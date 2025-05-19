自転車パーツブランド「GORIX」が新商品の、スポーツサングラス(GS-CONST159)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～5/22(木)AM11:59まで】

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GORIX株式会社

自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
2025年5月19日(月)～5月22日(木)AM11:59まで


新商品の「スポーツサングラス(GS-CONST159)」のXプレゼントキャンペーンを開催!





































応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。

「GORIX」公式Xでは、人気サイクル商品のプレゼントキャンペーンを毎週実施しています!!

「GORIX」公式X　→　https://x.com/gottsuprice(https://x.com/gottsuprice)



商品の詳細




商品名：GORIX スポーツサングラス(GS-CONST159)



販売先：
●GORIX公式ストア(楽天)　→　https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/gs-const159/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/gs-const159


●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0DMN3W2HN



販売価格：5,399円(税込 送料込) ＊販売価格は変動することがございます。



商品内容


スポーツサングラス


付属品


サングラス収納ケース/ クロス（クリーニング用）/ ソフト収納バッグ/インナーフレーム


サイズ


レンズ幅13.8 cm/レンズ高さ5.85 cm/フレーム幅　14.8cm/テンプルの長さ13.5 cm


重量


28 g


素材


フレーム TR90 （軽量・高耐久）/レンズ PC（ポリカーボネート）/ノーズパッド シリコン/テンプル本体 TR90/テンプル内側（イヤーフック部分） ラバー


レンズ仕様


PCカラーハイコントラストレンズ /可視光線透過率:（VLT）8-18%/インナーフレーム装着：可能/レンズコーティング：100%コーティング


UVカット性能


UV400紫外線カットレンズ| 紫外線透過率　1.0％以下（UVAおよびUVB紫外線を最大99%カット）