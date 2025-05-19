『遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！』BD&DVD第12巻オーコメキャスト、描き下ろしジャケット、初回特典カード「エターナル・ギャラクティカ・オブリビオン」特別イラストVer.（ウルトラレアパラレル仕様）
オーディオコメンタリーではUTSの３人が集結！第151話「決闘者はここにいる」を見ながらユウディアス・ベルギャー役 ランズベリー・アーサーさん、王道遊飛役 熊谷俊輝さん、王道遊歩役 福島香々さんを迎えてお話しして頂きます！！
TVアニメ「遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！」Blu-ray&DVD DUEL-12 予約受付中！！
ご予約はこちらから⇒ https://www.marv.jp/special/yugioh_gorush/
オーディオコメンタリー12巻試聴公開中！！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5URbaL3habo ]
＜キャスト＞
ユウディアス・ベルギャー役：ランズベリー・アーサー
王道遊飛役：熊谷俊輝
王道遊歩役：福島香々
アニメ描きおろしパッケージイラスト
『遊戯王ラッシュデュエル』特典カード「エターナル・ギャラクティカ・オブリビオン」特別イラストVer.（ウルトラレアパラレル仕様）
商品情報
商品名：『遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！』Blu-ray＆DVD DUEL‐12
発売日：2025年7月23日（水）
価格・仕様：
ディスク2枚組
Blu-ray：\21,780（税抜価格 \19,800）【MJHX-02054】
DVD：\19,580（税抜価格 \17,800）【MJHD-05041】
収録話：第140～151話（予定）
収録BD【映像 MPEG-4 AVC 1080p／音声 リニアPCM 2ch】（予定）
DVD【映像 MPEG-2 16：9(letter box)／音声 ドルビーデジタルステレオ 2ch】（予定）
初回特典：
・アニメ描きおろし特製三方背ケース
・『遊戯王ラッシュデュエル』特典カード「エターナル・ギャラクティカ・オブリビオン」特別イラストVer.（ウルトラレアパラレル仕様）
・リーフレット（２つ折り）
映像特典：
オーディオコメンタリー（第151話）
＜コメンタリーキャスト＞
ユウディアス・ベルギャー役：ランズベリー・アーサー
王道遊飛役：熊谷俊輝
王道遊歩役：福島香々
※初回特典は無くなり次第終了となります。
※絵柄及び商品の仕様等は変更になる可能性がございます。予めご了承下さい。
発売／販売元：株式会社マーベラス
TVアニメ「遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！」Blu-ray&DVD 公式サイト
www.marv.jp/special/yugioh_gorush/
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