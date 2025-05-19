ねこ展～ねこ・猫・ネコ　アート＆グッズフェア～

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株式会社そごう・西武

会期：２０２５年５月２２日（木）～２８日（水）


会場：そごう横浜店８階＝催会場　※午後７時閉場。最終日のみ午後５時閉場。




※掲載商品は一例、価格は税込みです。



おもわず笑顔になる、楽しさ満載のねこグッズが勢ぞろい。そごう横浜店初参加の作家作品も会場に　展示されます。かわいらしい”ねこ”や、迫力のある”猫”、思わずうっとりする表情の”ネコ”など　　　さまざまな”ねこ”のアートやグッズをお楽しみいただけます。



さまざまな表情が愛らしいグッズやアート




maltamarie
初参加●maltamarie

花畑でお昼寝するねこたちの首飾り　　　　　　１１，０００円


※５月２４日（土）・２５日来場







徒然猫屋。
初参加●徒然猫屋。

お花畑セット　帽子 各\２３１０～　


　　　　　　ループタイ各\８８０～


※サイズによって異なります。







ハッピーキルト 横田弘美
初参加●ハッピーキルト 横田弘美

Newクロスステッチポーチ　


８，２５０円







アップルココ
●アップルココ

花かご　各２，９７０円







Strings cat
●Strings cat

パステル画「チャトラの


水兵さん」 １１，０００円







アトリエ・ル・ミュゼ 中川真喜子
●アトリエ・ル・ミュゼ 中川真喜子

「家族の肖像画」


２匹作画料金　５５，０００円


※お手持ちの画像で肖像画の受注作画承ります。






ねこモチーフでファッションにアクセントを。




catcorp
●catcorp

Ｔシャツ　各４，２９０円







Ｒitorufiora
●Ｒitorufiora

猫のアクリル製キーホルダー


１，８７０円






【参加作家一覧】


大江フミト、江口タツオ、てづくりや、グラスアート・アン、cut_artさとうみよ、


木工房さかい、クラフトエマ松下☆一登、あとりえしゅう、染色デザイン工芸、　　　　　　　　 Amchouland/あんぼももこ、まのや☆、やまねこ、Chieko Art Works、werk-ヴェルク-、　　　　　鉄男(TETSUO)、初参加東マユミ、初参加ひこ屋※５月２４日(土)来場、スタジオセプト、松下カツミ、目羅健嗣、suzie's cat、Laco-nya、《ウチの仔》少風と仲間たち、初参加Atelier Kie、SAITO、


いのまたむつみ+はしもとまさえ、初参加のどか村の漫画家（阿部川キネコ、市川能里、九月姫、桑田乃梨子、アトリエCATS、KEIKO FUKUYAMA、白井幸子、高生浩子、七瀬みく）、　　　　TVアニメ「おそ松さん」限定グッズ　　他