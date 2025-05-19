Æ¯¤¯¿Í¤Î¶¦´¶¤¢¤ë¤¢¤ë°ì¶ç¡¢ÂçÊç½¸Ãæ¡ª¡ÖÂè4²ó¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹ÀîÌø¡×¥³¥ó¥Æ¥¹¥È
RX Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÃæ ³Ù»Ö¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÁíÌ³¤ä¿Í»ö¡¢·ÐÍý¤Ê¤É¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇÆ¯¤¯Êý¡¹¤¬Æü¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÁÛ¤¤¤äÇº¤ß¤ò¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¡ÖÂè4²ó¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹ÀîÌø¡×¤ÎºîÉÊÊç½¸¤ò2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë～30Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤·¡¢º£²ó¤ÇÂè4²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï²áµî3²ó¤Ç4,000Ì¾°Ê¾å*¤ÎÊý¤¬»²²Ã¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¼µ¤ÎÀîÌø¤¬Âç¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*²áµî3²ó¤Î±þÊç¿ô¡¦ÅêÉ¼¿ô¤Î±ä¤Ù¿ô
²áµî¼õ¾ÞºîÉÊÎã¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
- ¤¦¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤ ¤¦¤Á¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è ¤¸¤ã¤¢ÁíÌ³¡¡―¤Î¤Ý´Ý¡ÊÁíÌ³¡Ë
- ¥Úー¥Ñー¥ì¥¹ ¤ä¤Ã¤Æ¤âºÇ¸å¤Ï »æ¡Ê¿À¡ËÍê¤ß¡¡― ¤ä¤Þ¤¿¤ó¡Ê¤½¤ÎÂ¾¡Ë
- Ä¥¤ê»æ¤Ç ¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤Î ¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¡¡― ¤¤·¤ª¡ÊºÎÍÑ¡¦¸¦½¤¡¢¤½¤ÎÂ¾¡Ë
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦·Ð±Ä¼Ô¸þ¤±Å¸¼¨²ñ¡ÖÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍý Week¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ëËÜ´ë²è¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¹¤Î¶¦´¶¤òÀ¸¤à¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤â³«ºÅ¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇÆ¯¤¯Ãæ¤ÇÆü¡¹´¶¤¸¤ë¤Õ¤È¤·¤¿½ÐÍè»ö¤äÁÛ¤¤¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤ÒÀîÌø¤Ë¹þ¤á¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£Âç¾Þ¤ò´Þ¤à¼õ¾Þ¼Ô10Ì¾¤ÎÊý¤Ë¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤òÂ£Äè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê»ëÅÀ¤ÈË¤«¤ÊÉ½¸½¤¬¸÷¤ëºîÉÊ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·ë²ÌÈ¯É½¤Ï2025Ç¯7·îº¢¤òÍ½Äê¡£
ÀîÌø¤ò±þÊç¤¹¤ë :
https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/backoffice-senryu.html
¤³¤Á¤é¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÖÂè4²ó¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹ÀîÌø¡×Êç½¸³µÍ×
Êç½¸´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë～30Æü¡Ê¶â¡Ë
±þÊçÊýË¡¡§¤³¤Á¤é¤Î±þÊç¥Õ¥©ー¥à(https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/backoffice-senryu.html) ¤è¤ê¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤
·ë²ÌÈ¯É½: 2025Ç¯7·îº¢
¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¥áー¥ë¤Ç¸ÄÊÌ¤Ë¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÞÉÊ
¡¦Âç¾Þ¡Ê1Ì¾¡Ë¡§POLAR ¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á
¡¦¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡Ê2Ì¾¡Ë¡§¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Æ¥¯¥Ë¥« ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó
¡¦¥Î¥ß¥Íー¥È¡Ê7Ì¾*¡Ë¡§QUO¥«ー¥É¡Ê3,000±ßÊ¬¡Ë
*Âç¾Þ¤ª¤è¤Ó¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¥Î¥ß¥Íー¥È¾ÞÉÊ¤ÎQUO¥«ー¥É¤ÏÂ£¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥Î¥ß¥Íー¥ÈºîÉÊ¤Ï¡Ö¥Ú¥ó¥Íー¥à¡¦Ã´Åö¶ÈÌ³¡¦±þÊçÀîÌø¡×¤Î¤ß¤ò¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÌ¾Åù¤Ï¸øÉ½¤»¤º¡¢¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷»þ¤Ë¤Î¤ßÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ±þÊç¾ò·ï
Ì¤È¯É½¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª°ì¿ÍÍÍ²¿¶ç¤Ç¤â¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Áª¹ÍÊýË¡
£±.»öÌ³¶É¡¦ÆÃÊÌ¿³ºº°÷¤Ë¤è¤ê¸·Àµ¤Ë¿³ºº¤·¡¢¥Î¥ß¥Íー¥ÈºîÉÊ¤ò·èÄê
£².¥Î¥ß¥Íー¥ÈºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Âç¾Þ¤ò¡¢6/25(¿å)～27(¶â)³«ºÅ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡ÚÅìµþ¡ÛÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍý Week¤Ç¤ÎÍè¾ì¼ÔÅêÉ¼¤È¡¢WEBÅêÉ¼¤Ë¤Æ·èÄê¡£
¡ãÆÃÊÌ¿³ºº°÷¡ä
¡¦¡Ê³ô¡Ë·î´©ÁíÌ³¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÀïÎ¬ÁíÌ³¸¦µæ½ê¡¡½êÄ¹¡¡ËÅÄ ·ò°ì »á
¡¦·î´©¡Ø´ë¶È¼ÂÌ³¡ÙÊÔ½¸Ä¹ ²£ËÙ ½¨ºö »á
ÆþÁª¤Î¤´Ï¢Íí
È¯É½¤Ï2025Ç¯7·îº¢¡¢¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Ï2025Ç¯8·îº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¥áー¥ë¤Ç¤´Ï¢Íí¤Î¾å¡¢¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿½»½ê¤Ë¾ÞÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹ÀîÌø¤ÏÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍý Week»öÌ³¶É¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
ÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍý Week¤È¤Ï¡©
¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¸þ¤±¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤¬½¸¤Þ¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡£
Ç¯4²ó¡¢3ÅÔ»Ô¡ÊÅìµþ¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¡Ë¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¸¼¨²ñ³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
Âè23²ó Åìµþ[½Õ]Å¸
²ñ´ü¡§2025/6/25(¿å)～27(¶â) ²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È
Íè¾ì´õË¾¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/visit.html?co=weektop)
Âè 7²ó Ì¾¸Å²°Å¸
²ñ´ü¡§2025/7/23(¿å)～25(¶â) ²ñ¾ì¡§¥Ýー¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä
Íè¾ì´õË¾¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.office-expo.jp/nagoya/ja-jp/visit.html)
*ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÉ½µ¤Ï¶¦Æ±½ÐÅ¸¼Ò´Þ¤à¡¢Æ±¼ï¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤È¤Î½ÐÅ¸¼Ò¿ô¡¢À½ÉÊÅ¸¼¨ÌÌÀÑ¤ÎÈæ³Ó¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ã¤ªÌä¹ç¤»¡ä
¼çºÅ¼Ô¡§RX Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍý Week»öÌ³¶É
TEL¡§03-6739-4113 ¡¿ E-mail¡§office-expo.jp@rxglobal.com
Web¡§https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/backoffice-senryu.html