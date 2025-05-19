狂言を楽しもう！　親しみやすさが世代を超えて人気「則重・則秀の会」 一年ぶりの開催が決定！

ロングランプランニング株式会社

『則重・則秀の会015』山本則俊三回忌追善が2025年9月20日 (土)に国立能楽堂（東京都 渋谷区 千駄ヶ谷 4-18-1）にて開催されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

チケットはこちら :https://www.confetti-web.com/events/7249

公式Instagram

https://www.instagram.com/shigehide.kyogen/

日本の伝統芸能「狂言」。徳川幕府の武家式楽の芸系を今に継ぐ貴重な一派、大蔵流山本東次郎家一門の山本則重 山本則秀兄弟が主宰する自主公演会「則重・則秀の会」が開催されます。

学生や子連れ世代など、あらゆる層の人が楽しめる曲目構成や、観客と交流しながら鑑賞の理解を深めるお話しもあり”分からないを分かる”を一緒に楽しめる親しみやすさが人気を集めています。

今回は主宰者兄弟の父であり山本家現当主 四世山本東次郎の弟にあたる故 山本則俊（1941～2013）の三回忌追善会として、シテ方宝生流二十代宗家 宝生和英師、太鼓方金春流二十四代家元 金春惣右衛門師らスペシャルゲストをお招きし開催いたします。

また主宰者兄弟の息子たち小学生能楽師三人による狂言「口真似」の披露や当主山本東次郎（人間国宝）による舞囃子と、狂言のみならず舞やお囃子まで網羅した充実した内容でお届け。

脈々と続く芸能は長く人間の変わらぬ心に寄り添い、親しまれてきました。

楽しさや笑いのその奥にある人間賛歌「狂言」と美しい日本の文化を是非堪能してください。

主宰者プロフィール

山本則重

1977年生まれ

父・故山本則俊及び伯父四世山本東次郎に師事

5歳で初舞台

東京芸術大学音楽学部別科修了

公益社団法人能楽協会会員

重要無形文化財保持者総合認定

山本則秀

1979年生まれ

父・故山本則俊及び伯父四世山本東次郎に師事

5歳で初舞台

東京芸術大学音楽学部別科修了

公益社団法人能楽協会会員

重要無形文化財保持者総合認定

開催概要

『則重・則秀の会015』山本則俊三回忌追善

開催期間：2025年9月20日 (土)

会場：国立能楽堂（東京都 渋谷区 千駄ヶ谷 4-18-1）

■出演者

１.狂言「楽阿弥」

シテ(楽阿弥) 山本則秀

アド(出家) 山本凜太郎

アド(所の者) 若松隆

笛 藤田貴寛

小鼓 田邊恭資

大鼓 柿原弘和

地謡 山本東次郎 山本則孝 山本則重 山本修三郎

２.狂言「口真似」

シテ(太郎冠者) 山本則光

アド(主) 山本則匡

アド(何某) 山本則陽

３.一調「杜若」

宝生和英 金春惣右衛門

４.狂言舞囃子「法師が母」

山本東次郎

笛 藤田貴寛

小鼓 田邊恭資

大鼓 柿原孝則

地謡 山本則孝 山本則重 山本則秀 山本修三郎

５.狂言「髭櫓」

シテ(男) 山本則重

アド(女) 山本則秀

アド(告げ手) 山本凜太郎

アド(女) 伊東敦

アド(女) 伊東哲

アド(女) 内田敦士

アド(女) 内田尚登

アド(女) 水木武郎

アド(女) 山本則孝

笛 藤田貴寛

小鼓 田邊恭資

大鼓 柿原孝則

太鼓 金春惣右衛門

６.お話し

山本則重 山本則秀

■開催スケジュール

2025年09月20日(土) 14:00

※開場は開演の60分前

■チケット料金

SS席(正面)：8,000円

S席(正面)：7,000円

A席(脇正面)：5,000円

A席U18(脇正面)：2,500円

B席(中正面)：4,000円

B席U18(中正面)：2,000円

（全席指定・税込）

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