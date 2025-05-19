ユニセックスアクセサリーブランドTEN.〈テン〉、New Item ″Drawing number charm″ を発売

株式会社Ms.ID

株式会社Ms.IDが展開するユニセックスアクセサリーブランド TEN. では、デザイナーがDrawingから手掛けた "Drawing number charm"を5/22(木)より発売開始致します。

＞公式オンラインストア https://www.online-ten.com/

"Drawing number charm"

デザイナーがひとつひとつ drawing した文字から制作したオリジナルデザインの "Drawing number charm" は、様々なコーディネートをお楽しみいただけるようにサイズ感に拘り1から0まで全ての数字をご用意しております。

Drawing alphabet charmや天然石などと組み合わせて、あなただけのコーディネートでご自身用や大切な方への贈りものとしてお選び頂けますと幸いです。

■発売日程

ONLINE STORE：5/22(木) 21:00-

STORE：5/23(金) OPEN-

color : Silver/Gold

期間限定イベント

New Item "Drawing number charm" の発売を記念して、下記対象商品をお買い上げのお客様へポイント3倍のイベントを実施致します。

【対象商品】

- チャーム全アイテム- ツイストチェーンネックレス / ブレスレット- フィガロチェーンネックレス / ブレスレット- フラットケーブルチェーンネックレス / ブレスレット- バリーコーンチェーンネックレス / ブレスレット

【イベント期間】

ONLINE STORE：5/22(木)21:00 - 6/1(日)23:59

STORE：5/23(金)OPEN - 6/1(日)CLOSE

【対象店舗】

- 公式オンラインストア- 玉川高島屋S・C店- ルミネ新宿2店- ルクア大阪店- 名古屋タカシマヤゲートタワーモール店

この機会にぜひお好みのチャームをお選びいただき、あなただけのコーディネートをお楽しみください。

STORE information

・玉川高島屋S・C店

東京都世田谷区玉川3丁目17－1

玉川高島屋S・C南館3階

営業時間：10:00-20:00（施設に準ずる）

https://www.instagram.com/ten.tmgw/

・ルミネ新宿2店

東京都新宿区新宿3丁目38-2

ルミネ新宿 ルミネ2 2F

営業時間：11:00~21:00（施設に準ずる）

https://www.instagram.com/ten.lumine/

・ルクア大阪店

大阪府大阪市北区梅田3丁目1－3

LUCUA1100/3階

営業時間：10:30-20:30（施設に準ずる）

https://www.instagram.com/ten.lucua/

・名古屋タカシマヤゲートタワーモール店

愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1－3

名古屋タカシマヤゲートタワーモール4階

営業時間：10:00-21:00（施設に準ずる）

https://www.instagram.com/ten.tgm/

・台湾店

台北市中山區南京西路14號1F

TEN. 誠品生活 南西店

https://www.instagram.com/ten.taiwan/

・公式オンラインストア

https://www.online-ten.com/

・ZOZOTOWN

https://zozo.jp/shop/ten/

<TEN.>

オンラインストアとSNSを中心にブランド発信を続け、2019年に伊勢丹新宿店に第1号店をオープン。2021年からは、パリでファッションウィーク期間中に開催されるアクセサリーイベント「Premiere Classe」への出店を果たし、今やフランス、イタリア、カナダ、韓国でも取り扱いがあるグローバルブランドとして急成長を遂げているユニセックスアイテムアクセサリーブランド。

instagram :https://www.instagram.com/ten._____/

会社情報

株式会社 Ms.ID

〒812-0042

福岡県福岡市博多区豊1-9-81

TEL：092-409-6025

FAX：092-409-6343

（提供：TEN.）