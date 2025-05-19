狼同心と兎姫が綴る獣人恋愛時代劇『六花綺譚』(桐丘さな)が、コミックDAYSで5月19日より連載配信スタート！

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平穏な生活を愛する狼の獣人の青年・十真は、エドの町の平和を守る定廻同心。ある晩、ならず者に襲われていた謎の少女と出会う。少女の名は六花。遠くイズモの国から来たお姫様で大きな秘密を持つが故、追われる身だった彼女を偶然助けた十真は成り行きで匿う事に。逃亡生活に疲れた六花に平穏を献上しようと決めた十真だが、初めての女の子との同居は平穏とは程遠い大波乱の日々の始まりで！？ 狼同心と兎姫が綴る獣人恋愛時代劇！





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