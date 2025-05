『 NFFT2025_AW Neo-Heritage 』AI Fashion Movie 展　世界で活躍するAI Creator 32名の最新AIビジュアル公開・高輪ゲートウェイシティ5/28-6/1

スタジオディーオージー合同会社NFFT2025_AW Neo-Heritage 』AI Fashion Movie 展 キービジュアル横サイズNFFT2025_AW Neo-Heritage 』AI Fashion Movie 展 キービジュアル縦サイズ

STUDIO D.O.G GK(本社:東京都渋谷区、代表:木之村美穂 )主催するNFFT2025_AW AI Fashion Movie 展、2022年からスタートしたNFFTプロジェクト ( New Future AI Fashion Technology ) は、今回で9回目を迎え、国内外からも注目を集めています。世界で活躍する AI Creator (AI Prompt Director/AI Filmmaker )32名の最新オリジナル映像作品を集めたDigital AI Fashion Movie 展です。AI x ファッション作品をぜひお楽しみください。今回の展覧会のメインテーマは『Neo-Heritage』ネオヘリテージ, Bridging the Past and Future (過去と未来をつなぐ)各クリエイターから生み出される独自の世界観とAIファッション表現をぜひ会場でご覧ください。映像・音楽も全て最新のAI技術を使って制作しています。映像は1作品2分以内の長さで上映されます。

ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2025 (SSFF & ASIA 2025) Creator Meetup Project 会場にて映像を展示します。#NFFT2025

★最新版ティザームービーを初公開

最新・NFFT2025_AW_Neo-Heritage Teaser Movie

https://vimeo.com/1085522122(https://vimeo.com/manage/videos/1085522122)

NFFT Official Web Site

https://www.nfft.jp/

ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2025

(SSFF & ASIA 2025) Creator Meetup Project

https://www.shortshorts.org/2025/matching-events/creator-meetup-project/

English Press Release

download from the link below

https://prtimes.jp/a/?f=d93996-18-05d5149f6926ebc28092782cf857ad5f.pdf

イベント名称:『 NFFT2025_AW Neo-Heritage AI Fashion Movie 展』

開催期間:2025年 5月28日(水) ~ 6月1日(日)

開催時間 : 5月28日(水)11:00~21:30

5月29日(木)11:00~21:30

5月30日(金)11:00~19:00

5月31日(土)11:00~19:30

6月1日 (日)11:00~16:00

(*最終日は16:00で終了しますので,ご注意ください)

開催場所:高輪ゲートウェイシティ

TAKANAWA GATEWAY CITY

THE LINKPILLAR 1 SOUTH 地下2階 Room 5,6

東京都港区高輪2丁目21-1

アクセスMAP : https://www.takanawagateway-cc.com/access/(https://www.shortshorts.org/2025/matching-events/creator-meetup-project/)

SSFF & ASIA2025 Creator Meetup Project 会場内

入場料:無料

主催 : 木之村美穂 Miho Kinomura

NFFT2025 実行委員会:株式会社TYO / STUDIO D.O.G GK

協賛企業:株式会社TYO / Morphic, Inc. / 豊島株式会社 VIRTUAL STANDARD / 滋慶学園COM / STUDIO D.O.G GK

Special Thanks : 株式会社TYO Producer / 馬詰正 ・PM / 福家楓

イベント名称:『 NFFT2025_AW Neo-Heritage AI Fashion Movie 展』AI クリエイターミートアップ・レセプションパーティー

開催期間:2025年 5月31日(土曜日)

開催時間 : 17:00~21:00

(SSFF & ASIA2025・NFFT・AI コミュニティー関係者 事前予約制 日本在住のAI クリエイター参加予定)

開催場所:BABY THE COFFEE BREW CLUB GALLERY ROOM(https://baby.thecbc.jp/)

東京都渋谷区神宮前 6-31-21 HARAKADO 3F

事前登録予約必要 専用サイトよりご予約くださいー> 5/20以降に専用サイトLumaより事前予約をスタートします。(5/20以降NFFT Web Site New にて詳細をお知らせします)

入場料:無料 *1人1ドリンク購入お願いします

*会場の関係で人数制限があります

NFFT2025_AW Neo-Heritage

Creators List

Anastasia Rogozhina(https://www.instagram.com/ai.castle/#)

AURORA(https://linktr.ee/raykajp)

BibiUff Studio_Barbara Regazzi(https://www.instagram.com/bibiuffstudio)

Ciro Negrogni(https://www.instagram.com/cironegrogni/)

Dina Al Zadjali(https://www.instagram.com/dina_alzadjali_designs_)

doggodgot(https://www.instagram.com/doggodgot.official/)

Eastern Mirage(https://www.instagram.com/easternmirage___)

