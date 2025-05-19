ねこ展～ねこ・猫・ネコ アート＆グッズフェア～
会期：２０２５年５月２２日（木）～２８日（水）
会場：そごう横浜店８階＝催会場 ※午後７時閉場。最終日のみ午後５時閉場。
※掲載商品は一例、価格は税込みです。
おもわず笑顔になる、楽しさ満載のねこグッズが勢ぞろい。そごう横浜店初参加の作家作品も会場に 展示されます。かわいらしい”ねこ”や、迫力のある”猫”、思わずうっとりする表情の”ネコ”など さまざまな”ねこ”のアートやグッズをお楽しみいただけます。
さまざまな表情が愛らしいグッズやアート
maltamarie
初参加●maltamarie
花畑でお昼寝するねこたちの首飾り １１，０００円
※５月２４日（土）・２５日来場
徒然猫屋。
初参加●徒然猫屋。
お花畑セット 帽子 各\２３１０～
ループタイ各\８８０～
※サイズによって異なります。
ハッピーキルト 横田弘美
初参加●ハッピーキルト 横田弘美
Newクロスステッチポーチ
８，２５０円
アップルココ
●アップルココ
花かご 各２，９７０円
Strings cat
●Strings cat
パステル画「チャトラの
水兵さん」 １１，０００円
アトリエ・ル・ミュゼ 中川真喜子
●アトリエ・ル・ミュゼ 中川真喜子
「家族の肖像画」
２匹作画料金 ５５，０００円
※お手持ちの画像で肖像画の受注作画承ります。
ねこモチーフでファッションにアクセントを。
catcorp
●catcorp
Ｔシャツ 各４，２９０円
Ｒitorufiora
●Ｒitorufiora
猫のアクリル製キーホルダー
１，８７０円
【参加作家一覧】
大江フミト、江口タツオ、てづくりや、グラスアート・アン、cut_artさとうみよ、
木工房さかい、クラフトエマ松下☆一登、あとりえしゅう、染色デザイン工芸、 Amchouland/あんぼももこ、まのや☆、やまねこ、Chieko Art Works、werk-ヴェルク-、 鉄男(TETSUO)、初参加東マユミ、初参加ひこ屋※５月２４日(土)来場、スタジオセプト、松下カツミ、目羅健嗣、suzie's cat、Laco-nya、《ウチの仔》少風と仲間たち、初参加Atelier Kie、SAITO、
いのまたむつみ+はしもとまさえ、初参加のどか村の漫画家（阿部川キネコ、市川能里、九月姫、桑田乃梨子、アトリエCATS、KEIKO FUKUYAMA、白井幸子、高生浩子、七瀬みく）、 TVアニメ「おそ松さん」限定グッズ 他