り、都内のミシュラン三つ星レストランをはじめとした名店で研鑽を積み、直近ではANAクラウンプラザホテル大阪の「メゾン タテル ヨシノ」にて料理長を務めました。その卓越した技術と繊細な感性を、ホテルインディゴ箱根強羅ならではの"Neighborhood Story"と融合させ、オーセンティックなフレンチのテイストをミックスし新しいダイニング体験を提供してまいります。

レストラン中央に構えるグリルキッチンでは、これまでも地元や神奈川近郊の旬の食材を主役に、ライブ感あふれるメニューを提供してまいりました。味覚だけでなく、香りや音、調理の臨場感までも楽しめる五感のエンターテインメントです。今回、フレンチの名店「メゾン タテル ヨシノ」で経験を積んだシェフの就任により、さらなるクリエイティビティを加えたメニュー構成を、国内外のゲストにご提供できることを期待しています。

≪総料理長・坂本のメッセージ≫

「自然豊かな箱根の地で、新たな料理の挑戦ができることを光栄に思います。これまで培ってきたフレンチの技法を基盤に、薪の炎が生み出す力強さと温もりを活かしながら、地元の食材を最大限に引き出す料理をお届けしたいと思います。ここでしか味わえない"箱根ならでは"の美食体験を、ぜひ多くのお客様に楽しんでいただけたら嬉しいです。」

“おすすめディナーコース”

ホテルで最上級のディナーコース「シェフズスペシャル」は、シェフが厳選した地元食材や高級食材を贅沢に取り入れた、全5品の特別なコースメニューです。メインディッシュには、極上の旨味と風味を誇る和牛を使用。レストラン自慢の薪グリルでじっくりと焼き上げ、香ばしさとジューシーさを引き出しています。

アミューズからデザートまで、五感を刺激する華やかで豊かな時間をお楽しみいただけます。

6月からスタートする夏のコースでは、特に魚料理にご注目を。薪火で香ばしく炙った海老などのシーフードが、深い旨味を湛えたスープと重なり合い、絶妙なマリアージュを奏でます。

本格フレンチの技法と薪グリルの力強さが融合した一皿一皿を味わえるのは、ホテルインディゴ箱根強羅だけ。ここでしか出会えない美食体験を、ぜひご堪能ください。

シェフズスペシャルコース(夏)薪火で焼いた地金目鯛のブイヤベース

〈シェフズコース〉

・茶炭で覆われたクロケット-ビーツと湘南ゴールドのスープ

・地元産鹿肉のパテアンクルート 季節のフルーツコンフィチュール添え

・薪火で焼いた地金目鯛のブイヤベース

・和牛の薪グリル 赤ワインソース トリュフ香るドフィノワとグリルドコーン

・パッションフルーツのフローズンスモア キウイと蜂蜜のソース

薪グリルのライブキッチン店内

提供場所:ホテルインディゴ箱根強羅 1階「リバーサイドキッチン&バー」

時間:17:30~21:30(Close 22:00)

料金:16,522円(税込・サービス料別)

“バーおすすめ情報”

新緑がまぶしい季節、“お茶”が主役の一杯を

新茶の香り立つこの時期、自然豊かな箱根強羅の風景と響き合うように、「お茶」をテーマにしたカクテルを作りました。抹茶や紅茶、煎茶といった日本茶の個性に、京都産クラフトジン「季の美 KI NO BI」および「六 ROKU」を掛け合わせた、ホテルバーならではの独創的なラインナップとなっております。

和の素材と洋の技術が織りなす味わいは、五感を刺激し、国内外のお客様に“ここでしか味わえない箱根の初夏”をお届けします。

提供メニュー(一部抜粋):

〈KI NO BI・KI NO TEA カクテル〉

- Ki No Bi Matcha Tonic:フレッシュ抹茶とトニックの爽快な一杯- Tea Old Fashioned:紅茶シロップとビターズが香る大人の味わい- Plum Bramble:季の美ジン × 梅リキュール × カシスの和洋ブレンドKI NO BI・KI NO TEA カクテル各種

〈ROKU NORYO TEA EDITION カクテル〉

- Matcha Fizz:抹茶リキュールとレモンの清涼感あふれるカクテル- Matcha Alexander:カカオと抹茶が奏でる濃厚なデザートカクテルROKU NORYO TEA EDITION カクテル各種

全10種ともに、抹茶や茶葉を使用しながら、クラフトジンの香りと絶妙に調和させたバリエーション豊かなラインナップです。

ラウンジ・バーエリア

提供場所:ホテルインディゴ箱根強羅 1階「バーラウンジ」

時間:17:00~21:30(Close 22:00)

※金、土、日、祝日は、17:00~22:30(Close 23:00)

料金:各カクテル 1,800円(税込・サービス料別)

ホテル外観

【ホテルインディゴ箱根強羅 概要】

ホテルインディゴ箱根強羅では、ネイバーフッドホストがゲストに土地の文化や歴史を語り、検索では辿り着けないストーリーを自身のローカル体験を通して紹介します。早川沿いのソメイヨシノやシダレザクラの並木道、7月15日の湯立獅子舞の神事、8月の「宮城野夏祭り 虫送り火まつり」や「箱根強羅 大文字焼」など、地域の方々との密接な交流を通して、ゲストに特別な体験を提供しています。

