アウトロー刑事アクションの傑作『ダーティハリー』4KUHD＋ブルーレイセット 8/6(水)発売決定！

クリント・イーストウッドの代名詞ともなった「ダーティハリー」シリーズ代表作が初4K UHD化!

●アウトロー刑事アクションの傑作が、クリント・イーストウッド生誕95周年を記念し、初4K UHD化!クリント・イーストウッド監督最新作『陪審員2番』も大きな話題となる中、絶好のタイミングでのリリースとなる。

●アクション映画界の雄ドン・シーゲル監督がメガホンを取り、『ビッグ・ウェンズデー』『アルカトラズからの脱出』などで名を馳せた撮影の名手ブルース・サーティースのカメラ、『燃えよドラゴン』『ブリット』のラロ・シフリンの楽曲が相まったハリウッド映画史に残る傑作が4K UHDの最高クオリティでよみがえる。

●A3ポスター 、ビハインド・ザ・シーン カードセットなど豪華ペーパープレミアム付きで発売!

『ダーティハリー』商品情報

【発売日】

2025年8月6日(水)

【価格】

8,690円(税込)

【仕様・封入特典】

●豪華ペーパープレミアム付き

・A3ポスター(両面仕様)

・スコルピオ 容疑者プロファイルカード

・スコルピオ 指紋カード

・スコルピオ レター&クリッピング

・ハリー・キャラハン アートカード

・ビハインド・ザ・シーン カード(6枚組)

【4K UHD映像特典】

●リチャード・シッケルによる音声解説

●世代を超える「ダーティハリー」の魅力

●正義を映す:ダーティハリーの撮影

●Clint Eastwood:アウト・オブ・シャドー

●ザ・ドキュメント・オブ・イーストウッド

●クリント・イーストウッド:シネマティック・レガシー

●インタビュー集*パトリシア・クラークソン*ジョエル・コックス*クリント・イーストウッド*ハル・ホルブルック*エバン・キム*ジョン・ミリアス*テッド・ポスト*アンディ・ロビンソン*アーノルド・シュワルツェネッガー*ロバート・ユーリック

●メイキング

●ドキュメンタリー

【ブルーレイ映像特典】

●リチャード・シッケルによる音声解説

●ドキュメンタリー

●メイキング

●“ダーティハリー”の遺産

●ザ・ドキュメント・オブ・イーストウッド

●Clint Eastwood:アウト・オブ・シャドー

●正義を映す:ダーティハリーの撮影

●インタビュー集*パトリシア・クラークソン*ジョエル・コックス*クリント・イーストウッド*ハル・ホルブルック*エバン・キム*ジョン・ミリアス*テッド・ポスト*アンディ・ロビンソン*アーノルド・シュワルツェネッガー*ロバート・ユーリック

●“ダーティハリー”予告編集

ダーティハリー

ダーティハリー2

ダーティハリー3

ダーティハリー4

ダーティハリー5

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

※ブルーレイ本編ディスクは、既発売『ダーティハリー』と同じです。

※4K UHD本編ディスク収録の日本語吹替音声は、既発売『ダーティハリー』ブルーレイと同じです。

※日本語音声で本編を再生時に、音声素材の都合上、一部オリジナル音声に切り替わるところがあります。

『ダーティハリー』作品情報

【キャスト(声の出演)】

ハリー・キャラハン:クリント・イーストウッド(山田康雄)

【スタッフ】

監督:ドン・シーゲル

---------------------------------------

日本語版制作スタッフ

字幕翻訳:高瀬鎮夫

吹替翻訳:進藤光太

【ストーリー】

サンフランシスコ市警殺人課のハリー・キャラハン。S&W44マグナムを愛用し、犯罪者へのあくなき執念と、手段を選ばぬ非情な犯人逮捕が彼のトレードマーク。そんな彼を仲間は”ダーティハリー”と呼んだ。アクション界の雄ドン・シーゲル監督とクリント・イーストウッドの息の合った演出で、刑事アクションの傑作と高い評価を受けた。クリント・イーストウッドの代名詞ともなった「ダーティハリー」シリーズ代表作。

権利元:ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

発売・販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C) 1971 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND MALPASO PRODUCTIONS. ALL RIGHTS RESERVED.