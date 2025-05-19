【海外向け】EC アプリ「UR: Smart Thanks Page SNS Icon」を株式会社 UnReact がリリース
福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact が、「UR: Smart Thanks Page SNS Icon」をリリースしました。
「UR: Smart Thanks Page SNS Icon」は、Shopify ストア上のサンクスページに リンク付きの SNS アイコンを表示できる Shopify アプリです。
アプリを利用して SNS アイコンをストア上に表示できるため、お店のブランド認知を高めたり、SNS フォロワー数を高めることができます。また、リンクを設定するだけで、主要なプラットフォームのアイコンを表示できるため、専門知識がない方でもスムーズに導入が可能です。
▼「UR: Smart Thanks Page SNS Icon」｜アプリストア
https://apps.shopify.com/ur-smart-thanks-page-sns-icon?locale=ja
▼「UR: Smart Thanks Page SNS Icon」｜ご利用ガイド
https://unreact.jp/shopify-apps/sa-095-ur-thanks-sns-icon/guide
■「UR: Smart Thanks Page SNS Icon」について
アプリのイメージ画像
「UR: Smart Thanks Page SNS Icon」は「サンクスページをカスタマイズしSNSアイコンを表示するアプリ」の海外版 Shopify アプリで、Shopify ストア上のサンクスページに、リンク付きの SNS アイコンを表示することができます。通常はサンクスページに画像を表示することはできないので、SNS アイコンを表示させたいときに非常に便利です。
また、リンクを設定するのみで、アイコンが表示されるため、専門知識がない方でも、ノーコードで簡単に設定できます。
■「UR: Smart Thanks Page SNS Icon」
サンクスページに SNS アイコンが表示されている例
■主要な SNS のアイコンを設定することが出来る！
設定可能な SNS の例
「UR: Smart Thanks Page SNS Icon」は、主要な SNS のアイコンを設定することができます。複数設定することもでき、アイコンの大きさなども調整することができます。
■ノーコードで簡単に設定できる！
アプリの設定項目
「UR: Smart Thanks Page SNS Icon」は、リンクの設定や、アイコンのサイズ、アイコンの配置（左揃え・中央・右揃え）などを、全てノーコードでカスタマイズ可能です。
■詳しい設定手順を管理画面で確認できる！
アプリ管理画面の設定手順
「UR: Smart Thanks Page SNS Icon」は、アプリの管理画面に、具体的な設定方法がわかりやすく掲載されています。サンクスページへアイコンを追加する手順や細かなオプションの説明を確認しながら、ストアに合わせたカスタマイズを行えます。
▼「UR: Smart Thanks Page SNS Icon」｜アプリストア
https://apps.shopify.com/ur-smart-thanks-page-sns-icon?locale=ja
▼「UR: Smart Thanks Page SNS Icon」｜ご利用ガイド
https://unreact.jp/shopify-apps/sa-095-ur-thanks-sns-icon/guide
▼ 参考記事
- ShopifyでサンクスページにSNSアイコンを表示するアプリ10選を徹底解説！(https://unblog.unreact.jp/blog/32vgn3w8c3ml)
- ShopifyでサンクスページをカスタマイズしてSNSアイコンを表示する方法4つを紹介(https://qiita.com/eijiSaito/items/e563cce25ae0b61c0083)
- ShopifyでサンクスページにSNSアイコンを表示する方法を解説(https://zenn.dev/natsume_katu/articles/bf514ca7ebca39)
- 【2025年】Shopify のサンクスページをカスタマイズ（編集）してSNSアイコンを表示する方法やおすすめアプリを紹介！(https://unreact.jp/blog/shopify-thanks-page-sns-icon)
▼株式会社UnReact 会社概要
会社名: 株式会社UnReact
代表者: 西川信行
事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業
URL: https://unreact.jp/