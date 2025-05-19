いばらき大使の安達勇人が贈る、ホテルガーデンのクラフト＆グルメマルシェ『ADACHI HOUSE MARCHE（アダチハウスマルシェ）』を5月31日に開催！

株式会社長寿荘

緑豊かな木々と水面が美しい街中のオアシス『ホテルクリスタルパレス(茨城県ひたちなか市／副総支配人:大薗達也／客室数:100)』は、ホテル内のガーデンデッキを利用した夏秋限定のアウトドアレストラン『AQCUA GRILL GARDEN（アクアグリルガーデン）』にて、いばらき大使の安達勇人氏とのコラボレーションイベント『ADACHI HOUSE MARCHE（アダチハウスマルシェ）』を、2025年5月31日（土）に開催いたします。

安達勇人氏を始めとするアーティストによるライブステージと、地元のダンスサークル・キッズダンサーのパフォーマンスステージ、およそ20店舗のクラフトショップ、クリスタルパレスのアウトドアグルメ屋台が集合し、自然に囲まれたガーデンテラスでの楽しいひと時をお過ごしいただけます。

ADACHI HOUSE MARCHE (アダチハウスマルシェ)

開催日：2025年5月31日（土）

開催時間：10:30～16:00入場料：無料

開催場所：ホテルクリスタルパレス アクアガーデン（ひたちなか市大平1-22-1）

※入口はホテル本館ではございません

※雨天時はホテル館内での開催となります

詳細を見る :https://www.hotel-crystal.co.jp/news/6430/https://prtimes.jp/a/?f=d77419-143-16b62d6a7de14b22fef55af3ce490e87.pdf

【 TIME TABLE 】

●屋外LIVEステージ

11:30-12:00 安達勇人GARDEN SPECIAL LIVE

14:00-14:30 安達勇人GARDEN SPECIAL LIVE

15:00-15:40 A-ta-GO!! DANCE SCHOOL

●AQCUA VITA DANCE ステージ

10:30-11:10 Krara(ハート)E.M.A ベリーダンス／B-wave ベリーダンス・ヨガスタジオ

13:00-13:30 MIX BELLY ベリーダンス

【 出店者一覧 】

○ハンドメイド雑貨

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/77419/table/143_1_4b44677d15b1c2d13c03644334dab214.jpg ]

○ハンドメイドアクセサリー

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/77419/table/143_2_51808fe5569248eb0849cd9feb814edf.jpg ]

○焼き菓子

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/77419/table/143_3_ef8052a1c9095b6a0a7da664fcf661b6.jpg ]

○占い＆美容

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/77419/table/143_4_73d6871487ba0d3bd45dba7b3ddf9731.jpg ]

ホテルクリスタルパレスについて

茨城の観光名所である大洗、阿字ヶ浦、ひたち海浜公園などの近接に位置し、水戸からのアクセスも容易な立地にあるホテルクリスタルパレス。緑豊かな丘の上に立つシンボルの「天使の教会」をはじめ、充実した施設でごゆっくりおくつろぎいただけます。また、ご利用目的に合わせてゲストルーム、レストラン、会議室や宴会場等をご用意し、きめ細やかなおもてなしで皆様をお迎えいたします。

住所：茨城県ひたちなか市大平1-22-1 TEL：029-273-7711

HP：https://www.hotel-crystal.co.jp

Facebook：https://www.facebook.com/crystalpalace.ibaraki

Instagram：https://www.instagram.com/hotel_crystalpalace

Twitter：https://twitter.com/crystal_ibaraki

公式LINE：https://lin.ee/3V9u0CL (初回友達特典）

株式会社長寿荘(CHOJUSO GROUP)について

株式会社長寿荘(本社：茨城県ひたちなか市／代表取締役：海野泰司)は、創業70年以上を誇る経験と実績を元に、茨城県内に5つのホテルを展開するグループ企業です。「SMILE EXEPERIENCE-関わるすべての人を笑顔に-」というグループミッションを掲げ、地域そして県外・海外からのお客様、グループスタッフと、すべての関わる人を笑顔にするために何が出来るかを考え、新しい感動体験を提供していきます。

《株式会社長寿荘グループホテル一覧》

ホテルテラスザガーデン水戸 (総支配人：上西 卓哉 客室数：164)

住所：茨城県水戸市宮町1-7-20 (水戸駅南口直結) TEL：029-300-2500

HP：https://www.hotel-terrace.com/

ホテルテラスザスクエア日立 (副総支配人：城戸康 客室数：121)

住所：茨城県日立市幸町1-20-3 TEL 0294-22-5531

HP：https://www.square-hitachi.jp/

テラスイン勝田 (支配人：水越政和 客室数：101)

住所：茨城県ひたちなか市勝田中央1-3 (JR常磐線勝田駅東口ロータリー横)

TEL 029-219-7211 HP：https://www.terrace-inn.com/

ホテルクリスタルプラザ (支配人：井川勉 客室数：59)

住所：茨城県ひたちなか市勝田中央3-4 1Ｆ TEL 029-275-1111

HP：https://www.crystal-plaza.co.jp/