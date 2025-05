【TIFFANY & CO.】ロージー・ハンティントン＝ホワイトリーが第78回カンヌ国際映画際にティファニーを纏い登場

ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク

2025年5月17日(現地時間)にフランス・カンヌで行われた第78回カンヌ国際映画際に、ロージー・ハンティントン=ホワイトリーがティファニーのジュエリーを美しく纏い、登場しました。

ロージー・ハンティントン=ホワイトリー (C)GETTY IMAGES

ロージー・ハンティントン=ホワイトリー (C)GETTY IMAGES

着用したのは、18カラット以上のダイヤモンドがあしらわれたネックレス、そして18K ホワイト ゴールドに総カラット数17カラット以上のイヤリング、総カラット11カラット以上のリングというゴージャスな組み合わせのジュエリーで、会場を魅了しました。

着用ジュエリーはこちら

Necklace in platinum with a diamond of over 18 carats and diamond accents Transformable Design - Diamond Drop to Ring from the 2024 Tiffany Blue Book CollectionEarrings in 18k white gold with a pair of diamonds of over 17 total carats and diamondsRing in platinum with a diamond of over 11 carats and diamonds

