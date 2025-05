株式会社ｂ-ｅｘ、創業50周年を迎えさらなる未来へ

株式会社b-ex

株式会社b-ex(ヨミ:ビーエックス、本社:東京都世田谷区、代表取締役:結城 俊、以下b-ex)は、2025年に創業50周年を迎えました。

1975年10月にモルトベーネとして創業し、主に美容室向けヘアケア製品の製造・販売を展開してまいりました。

b-exは、50年にわたり美容業界に新たな価値を提案し続けてきましたが、節目の年を迎えた今、私たちは「体験」としての美を進化させるべく、次なるステージへと踏み出します。

【メッセージ】グループCEO 福井 敏浩

b-exは2025年に創業50周年を迎えます。この歩みを支えてくださったお客様やパートナーの皆さま、そして美容業界全体のお力添えに心より感謝申し上げます。

この50年間、「美と健康を通じて感動を届ける」という使命を胸に、業界の発展に尽力してまいりました。そして今、新たな50年、100年に向けて、次の一歩を踏み出す時が来たと感じています。

持続可能な未来を見据えた製品づくり、未来の美容師を支える奨学金制度の充実、そしてデジタル技術を駆使した新しい顧客体験の創出など、b-exは新たな挑戦を始めました。

これからも「人生に、新しい美の体験」を追い求め、新たな挑戦を続けることで、より多くの感動体験を提供できる企業グループとして成長してまいります。皆さまと共に未来を創造し続ける企業でありたいと願っております。

今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、どうか宜しくお願い申し上げます。

【50th logo -ロゴに込めた想い-】

b-exのブランドシンボルでデザインした「50」のアイコンをモルトベーネ創業時のロゴに使用されていたレッドとグリーンからbeauty experienceとして人生に新しい美の体験を提供する存在となった際にコーポレートカラーとして定めたパープルへのグラデーションで表現しています。

現在に至る礎を築いたモルトベーネへのリスペクト、50周年を迎え、常に進化しながら新たな挑戦を続けるb-exが日本の美容文化を世界に向けて広く発信しながら拓いていく未来に陽が昇っていくようなイメージを重ねています。

クリエイティブディレクター/SAMURAI代表 佐藤 可士和 氏

ブランド戦略のトータルプロデューサーとして、コンセプトの構築からビジュアル開発、空間デザイン、コミュニケーション戦略まで強力なクリエイティビティによる一気通貫した仕事で社会に新しい視点を提示する、日本を代表するクリエイター。

Red Dot Design Award 2024/2022 BEST OF THE BEST、IDEA2024 GOLD AWARD、ICONIC AWARDS 2023/2021 BEST OF BEST、東京ADCグランプリ、亀倉雄策賞ほか多数受賞。慶應義塾大学特別招聘教授(2012-2020)、多摩美術大学客員教授。2021年より京都大学経営管理大学院特命教授を務める等、クリエイティブ人材の育成にも尽力。著書「佐藤可士和の超整理術」(日本経済新聞出版社)、展覧会「佐藤可士和展」(2021年 国立新美術館)など、その活動は多岐にわたる。

https://kashiwasato.com/

【50周年特設ページ】

おかげさまでb-exは50周年。

皆さまへの感謝と未来への想いを込めて、特設ページを公開しました。

https://www.b-ex.inc/50th/

【会社概要】

株式会社b-ex(ビーエックス)は、ヘアコスメブランド「Loretta (ロレッタ) 」やヘアカラーブランド「THROW(スロウ) 」を展開するヘアケアの総合メーカーです。1975年に「モルトベーネ」として創業以来、美容室向けプロフェッショナル製品及び、コンシューマー向け製品の製造・販売を行っております。

2015年に佐藤可士和氏をクリエイティブディレクターに迎えて策定した「人生に、新しい美の体験を。」という企業理念のもと、社名を「株式会社ビューティーエクスペリエンス」へ、さらに2021年にその略称である「株式会社b-ex」へ変更。また同年には、台湾のゼロカーボンビューティーブランドOʼright社と資本業務提携し、持続可能な社会の実現に向けて邁進しています。b-exは、美容師とお客様に寄り添った製品提供と経営の柱の一つであるSDGsを推進する「アジアNo.1プロフェッショナル&クリーンビューティー*企業グループ」を目指しています。

*クリーンビューティー:人や環境に配慮して開発された美容製品のこと

会社名:株式会社b-ex (ヨミ:ビーエックス)

代表取締役:結城 俊

本社所在地:〒158‐0097 東京都世田谷区用賀 4-10-5 世田谷ビジネススクエア ヒルズ4/ 1階

創業:1975年10月

資本金:1億円

従業員数:134人 (2024年12月現在)

事業内容:化粧品および医薬部外品の製造および販売、化粧品および医薬部外品の輸出と輸入

ホームページ:https://www.b-ex.inc/

<お客様お問合せ窓口>TEL : 03-6757-7767