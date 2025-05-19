【本日18時一次受付開始】AKB48太田有紀ファンクラブ会員限定イベント『ゆきたんとあそぼう！』開催決定！

株式会社ANYLAND

株式会社ANYLAND（本社：東京都渋谷区、代表取締役：黒澤隼人、以下ANYLAND）は、AKB48太田有紀ファンクラブ会員限定イベント『ゆきたんとあそぼう！』の開催を決定いたしました。

2025年6月14日（土）、太田有紀のファンクラブ会員限定イベント『ゆきたんとあそぼう！』が開催されます。今回は初の開催となるファンクラブイベントで、“ゆきたん”こと太田有紀が、日頃の感謝の気持ちを込めた特別な一日をファンの皆さまにお届けいたします。

本日18時より、ファンクラブ会員向けの一次受付がスタートしました。皆さまのご応募をお待ちしております。



太田有紀オフィシャルファンクラブ ご入会はこちらから

https://yukiota.officialfc.jp/

＜公演概要＞

【公演日程】

◆2025年6月14日（土）

［東京］ブルースクエア四谷

開場 12:30／開演 13:00

※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

【チケット料金】

●通常チケット：\6,000（税込）

※全席指定

※別途、チケット発券手数料・ドリンク代がかかります。

【チケット申込受付期間】

＜一次先行受付＞ ※抽選

2025年5月19日（月）18:00～2025年5月25日（日）23:59まで

当落発表：2025年5月28日（水）18:00ごろ予定

＜二次受付＞ ※抽選

2025年6月2日（月）18:00～2025年6月4日（水）23:59まで

当落発表：2025年6月9日（月）18:00ごろ予定

※一次受付にてSOLDOUTになった場合、二次受付は実施しない可能性がございます。

※ご当選の場合でも入金期間内に入金がなかった場合は、いかなる場合でもキャンセルとなります。ご了承ください。

※チケットお申込み時の注意事項をよくお読みの上、お申込みください。

【お申込可能枚数】

1公演のお申込につき、各券種最大1枚まで購入可能

※1会員様 1枚

【お申込み対象者】

太田有紀オフィシャルファンクラブ会員の方

※お申し込みの際に有効会員の方が対象となります。

▼お申し込みはこちら

https://yukiota.officialfc.jp/tickets/all/pages/1

▼イベント詳細はこちら

https://yukiota.officialfc.jp/news/detail/31EPWsN2mYa4oxtchdoqi8

【AKB48 ソロファンクラブ詳細】

https://akb48solofanclub.studio.site/

■太田有紀 オフィシャルファンクラブ

https://yukiota.officialfc.jp/



■プラン

・月額：550円（税込）

・年額：6,600円（税込）

■会員コンテンツ

・NEWS

・MOVIE

・PHOTO

・BLOG

・TICKET

・STORE

■株式会社ANYLANDについて

株式会社ANYLANDでは、インターフェイス・コンテンツのデジタル化といった表面的な部分にとどまらず、エンターテイメントの価値・体験自体を向上させていくことを目標とします。アプリやコンテンツを通して、日々のエンターテイメントの体験や、ライブなどの特別な時間の両方を提供することを心がけ、人々の感情を彩るエンターテイメントをデザインしていきます。

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ANYLAND

代表者 ： 代表取締役 黒澤 隼人

所在地 ： 〒150-0011 東京都渋谷区東2-27-10 TBCビル 3F

設立 ： 2019年12月

事業内容 ： ファンクラブやファンアプリの開発、グッズ制作・販売、イベント制作など

URL ： https://anyland.jp/

※画像をご使用の際は、【ANYLAND,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。





