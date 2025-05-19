静謐を湛え、躍動に寄り添う「メインステージ大森」、販売開始

株式会社青山メインランドメインステージ大森メインバナー (C)青山メインランド 西原良三

東京都内を中心に投資マンション事業を展開する青山メインランド（代表 西原良三）が自社ブランドマンションシリーズ、メインステージの「メインステージ大森」の販売を開始しました。

武蔵野台地の東端に位置する閑静な高台の「第一種低層住居専用地域」。

その良質な住環境にふさわしいファサードデザイン。

ナチュラルなアースカラーを基本に、縦のラインが印象的な重厚感と品格を感じさせる美しいフォルムです。

メインステージ大森

都心近接ながら静穏な時が流れる邸宅街に。

「大森」駅北西に広がる閑静な高台。

大森山王は古くから都内有数の邸宅地として知られてきました。

その静穏な住環境に包まれた地に誕生する「メインステージ大森」。

未来に向けて大きく進化する「品川」駅へ2 駅6 分の軽快なアクセスに加え、

多彩な商業施設や公園など生活利便施設も整うロケーション。

都心を暮らしのフィールドとして躍動を感じながら

ゆとりと寛ぎ、そして暮らしやすさに溢れた穏やかな暮らしが始まります。

都心へ横濱へ空港へ、自在なアクセス。

路線図(C)青山メインランド 西原良三

東京のサウスゲートとして、グローバルに進化する「品川」エリア。

国際戦略総合特別区域「アジアヘッドクォーター特区」に指定されている品川駅周辺では、リニア中央新幹線の開通（予定）に加え、大規模な再開発が進行しています。

高輪ゲートウェイシティ、品川駅西口地区、品川駅街区地区、泉岳寺地区など複数地区の再開発が関連することにより、日本の成長を牽引するグローバルシティへと進化します。

Room design

上質な寛ぎを提供する住空間。

ライフスタイルに合わせて選べるプランをご用意。

次の100年を見据えた大規模な再開発が進む「品川」駅周辺。

メインステージ大森室内画像(C)青山メインランド 西原良三- 泉岳寺駅地区再開発 2028年3月完成予定※出典：東京都都市整備局「泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業」- TAKANAWA GATEWAY CITY 2025年3月27日一部開業・2026年グランドオープン予定※出典：東日本旅客鉄道株式会社HP(https://www.jreast.co.jp/press/2024/20241030_ho02.pdf)- 品川駅西口地区再開発 2029年度開業予定（A地区）※出典：京浜急行電鉄株式会社HP(https://www.keikyu.co.jp/company/news/2023/20240322HP_23155TE.html)- 東京メトロ南北線延伸 2030年代半ば開業目標※出典：東京メトロHP(https://www.tokyometro-newline.jp/namboku/)- 品川駅街区地区再開発 2036年度工事完了予定※出典：京浜急行電鉄株式会社 東日本旅客鉄道株式会社「都市再生特別地区(品川駅街区地区)都市計画(素案)の概要」- リニア中央新幹線品川駅 2027年以降開業予定※出典：JR東海HP(https://linear-chuo-shinkansen.jr-central.co.jp/?utm_source=jr-central.co.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=own)

今年で37年を迎え「あなたの大切なもの大切にしたい」を企業理念に掲げる、株式会社青山メインランド（代表 西原良三）は、今後とも快適な居住空間と保有資産として安心頂けるサービスを提供できる様、社員一丸となり努めて参ります。

物件概要

名 称／メインステージ大森

住 所／東京都品川区大井7丁目19番12号 メインステージ大森 〇〇〇（住居表示）

交 通／JR京浜東北線「大森」駅徒歩10分

JR横須賀線・湘南新宿ライン、相鉄JR直通線「西大井」駅徒歩15分

京急本線「大森海岸」駅徒歩20分

用途地域／第一種低層住居専用地域

防火地域／準防火地域、新防火地域

地域・地区／10ｍ第1種高度地区

日影規制4ｈ-2.5ｈ/1.5ｍ

建ぺい率／70%（準防火地域内の耐火建築物による緩和 指定：60％）

容積率／150%

地 目／宅地

敷地面積／746.60平方メートル （実測面積）

737.94平方メートル （建築確認対象面積 ※道路後退部分を除く）

建築面積／383.41平方メートル

延べ面積／1,347.43平方メートル

道路幅員／北側区道約4.0ｍ、南側区道約4.0ｍ

構造・規模／鉄筋コンクリート造、地上4階建

総戸数／40戸（管理員室1戸を含む）

間取り／2K（26戸）、1DK（8戸）、1LDK（5戸）

専有面積／25.35平方メートル ～40.67平方メートル

バルコニー面積／3.35平方メートル ～3.90平方メートル

売 主／株式会社 青山メインランド

管理会社／株式会社 青山ハウジングサポート

株式会社 青山メインランド

代表取締役 西原良三

事業内容 不動産の企画開発、売買、販売、仲介及び不動産資産の運用、管理

設立日 昭和63年4月1日

https://www.aml.co.jp

問合せ先：pr＠aml.co.jp

株式会社青山メインランド 社長 西原良三

青山メインランドは、1988年に代表 西原良三が設立したマンションデベロッパーで、マンションの開発・分譲・賃貸管理を主な事業としています。資産運用型マンション「メインステージ」シリーズと居住用マンション「ランドステージ」シリーズを中心に、東京23区・川崎・横浜エリアで、400棟を超える物件を分譲しています。

主な事業内容は、資産運用型マンション事業、居住用マンション事業、賃貸管理事業、開発事業・流通事業の4つです。マンション投資やマンション経営を通して、お客様のゆとりある人生設計のお手伝いをしており、2024年現在、36年間黒字経営を達成しています。

企業理念はあなたの大切なもの大切にしたい。