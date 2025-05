全米大ヒットの“新感覚”衝撃サイコスリラー『コンパニオン』ブルーレイ+DVDセット 8/6(水)発売決定！

株式会社ハピネット商品詳細はこちら :https://lnk.to/companion

普通だった日常が凶器に変わる。あなたは必ず騙される。

『バーバリアン』のクリエイターが贈る全米大ヒットの“新感覚”衝撃サイコスリラーが遂に日本上陸!平凡な3組の恋人達の休暇が、1人の死から急変を遂げる。

●全米大ヒットの話題作が待望のパッケージ化!

Rotten Tomatoesも批評家スコア94%、観客スコア89%(2025/4/17時点)と驚異の高評価の大ヒット作が遂に日本上陸!

●今まで観たことのない“新感覚”衝撃サスペンスホラー

開始20分で衝撃のストーリー展開に最後まで目が離せない!

●『バーバリアン』のクリエイターが贈るストーリー設定に驚愕

2022年に製作費が低予算ながら全米でオープニングNo.1大ヒットで話題となった『バーバリアン』の監督・脚本を務めたザック・クレガーが製作を務める。

●注目若手キャスト大集結

主役のアイリスを演じるのはソフィー・サッチャー(「イエロージャケッツ」シリーズ、「ボバ・フェット/THE BOOK OF BOBA FETT」シリーズ)、アイリスの彼氏ジョシュ役をジャック・クエイド(『オッペンハイマー』「ザ・ボーイズ」シリーズ)が演じる。その他にもルーカス・ゲイジ(「ホワイト・ロータス / 諸事情だらけのリゾートホテル シーズン1」)、ミーガン・スリ(『search/#サーチ2』)、ハーヴィー・ギレン(『ブルービートル』)、ルパート・フレンド(「オビ=ワン・ケノービ」)が出演。

●『コンパニオン』店舗別オリジナル特典

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31422/table/2154_1_a397efc5569ff46f0783b0b6b58cc56b.jpg ]

※特典はなくなり次第終了となります。『コンパニオン』商品情報

【発売日】

2025年8月6日(水)

※レンタルDVD同日リリース

【価格】

5,390円(税込)

【ブルーレイ映像特典】

●我感じる、故に我あり

●イーライとパトリックの愛

●AIによって起きるホラー

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

『コンパニオン』デジタル配信情報

【デジタル販売・デジタルレンタル開始日】

2025年5月28日(水)

※各サービスによる配信期間が異なるため、プラットホームによっては本作が配信されていない場合がございます。ご了承ください。

『コンパニオン』作品情報

【キャスト】

アイリス:ソフィー・サッチャー

ジョシュ:ジャック・クエイド

パトリック:ルーカス・ゲイジ

キャット:ミーガン・スリ

イーライ:ハーヴィー・ギレン

【スタッフ】

監督・脚本:ドリュー・ハンコック

製作:ザック・クレガー

---------------------------------------

日本語版制作スタッフ

字幕翻訳: 平田綾子

【ストーリー】

人里離れた山小屋で静かな週末を過ごすはずだった3組のカップル。だが、その中のひとりが“人間”ではなかったと明かされた瞬間、空気は一変する。彼女は人間のために作られた従順なアンドロイドだったのだ。しかし、ある過去の記憶と感情に支配され、彼女の“プログラム”は暴走を始める。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Auu8qOSub9I ]

ブルーレイ/DVD

権利元:ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

発売・販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

デジタル配信

発売・販売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

(C) 2025 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND DOMAIN PICTURES, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.