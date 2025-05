【無料セミナー開催】3,000件超のファンド情報から分析！“選ばれる不動産クラファン”の条件

株式会社Virtual Wall不特事業者限定・不動産クラファン集客セミナーを2025年6月9日(月)にオンライン開催。独自調査データをもとに投資家が選ぶファンドの条件を解説。お申し込みはこちら :https://gokuraku.io/partners/202505.html?utm_source=prtimes

本セミナーでは、株式会社Virtual Wallが運営する不動産クラウドファンディング比較サイト「ゴクラク」に蓄積された投資家アンケート調査や行動データをもとに、ファンド設計やマーケティング施策に活用できる具体的な分析結果とインサイトを共有します。

開催の背景

不動産クラウドファンディング市場が拡大するなか、事業者にとってファンドの魅力をどのように訴求し、投資家に届けるかが重要になっています。

「ゴクラク」は、全国140以上の不動産クラウドファンディング・ソーシャルレンディング事業者と3,000件以上のファンドデータを掲載する比較プラットフォームです。

本セミナーでは同サイト内の行動ログやアンケート結果をもとに、投資家がファンドを選ぶ際に重視しているポイントを整理・分析し、ファンドの構成やPR施策に活かせる情報を提供します。

セミナーの内容(一部)

このような方におすすめです

開催概要

登壇者

- アクセス数ランキング、行動ログの傾向から見える選ばれるファンドの特徴- 年齢、性別、投資経験などのデモグラフィックデータと投資傾向の関係- リピーター獲得に向けたユーザー行動の可視化- 利回り、運用期間、応募方式などファンド条件別の傾向- 自社ファンドの改善につながる具体的な示唆の紹介- ファンドの集客に課題を感じている方- 投資家が何を基準にファンドを選んでいるのかを把握したい方- データを活用して、根拠あるマーケティング施策を実行したい方お申し込みはこちら :https://gokuraku.io/partners/202505.html?utm_source=prtimes[表: https://prtimes.jp/data/corp/81712/table/23_1_e6924ceb275fda47f2dd70a581543084.jpg ]

松原 俊幸(株式会社Virtual Wall)

松原 俊幸(株式会社Virtual Wall)

これまで、新規事業立ち上げ、SaaS営業、海外市場開拓を中心に幅広い経験を積み、直近では不動産Tech領域にて多くの事業者様のDX化を支援。コンサルティングセールスとして、特に業務効率化や収益拡大を実現するための戦略立案・実行に注力し、事業成長の加速に寄与。

株式会社Virtual Wall について

株式会社Virtual Wall

株式会社Virtual Wallは、ブランドメッセージに「Make the Norm For the Future. 未来に、新しい当たり前を。」を、またパーパス/ミッションに「金融にまつわる、あらゆる “壁” をなくす。」を掲げ、誰もがかんたんにアクセスできるオープンな投資・金融コミュニティの創出を目指しています。

「極楽譲渡(https://www.gokurakujoto.com/)」「ゴクラク(https://gokuraku.io/)」の提供を通して、不動産クラウドファンディングやソーシャルレンディングといった少額投資ファンドの一層の市場規模拡大に寄与するとともに、これからの投資に新しい選択肢と“新しい当たり前”を提供してまいります。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社 Virtual Wall

MAIL:contact@vwall.co.jp

TEL:03-6268-8658

担当:松原

【会社情報】

株式会社 Virtual Wall

所在地:〒105-0003 東京都港区西新橋3-25-31 愛宕山PREX 3階

設立:2021年6月

資本金:1.5億円(資本準備金等含む)※2025年2月時点

代表取締役:齋藤 一篤

URL: https://vwall.co.jp