「箱根 大文字焼」は、ホテル川側のレストランやお部屋から同時開催の打ち上げ花火とともに圧巻の花火を楽しむことができます。ホテル至近の早川沿いに咲き誇る桜をはじめ、目の前に広がる「明星ヶ岳(大文字焼の山)」の紅葉や、仙石原のすすきの高原などでの箱根の四季を存分に楽しむことができます。冬には、温泉でゆったりと過ごす新しい形の湯治が楽しめます。寒さを忘れるような温泉でリラックスし、湯煙が舞う冬の箱根を満喫してください。

レストラン「リバーサイドキッチン&バー」では、シェフがダイニングの中央で巧みに炎を舞わせ、豪快なグリル料理の数々を提供します。その薪火料理には間伐材のヒノキや楢の木を使用し、そこから放たれる燻煙が肉や魚に深い風味を添えます。この特別な調理法により、肉のうまみが最大限に引き出され、贅沢な一皿が生まれます。

厳選されたお肉、近海の漁港から届く新鮮なシーフード、そして丹精込めて生産されたフレッシュな地元野菜などの素材を存分に楽しむことができるのが特長です。

店内のアートが醸し出す落ち着きのある洗練された空間で、炎と香り、新鮮な食材が織り成す贅沢なひとときを、心ゆくまでお楽しみください。

客室のプライベート温泉はじめ、足湯やサーマルスプリングでの温泉体験、薪火料理の美食も満喫できるシーズンのリトリートステイをお楽しみください。箱根ならではの特別な体験が皆様をお待ちしています。

所在地:神奈川県足柄下郡箱根町木賀924番1

階数:フロア構成地上1~4階/2~4階 客室、1階 レストラン&バー、サーマルスプリング、フィットネス

駐車場:台数46台(EV充電器3台分あり)

客室(全100室):

デラックスキングヒルサイド 5室/37平方メートル

デラックスツインヒルサイド 13室/37平方メートル

デラックスキングリバーサイド 26室/38平方メートル

デラックスツインリバーサイド 44室/38平方メートル

デラックスコーナーキング 6室/49平方メートル

プレミアスイート 4室/77平方メートル

ジュニアスイート「寄木 YOSEGI」 1室/56平方メートル

スイートルーム「禅 ZEN」2ベッドルーム 1室/78平方メートル

レストラン&バー:「リバーサイドキッチン&バー(Riverside Kitchen & Bar)」78席

(テラス&足湯 合計22席、バーラウンジ29席)

営業時間:朝食:7:00~11:00/ 昼食:11:30~14:30/ 夕食:17:30~22:00

バーラウンジ:10:30~23:30(フードの提供は11:30~23:00)

L.O.各30分前、全面禁煙

温泉:

- サーマルスプリング: 歩行浴、一般浴、ジャグジー(立ち湯)、ヒマラヤ岩塩サウナ(男女共用リラクゼーション施設、水着着用)- 全室に天然温泉の和式風呂を完備(うちデラックスキングリバーサイド、デラックスツインリバーサイド、デラックスコーナーキング、プレミアスイート 計80室は露天風呂付き)- 足湯:カウンター席10席

フィットネスセンター:24時間営業

開業日:2020年1月24日

アクセス:小田急ロマンスカー「箱根湯本」駅より、箱根登山バスで「宮城野橋」まで約15分

(バス停より徒歩約2分)

JR「小田原」駅より、無料シャトルバスで約40分

箱根登山鉄道「強羅」駅より、徒歩約15分

問い合せ先:ホテル代表: 0460-83-8310

※お問い合わせは下記よりから各部署へ

問い合わせフォーム :https://hakonegora.hotelindigo.com/contact

ホテルインディゴ(R)について:

世界中どこにあっても、その街の個性と地元の魅力を映し出すライフスタイルブティックホテル、それがホテルインディゴです。ローカルカルチャーやコミュニティ、フードカルチャー、土地に根付くデザイン、隠れたトレンドなどからインスピレーションを受け創り出されたクリエイティブで温かい空間は、訪れるゲストの好奇心をくすぐります。ホテルインディゴは、刺激的なストーリーで溢れるネイバーフッドへの扉を開き、その世界と繋がっていきます。詳細は、ブランド公式サイトwww.hotelindigo.comその他SNSサイトwww.facebook.com/Hotel.Indigo, www.instagram.com/hotelindigo. をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて:

IHG ホテルズ&リゾーツ[LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の19ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,300軒超のホテルを有し、2,000軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは、世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

プレミアム: voco, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ

スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約375,000人の従業員がおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2024年3月31日現在

日本国内では、2006年12月にANAとのジョイントベンチャー会社であるIHG・ANA・ホテルズグループジャパンを設立し、ANAとの共同ブランドを含む8ブランド(インターコンチネンタル、シックスセンシズ、キンプトン、クラウンプラザ、ホリデイ・インおよびホリデイ・イン リゾート、ホリデイ・イン エクスプレス、ホテルインディゴ、voco)、47ホテル、約14,000室を展開しています。今後は大阪市内の3つのガーナーホテル(2024年)、ホテルインディゴ長崎グラバーストリート(2024年)、ANAホリデイ・インリゾート軽井沢(2025年)、ホリデイ・イン京都五条(2025年)、インターコンチネンタル札幌(2025年)、リージェント京都(2027年)、voco広島(2027年)などの15ホテルの開業を予定しています。また2025年には、日本初の「ヴィニェット コレクション」ブランドを冠するリーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションが誕生します(現在ブランド移行中)。IHGホテルズ&リゾーツは日本においても拡大を続け、さらなる旅の選択肢をお届けしてまいります。 ※※2024年6月30日現在

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation(https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation)

IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/(https://www.ihgplc.com/en/)

IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298(https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298)

IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android)

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels(https://www.ihg.com/japanhotels)