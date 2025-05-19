AlmondSIM、オセアニア周遊eSIMプランを新発売
株式会社ビッグコネクト
[表: https://prtimes.jp/data/corp/144614/table/23_1_cb1e0c49019233db2a26cffa82f7d3b7.jpg ]
- 圧倒的なコストパフォーマンス：主要eSIMブランドと比較して最大50%安価な価格設計。
- 安心の日本語カスタマーサポート：24時間365日年中無休のLINE/WhatsApp/メール対応で初めてのeSIM利用でもサポート体制万全。
- 即時納品・簡単設定：購入後、数分以内にeSIMが発行され、アプリ不要・予約不要で即アクティベート可能。
- AlmondSIM公式サイト
https://www.globalsimshop.com/jp
- AlmondSIM公式instagram
https://www.instagram.com/aes.japan/
- AlmondSIM公式TikTok
https://www.tiktok.com/@almondsim
株式会社ビッグコネクト（本社：東京都新宿区 取締役社長：王 曄）が展開する海外高品質eSIM通信ブランド「AlmondSIM」は、旅行需要の高まるオーストラリアおよびニュージーランド向けに、新しいデータ通信専用eSIMプランをリリースいたしました。
広大な自然と都市をまたぐ周遊旅行にも対応し、スムーズな通信環境をサポートします。
新登場！オセアニア周遊eSIMプラン概要
今回追加されたのは、オーストラリアとニュージーランドの両国で利用可能な周遊eSIMです。短期旅行から長期滞在まで対応できる複数日数・容量プランを展開しております。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/144614/table/23_1_cb1e0c49019233db2a26cffa82f7d3b7.jpg ]
※詳細・購入ページ：https://www.globalsimshop.com/jp/country/esim/744.html
本プランは現地の大手通信事業者（Telstra、Spark等）と連携し、安定した通信品質を実現。
移動が多い旅程でも安心です。
AlmondSIMが選ばれる理由
AlmondSIMは、「より高い製品品質とサービス向上」をコンセプトに設計されたグローバルeSIMサービスです。特に以下の3点で高い支持を得ています。
- 圧倒的なコストパフォーマンス：主要eSIMブランドと比較して最大50%安価な価格設計。
- 安心の日本語カスタマーサポート：24時間365日年中無休のLINE/WhatsApp/メール対応で初めてのeSIM利用でもサポート体制万全。
- 即時納品・簡単設定：購入後、数分以内にeSIMが発行され、アプリ不要・予約不要で即アクティベート可能。
また、複数国対応eSIMにも関わらず、各国での接続スピードや安定性を高水準で維持しており、現地SIMの購入やWi-Fiルーターのレンタルといった手間を大幅に軽減できます。
AlmondSIMについて
AlmondSIMは、160以上の国と地域に対応する国際eSIMサービスブランドであり、旅行者やデジタルノマド、短期出張者を中心に急成長を遂げています。わかりやすい料金体系、信頼性の高い通信品質、そして日本語での安心サポートを強みに、リピート率の高いグローバル通信サービスを展開中です。
- AlmondSIM公式サイト
https://www.globalsimshop.com/jp
- AlmondSIM公式instagram
https://www.instagram.com/aes.japan/
- AlmondSIM公式TikTok
https://www.tiktok.com/@almondsim