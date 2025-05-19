自転車パーツブランド「GORIX」が新商品の、スポーツサングラス(GS-CONST159)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～5/22(木)AM11:59まで】
自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
2025年5月19日(月)～5月22日(木)AM11:59まで
新商品の「スポーツサングラス(GS-CONST159)」のXプレゼントキャンペーンを開催!
応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。
「GORIX」公式X → https://x.com/gottsuprice(https://x.com/gottsuprice)
商品の詳細
商品名：GORIX スポーツサングラス(GS-CONST159)
販売先：
●GORIX公式ストア(楽天) → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/gs-const159/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/gs-const159
●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0DMN3W2HN
販売価格：5,399円(税込 送料込) ＊販売価格は変動することがございます。
商品内容
スポーツサングラス
付属品
サングラス収納ケース/ クロス（クリーニング用）/ ソフト収納バッグ/インナーフレーム
サイズ
レンズ幅13.8 cm/レンズ高さ5.85 cm/フレーム幅 14.8cm/テンプルの長さ13.5 cm
重量
28 g
素材
フレーム TR90 （軽量・高耐久）/レンズ PC（ポリカーボネート）/ノーズパッド シリコン/テンプル本体 TR90/テンプル内側（イヤーフック部分） ラバー
レンズ仕様
PCカラーハイコントラストレンズ /可視光線透過率:（VLT）8-18%/インナーフレーム装着：可能/レンズコーティング：100%コーティング
UVカット性能
UV400紫外線カットレンズ| 紫外線透過率 1.0％以下（UVAおよびUVB紫外線を最大99%カット）