Fatima Travassos(https://www.instagram.com/ftravassos_art)

Filipa Kinomoto(https://www.instagram.com/kinomoto.mag)

gamaccho(https://x.com/Tentamasoba1016)

Jamian Gerard(https://x.com/JamianGerard)

kapoot_ai(https://www.instagram.com/kapoot_ai)

Lara De Martin(https://civitai.com/user/Lara_De_Martin)

Ljuba Roichman(https://www.instagram.com/lr.3dart)

Man-Kha27(https://x.com/ManoelKhan)

Mindful Machine(https://www.instagram.com/mindful.machine.art/?hl=ja)

MISOSHITA(https://www.glitchrave.com/)

Mai Nonomura(https://www.instagram.com/n0n0ra_3/)

Miho Kinomura(https://www.instagram.com/mihokinomura_ai/)

Maritza Rubio(https://www.instagram.com/ai.fashionlab/?__d=1%2F)

Natali Arefieva(https://www.instagram.com/natali.arefieva)

Ope(https://www.instagram.com/opethestylist)

Sarah Leidig(https://www.instagram.com/digitaldrapery.ai)

somm_bird(https://www.instagram.com/somm_bird/)

SolSol(https://www.instagram.com/solsol.ai)

SHIS(https://www.shis.online/)

Synne Kristine(https://www.instagram.com/synne_kris_art/)

takio koizumi × HAL(https://sites.google.com/view/takio-koizumi/top)

Takeshi Nakamura(https://x.com/cavinaka?s=11&t=YurmkDII3muV3_LZsuCilw)

Trend Evolve_Nicolette Lara(https://www.instagram.com/trendevolve)

Takka(https://x.com/takka_ver2?s=11&t=YurmkDII3muV3_LZsuCilw)

yunkun(https://www.instagram.com/photojp.ai/)

(32 creators)

NFFT2025_AW_Neo-Heritage 協賛企業様リスト

NFFT2025_AW Neo-Heritage_協賛企業様ご紹介

株式会社TYO



TYOは、2022年のスタートからNFFTに協賛し、実行委員として参画しています。 STUDIO D.O.G GKと共にNFFTを継続し、イベントを通じてデジタルクリエイター・アーティストをバックアップしてまいりました。TYOとSTUDIO D.O.G GKは、昨年業務提携契約を締結し、既に広告映像での生成AI活用の実績があります。2025年も急速に進化を続ける生成AI技術を広告ビジネス以外の領域にも活用することを目指し連携を強化し、幅広くお客様の相談に対応できる体制を整えています。またTYOは社内でAI R&Dプロジェクトを発足しており、プロジェクトメンバーでもある野々村麻衣・中村佳歩が、AIクリエイターとして参加します。 https://tyo.co.jp/

滋慶学園

滋慶学園グループについて

実学教育・人間教育・国際教育を滋慶学園グループの建学の理念に、現在、大阪にある滋慶医療科学大学院大学をはじめ、専門学校、高等専修 学校など、全国80校の教育機関で、徹底した産学連携教育のもと、豊かな「創造力」で「夢」と「感動」を与えられる人材育成を目指しています。 たえず時代の変化と社会のニーズを見つめながら、500職種を超える人材を養成、これまでに国内外を問わず様々な産業界に25万人以上の卒業生を輩出してきました。 昨年スタートした業界特別ゼミ「生成AI クリエイティブゼミ」(特別 講師:木之村美穂)を受講した学生の中から選ばれた優秀作品を今回のイベントで上映します。 (https://www.jikeicom.jp)https://www.jikeicom.jp

豊島株式会社 VIRTUAL STANDARD

1841年創業。180年を超える実績を礎として、時代の変化に応じて事業領域を拡大。グローバ ルな原料手配から最終製品の企画・生産管理・納品まで、ファッション産業のサプライチェー ンを総合的に担います。また持続可能なライフスタイルを提案する企業として、Society5.0の 社会に向かってサステナブル素材や機能的な商品の開発を進めるとともに、テックベンチャー への投資や提携を通じてインフォメーション・テクノロジーを活用したサービスの提供を進め て参ります。2019年より「MY WILL(マイ・ウィル)」をステートメントとし、当社の姿勢を打ち出しています。

https://www.toyoshima.co.jp/

Morphic, Inc.

「映画もアニメも、AIで自分で作れる時代が来た。Morphicは米サンノゼ発、AI映像制作プラットフォーム。企画から編集までを革新的にサポートし、誰もが自分だけの物語を映像化できる未来を拓きます。頭の中のイメージがそのまま作品になる驚き。世界中のストーリーが集うAIスタジオで、次のヒットメーカーはあなたです。」

https://www.morphic.com/