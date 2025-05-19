『遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！』BD&DVD第12巻オーコメキャスト、描き下ろしジャケット、初回特典カード「エターナル・ギャラクティカ・オブリビオン」特別イラストVer.（ウルトラレアパラレル仕様）

写真拡大 (全3枚)

株式会社マーベラス

オーディオコメンタリーではUTSの３人が集結！第151話「決闘者はここにいる」を見ながらユウディアス・ベルギャー役 ランズベリー・アーサーさん、王道遊飛役 熊谷俊輝さん、王道遊歩役 福島香々さんを迎えてお話しして頂きます！！



TVアニメ「遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！」Blu-ray&DVD DUEL-12 予約受付中！！


ご予約はこちらから⇒ https://www.marv.jp/special/yugioh_gorush/



オーディオコメンタリー12巻試聴公開中！！


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5URbaL3habo ]

＜キャスト＞


ユウディアス・ベルギャー役：ランズベリー・アーサー


王道遊飛役：熊谷俊輝


王道遊歩役：福島香々


アニメ描きおろしパッケージイラスト






『遊戯王ラッシュデュエル』特典カード「エターナル・ギャラクティカ・オブリビオン」特別イラストVer.（ウルトラレアパラレル仕様）




商品情報


商品名：『遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！』Blu-ray＆DVD DUEL‐12


発売日：2025年7月23日（水）


価格・仕様：


ディスク2枚組


Blu-ray：\21,780（税抜価格 \19,800）【MJHX-02054】


DVD：\19,580（税抜価格 \17,800）【MJHD-05041】


収録話：第140～151話（予定）


収録BD【映像 MPEG-4 AVC 1080p／音声 リニアPCM 2ch】（予定）


DVD【映像 MPEG-2 16：9(letter box)／音声 ドルビーデジタルステレオ 2ch】（予定）



初回特典：


・アニメ描きおろし特製三方背ケース


・『遊戯王ラッシュデュエル』特典カード「エターナル・ギャラクティカ・オブリビオン」特別イラストVer.（ウルトラレアパラレル仕様）


・リーフレット（２つ折り）



映像特典：


オーディオコメンタリー（第151話）


＜コメンタリーキャスト＞　


ユウディアス・ベルギャー役：ランズベリー・アーサー


王道遊飛役：熊谷俊輝


王道遊歩役：福島香々



※初回特典は無くなり次第終了となります。


※絵柄及び商品の仕様等は変更になる可能性がございます。予めご了承下さい。



発売／販売元：株式会社マーベラス


TVアニメ「遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！」Blu-ray&DVD 公式サイト


www.marv.jp/special/yugioh_gorush/



(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI