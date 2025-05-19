狂言を楽しもう！　親しみやすさが世代を超えて人気「則重・則秀の会」 一年ぶりの開催が決定！

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ロングランプランニング株式会社



『則重・則秀の会015』山本則俊三回忌追善が2025年9月20日 (土)に国立能楽堂（東京都 渋谷区 千駄ヶ谷 4-18-1）にて開催されます。


チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。




チケットはこちら :
https://www.confetti-web.com/events/7249


公式Instagram


https://www.instagram.com/shigehide.kyogen/






日本の伝統芸能「狂言」。徳川幕府の武家式楽の芸系を今に継ぐ貴重な一派、大蔵流山本東次郎家一門の山本則重 山本則秀兄弟が主宰する自主公演会「則重・則秀の会」が開催されます。


学生や子連れ世代など、あらゆる層の人が楽しめる曲目構成や、観客と交流しながら鑑賞の理解を深めるお話しもあり”分からないを分かる”を一緒に楽しめる親しみやすさが人気を集めています。






今回は主宰者兄弟の父であり山本家現当主 四世山本東次郎の弟にあたる故 山本則俊（1941～2013）の三回忌追善会として、シテ方宝生流二十代宗家 宝生和英師、太鼓方金春流二十四代家元 金春惣右衛門師らスペシャルゲストをお招きし開催いたします。


また主宰者兄弟の息子たち小学生能楽師三人による狂言「口真似」の披露や当主山本東次郎（人間国宝）による舞囃子と、狂言のみならず舞やお囃子まで網羅した充実した内容でお届け。


脈々と続く芸能は長く人間の変わらぬ心に寄り添い、親しまれてきました。


楽しさや笑いのその奥にある人間賛歌「狂言」と美しい日本の文化を是非堪能してください。



主宰者プロフィール

山本則重


1977年生まれ


父・故山本則俊及び伯父四世山本東次郎に師事


5歳で初舞台


東京芸術大学音楽学部別科修了


公益社団法人能楽協会会員


重要無形文化財保持者総合認定



山本則秀


1979年生まれ


父・故山本則俊及び伯父四世山本東次郎に師事


5歳で初舞台


東京芸術大学音楽学部別科修了


公益社団法人能楽協会会員


重要無形文化財保持者総合認定



開催概要

『則重・則秀の会015』山本則俊三回忌追善


開催期間：2025年9月20日 (土)


会場：国立能楽堂（東京都 渋谷区 千駄ヶ谷 4-18-1）



■出演者


１.狂言「楽阿弥」


　シテ(楽阿弥) 山本則秀


　アド(出家) 山本凜太郎


　アド(所の者) 若松隆


　笛　　藤田貴寛


　小鼓　田邊恭資


　大鼓　柿原弘和


　地謡　山本東次郎　山本則孝　山本則重　山本修三郎


２.狂言「口真似」


　シテ(太郎冠者) 山本則光


　アド(主) 山本則匡


　アド(何某) 山本則陽


３.一調「杜若」


　宝生和英　　金春惣右衛門


４.狂言舞囃子「法師が母」


　山本東次郎


　笛　　藤田貴寛


　小鼓　田邊恭資


　大鼓　柿原孝則


　地謡　山本則孝　山本則重　山本則秀　山本修三郎


５.狂言「髭櫓」　　　　　　　　　　


　シテ(男) 山本則重


　アド(女) 山本則秀


　アド(告げ手) 山本凜太郎


　アド(女) 伊東敦


　アド(女) 伊東哲


　アド(女) 内田敦士


　アド(女) 内田尚登


　アド(女) 水木武郎


　アド(女) 山本則孝


　笛　　藤田貴寛


　小鼓　田邊恭資


　大鼓　柿原孝則


　太鼓　金春惣右衛門


６.お話し


　山本則重　山本則秀



■開催スケジュール


2025年09月20日(土) 14:00


※開場は開演の60分前



■チケット料金


SS席(正面)：8,000円


S席(正面)：7,000円


A席(脇正面)：5,000円


A席U18(脇正面)：2,500円


B席(中正面)：4,000円


B席U18(中正面)：2,000円


（全席指定・税込）



チケットサイト「カンフェティ」
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