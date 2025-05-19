【札幌近郊最大級！】約120品種23万本のチューリップが見頃になりました！（国営滝野すずらん丘陵公園）
一般財団法人 公園財団
彩の丘（カントリーガーデン上段）：2025年5月19日撮影
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/410_1_bcc215a48a91d9788abf520de41ea4ca.jpg ]
チューリップ開花状況（毎日更新） :
https://www.takinopark.com/tulip-today/
◎彩の丘（カントリーガーデン上段）
2025年5月18日撮影
◎虹の丘（カントリーガーデン下段）
2025年5月19日撮影
KINOTOWN：2025年5月19日撮影
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/410_2_8c6104dd9ec7c4fdaf0b2faf36c4706a.jpg ]
詳細を見る :
https://www.takinopark.com/tulipsuzurannfesta/
お問い合わせ
国営滝野すずらん丘陵公園
X：https://twitter.com/takino_official
彩の丘（カントリーガーデン上段）：2025年5月19日撮影
5/19（月）よりチューリップ全体で見頃を迎えました。
今年は約120品種、23万本のチューリップが広大なカントリーガーデンを彩る風景をお楽しみいただけます。
彩の丘（カントリーガーデン上段）はカラフルな色が混ざり合うモザイクアートのような花畑、虹の丘（カントリーガーデン下段）は美しいアーチを描く虹の花畑となります。
今後の気温や天候にもよりますが、5/19（月）より１週間ほど見頃のピークが続く予想です。
令和7年度チューリップ情報
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/410_1_bcc215a48a91d9788abf520de41ea4ca.jpg ]
チューリップ開花状況（毎日更新） :
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◎彩の丘（カントリーガーデン上段）
2025年5月18日撮影
◎虹の丘（カントリーガーデン下段）
2025年5月19日撮影
「チューリップ・すずらんフェスタ」開催中！（～6/1）
札幌近郊最大級！約23万本120品種のチューリップが丘一面を彩ります。
開放感溢れる花の丘でのピクニックは格別です。
また今年は、東口とカントリーガーデンをつなぐ小さな花畑「KINOTOWN」に、【皇室献上品種】として選定されている富山県産チューリップ6品種が初登場！
その他、公園の名前の由来であるスズランの開花時期に合わせて、様々なイベントなどを開催します。
KINOTOWN：2025年5月19日撮影
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/410_2_8c6104dd9ec7c4fdaf0b2faf36c4706a.jpg ]
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札幌市公園緑化協会共同体 滝野管理センター 企画広報係
住所：北海道札幌市南区滝野247番地
TEL：011-594-2222
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