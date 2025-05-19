【ちばぎん商店】STAY STREET マルシェ＠ちばぎん本店ビル前 5/31（土）～6/1（日）の２日間開催！

【日時・場所】

ちばぎん商店株式会社

開催日時：

2025年5月31日（土）・6月1日（日） 10:00～17:00

場所：

ちばぎん本店ビル前（STAY STREET イベント会場内）

（住所：千葉県千葉市中央区千葉港1-2）

【出店者一覧（順不同）】

・成田ゆめ牧場

・CANDYCORT

・fortuna

・Cafe Mango Magic

・あぶーキッチン

・あおぞらビール

・MyWay☆

・J's kitchen☆

・オーガニックカンパニー☆

・なみ家★

・ぎんろう★

・BEARS kitchen★

・ニュウ（古谷乳業）

・ちばぎん商店＆フレッシュファームちば

・むさしの未来パートナーズ

・早坂園芸☆

・京成バラ園芸★

※☆：5/31（土）のみ出店、★：6/1（日）のみ出店

※出店者は予告なく変更となる可能性があります

【各種特典・イベント】

・ちばぎん商店の公式Instagramのフォロワー限定で、当日マルシェで使えるお買い物券100円をプレゼントいたします。

〇配布場所：ちばぎん商店ブース（千葉銀行バラ園付近）

〇配布方法：フォロー画面をスタッフに表示

Instagramのフォローはこちら！ :https://www.instagram.com/cvaluejp/

・ガラガラ抽選イベントを実施！

特賞はC-VALUEクラウドファンディングで大人気だった「プラレール 千葉都市モノレール アーバンフライヤー0型」です。

〇対象者：対象キッチンカー・物販テントで税込500円以上お買い物されたお客さまに抽選券を1枚進呈

〇抽選会場：ちばぎん商店ブース（ちば銀行バラ園付近）

〇抽選時間：両日10:00～16:30まで

※抽選券進呈対象店舗は、当日対象店舗に掲出されるポスターをご確認ください。

その他、縁日ブースやマスコットキャラクターとのグリーティングなど、ご家族皆さまで楽しめるイベントとなっております。皆さまのご来場を心よりお待ちしております！

【荒天時の中止判断について】

千葉国道事務所のX（旧Twitter）(https://x.com/mlit_chibakoku)で発表します。

【STAY STREET マルシェに関するお問い合わせ】

ちばぎん商店株式会社

千葉市中央区冨士見２丁目３番１号 塚本大千葉ビル２階

TEL043-441-7270

●C-VALUEショッピングってなに？

C-VALUEクラウドファンディング発の人気商品をはじめ、“千葉ならでは”の商品を取り揃えた千葉の魅力をギュッと凝縮させたショッピングサイトです。

https://shop.c-value.jp/

●C-VALUEクラウドファンディングってなに？

「千葉のこれからに出会い、これからを応援する」がテーマの購入型クラウドファンディングサイトです（運営：ちばぎん商店株式会社）。千葉発の新しいブランドを創造し、新たなCHIBA（千葉）のVALUE（価値）を皆さまにお届けします！

https://www.c-value.jp/



ちばぎん商店株式会社： https://cbmnet.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/cvaluejp/

facebook：https://www.facebook.com/cvaluejp/

X：https://x.com/cvaluejp/



＜参考：会社概要＞

商号：ちばぎん商店株式会社

設立：2021 年5 月10 日

資本金：1 億円(別途、資本準備金1 億円)

株主構成：株式会社千葉銀行 100％

代表取締役社長：真下 健吾



事業内容：

(1)地域ブランド商品等の企画開発及び販売事業

(2)クラウドファンディング運営事業

(3)EC 運営事業

(4)上記に付帯する各種イベントの企画及び運営事業 等



ちばぎん商店株式会社

TEL：043-441-7270

E-mail：c-value@cbmnet.co.jp