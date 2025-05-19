狂言を楽しもう！ 親しみやすさが世代を超えて人気「則重・則秀の会」 一年ぶりの開催が決定！
『則重・則秀の会015』山本則俊三回忌追善が2025年9月20日 (土)に国立能楽堂（東京都 渋谷区 千駄ヶ谷 4-18-1）にて開催されます。
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。
チケットはこちら :
https://www.confetti-web.com/events/7249
公式Instagram
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日本の伝統芸能「狂言」。徳川幕府の武家式楽の芸系を今に継ぐ貴重な一派、大蔵流山本東次郎家一門の山本則重 山本則秀兄弟が主宰する自主公演会「則重・則秀の会」が開催されます。
学生や子連れ世代など、あらゆる層の人が楽しめる曲目構成や、観客と交流しながら鑑賞の理解を深めるお話しもあり”分からないを分かる”を一緒に楽しめる親しみやすさが人気を集めています。
今回は主宰者兄弟の父であり山本家現当主 四世山本東次郎の弟にあたる故 山本則俊（1941～2013）の三回忌追善会として、シテ方宝生流二十代宗家 宝生和英師、太鼓方金春流二十四代家元 金春惣右衛門師らスペシャルゲストをお招きし開催いたします。
また主宰者兄弟の息子たち小学生能楽師三人による狂言「口真似」の披露や当主山本東次郎（人間国宝）による舞囃子と、狂言のみならず舞やお囃子まで網羅した充実した内容でお届け。
脈々と続く芸能は長く人間の変わらぬ心に寄り添い、親しまれてきました。
楽しさや笑いのその奥にある人間賛歌「狂言」と美しい日本の文化を是非堪能してください。
主宰者プロフィール
山本則重
1977年生まれ
父・故山本則俊及び伯父四世山本東次郎に師事
5歳で初舞台
東京芸術大学音楽学部別科修了
公益社団法人能楽協会会員
重要無形文化財保持者総合認定
山本則秀
1979年生まれ
父・故山本則俊及び伯父四世山本東次郎に師事
5歳で初舞台
東京芸術大学音楽学部別科修了
公益社団法人能楽協会会員
重要無形文化財保持者総合認定
開催概要
『則重・則秀の会015』山本則俊三回忌追善
開催期間：2025年9月20日 (土)
会場：国立能楽堂（東京都 渋谷区 千駄ヶ谷 4-18-1）
■出演者
１.狂言「楽阿弥」
シテ(楽阿弥) 山本則秀
アド(出家) 山本凜太郎
アド(所の者) 若松隆
笛 藤田貴寛
小鼓 田邊恭資
大鼓 柿原弘和
地謡 山本東次郎 山本則孝 山本則重 山本修三郎
２.狂言「口真似」
シテ(太郎冠者) 山本則光
アド(主) 山本則匡
アド(何某) 山本則陽
３.一調「杜若」
宝生和英 金春惣右衛門
４.狂言舞囃子「法師が母」
山本東次郎
笛 藤田貴寛
小鼓 田邊恭資
大鼓 柿原孝則
地謡 山本則孝 山本則重 山本則秀 山本修三郎
５.狂言「髭櫓」
シテ(男) 山本則重
アド(女) 山本則秀
アド(告げ手) 山本凜太郎
アド(女) 伊東敦
アド(女) 伊東哲
アド(女) 内田敦士
アド(女) 内田尚登
アド(女) 水木武郎
アド(女) 山本則孝
笛 藤田貴寛
小鼓 田邊恭資
大鼓 柿原孝則
太鼓 金春惣右衛門
６.お話し
山本則重 山本則秀
■開催スケジュール
2025年09月20日(土) 14:00
※開場は開演の60分前
■チケット料金
SS席(正面)：8,000円
S席(正面)：7,000円
A席(脇正面)：5,000円
A席U18(脇正面)：2,500円
B席(中正面)：4,000円
B席U18(中正面)：2,000円
（全席指定・税込）
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