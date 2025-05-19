発注書や見積書、写真報告書、日報など、現場業務で使える帳票12種を一括提供｜AnyONEが建設現場の業務効率化を支援

概要

エニワン株式会社

提供内容：工事現場で使用頻度の高いExcelテンプレート12種（無料）

対象者：工務店・住宅会社の実務担当者

形式：Microsoft Excel（自由編集可能）

監修：株式会社Limited 取締役 大崎志洸氏（元ゼネコン現場監督）

ダウンロードページ：https://www.any-one.jp/ebook

背景と目的

建設現場では、発注書・見積書・日報などの帳票が日々大量に発生しています。一方で「紙やExcelを使った手作業」が依然として主流であり、属人化・転記ミス・進捗の見えにくさなど、非効率の温床となっています。

AnyONEは、クラウドによる一元管理を強みとする業務支援システムですが、その前段階として「まずは今すぐ使えるExcel」を整備。

“Excelから始める業務改善”という現場寄りのステップを提案し、DXへの第一歩をサポートします。

提供テンプレート一覧（全12種）

- 工事写真報告書：写真付きで完了報告を作成- 工事完了引渡証明書：報告と請求を一体で完結- 工事注文請書：単体版・注文書付き版を用意- 工事注文書：現場向けの発注用書式- 工事発注書：発注側からの帳票出力に対応- 工事完了報告書：完了状況を簡潔に報告可能- 工事台帳 ：収支・原価を一元管理- 工事請負契約書：見積書7種とセットで提供- 工事見積書：案件に応じて使い分け可能- 工事工程表：工程管理に便利な日程表- 近隣挨拶文： 掲示・配布用のフォーマット- 作業日報：職人・現場管理用日報フォーマット監修者

株式会社Limited 取締役 大崎 志洸（おおさき・しこう）氏

【プロフィール】

兵庫県出身。大手ゼネコンにて施工管理を担当後、商社の建設事業部や内装会社の代表を歴任。施工実績5,000件以上。現在は株式会社Limited取締役として、現場支援や人材育成のコンサルティング事業を展開。

今後の展望

今回のテンプレート提供は、AnyONEが掲げる「現場から始めるDX支援」の一環です。

今後も、現場起点の実用的な支援策を拡充し、Excelに慣れた職人世代でも使いやすいツールとステップを提供し続けます。

「AnyONE（エニワン）」について

AnyONEは、工務店・住宅会社などの現場業務を支援する業務支援クラウドシステムです。

顧客管理・案件進捗・契約・原価・粗利管理までを一元化でき、“現場でも使いやすい”操作性と“導入後の定着率”の高さが評価されています。

2010年のリリース以来、表計算ソフトに近い操作感を大切に開発・提供しており、2025年現在で3,600社以上が導入、継続率99.4%（※いずれも2024年度実績・自社調べ）を誇ります。

サービス詳細：https://www.any-one.jp/

エニワン株式会社の会社概要

会社名: エニワン株式会社

代表者: 代表取締役 中澤 秀紀

所在地: 大阪府大阪市中央区安土町1丁目6-14 朝日生命辰野ビル2階・5階

事業内容: 工務店・住宅会社向け管理システム「AnyONE」の開発・販売・運営

サービスサイト: https://www.any-one.jp/