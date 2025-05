【訪日外国人向けマナー啓発で協業開始】阪九フェリーとビジョンサービス、インバウンド対応の深化へ。フェリー旅が“学びの場”に。

株式会社ビジョンサービス

株式会社ビジョンサービス(本社:東京都港区、代表取締役:屋代英男)は、阪九フェリー株式会社との間で業務提携を2025年5月19日に開始することを発表しました。この提携は、訪日外国人旅行者に向けたマナー啓発を通じて公共空間での快適な旅行環境を促進することを目的としており、「フェリーマナー啓発コンテンツの共同制作・発信」を通じて、新たな観光体験の価値創出を目指します。

提携に至った背景

この業務提携は、訪日外国人旅行者が日本独自の公共空間のマナーや生活文化に適応し、より快適で深い体験を得られる環境を整えることを目的としています。

インバウンド市場の拡大に伴い、地域交通機関や宿泊空間における「異文化共生」の重要性が高まる中、フェリーという移動空間が文化交流の場となりうる可能性に両社が着目しました。阪九フェリーが担う大阪・神戸~北九州の交通機関としての役割と、当社が保有する多言語情報発信のノウハウを組み合わせることで、新たな観光体験価値の創出を目指しています。

提携内容

阪九フェリー株式会社は、大阪・神戸~北九州を結ぶ定期フェリー航路の運航を主軸に、船内における快適な移動空間と地域観光へのアクセス手段を提供しています。

この提携により、訪日外国人旅行者に向けた「フェリー利用時のマナー啓発」に関する多言語対応のコンテンツ制作および情報発信を、両社が連携して実施いたします。

予定されている具体的な取り組みとしては、船内での公共空間の使い方、展望浴場での入浴マナー、トイレの利用方法などをテーマにしたガイド記事やビジュアル資料の作成と配信が含まれます。また、これらのコンテンツは当社が展開するWebサイトやAIチャットボットを通じて訪日旅行者向けに普及啓発を実施します。将来的には阪九フェリーの顧客接点において活用される予定です。

船上の展望露天風呂は多くの乗客の憩いの場となるこのように、AIが“文化の背景”まで含めて伝えることで、ルールだけでなくその意味にふれる対話が実現しています。日本のお風呂について「裸で入るって本当?」「タトゥーはNG?」- 海外旅行者の疑問に、AIがやさしく答える。

フェリー船内にある展望浴場では、異文化理解が旅の体験を深めてくれます。

日本ではタトゥーに対する印象が欧米とは異なり、施設によっては入浴を制限している場合もあります。

こうした文化的背景も、AIチャットボットが差別と誤解されないよう丁寧に説明。

たとえば旅行者が「Are tattoos allowed in Japanese public baths?」と尋ねると、チャットボットは以下のように応答します:

“In Japan, many public baths and hot springs (onsen) have restrictions on tattoos. This is not due to discrimination but because tattoos are traditionally associated with certain cultural perceptions in Japan. It's recommended to check with the specific facility beforehand to see if they allow guests with tattoos. Some places may offer private baths or cover-up options for those with tattoos.”

本回答は、阪九フェリーと当社が実施してきた異文化共生に関する対話をもとに、旅行者と地域の双方に配慮した表現として設計されています。

今回の取り組みにより、旅行者にとっては安心を、地域にとっては共生への一歩を支援します。

提携の効果・期待される成果

この提携により、ビジョンサービスと阪九フェリーは、訪日外国人旅行者に対してより快適かつ文化的な船旅体験を提供できる体制を構築することが期待されます。

ビジョンサービスにとっては、地域交通事業者との連携による実証的な啓発コンテンツ開発の機会となり、阪九フェリーにとっては、インバウンド対応力の向上および企業イメージの強化が見込まれます。

また、外国人旅行者に対するマナー啓発の取り組みが定着することで、フェリーのみならず鉄道・バス・宿泊施設など、他の移動空間や観光事業者への波及効果も期待されます。

提携の今後の展開

旅マエ、旅ナカともに役立つチャットボット。入力した言語に応じて出力言語を切り替え。簡易的な翻訳機としての活用も。

今後のスケジュールとしては、初回の多言語マナーガイドを2025年夏頃にAIチャットボットを通じて

公開予定であり、訪日旅行者向けに展開を進めてまいります。

また、交通機関における異文化共生の啓発モデルを他の地域交通事業者や観光地に拡張する構想のもと、船旅から広がる“文化的サステナビリティ”の実現を目指し、連携範囲の拡充やコンテンツ多様化を進めてまいります。

会社概要

株式会社ビジョンサービス

所在地:〒105-0021 東京都港区東新橋2-8-5 東京茶業会館3階

代表者:代表取締役 屋代英男

設立:1967年7月

事業内容:広告・放送業界向けオペレーションサービス、訪日外国人向け観光情報の企画・発信、AIチャットボット開発・運用、観光DX支援

コーポレートサイト:https://www.visionservice.co.jp

訪日旅行者向けに日本の観光資源を紹介するWebサイト「Vision」:https://www.visionservice.io