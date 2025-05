ゴルフ場の造形美を繊細に描いた宮本卓氏の写真集“HIKARI HAS COME”を発売

キヤノンマーケティングジャパン株式会社キヤノンマーケティングジャパン株式会社(代表取締役社長:足立正親)は、著名写真家による写真集シリーズ「PHOTOGRAPHERS’ ETERNAL COLLECTION(フォトグラファーズ エターナル コレクション)」の第15弾として、ゴルフ写真家の宮本卓氏による写真集“HIKARI HAS COME”を2025年5月19日より発売します。PHOTOGRAPHERS’ ETERNAL COLLECTION Vol.15 宮本卓 HIKARI HAS COME

■写真集について

海外メジャートーナメントを舞台に活躍するゴルフカメラマン・宮本卓氏。光を巧みに操り、独特の世界感で切り取った作品は、国内外で高く評価されています。

“HIKARI HAS COME”は氏の53点の作品で構成されており、日本のゴルフコースを厳選した本作は、緻密に設計されたゴルフ場の造形美を、四季折々の表情とともに繊細に描き出した1冊となっています。 スポーツ写真の魅力に取り憑かれ、世界中を旅した氏だからこそ撮影できる日本のゴルフコースの美しさをぜひご堪能ください。

印刷・製本は、キヤノンの業務用フォトプリンター「DreamLabo 5000」を使用しています。広い色再現や精細な解像感、暗部の諧調表現による立体感を追求しており、氏の作品を余すことなくお楽しみいただけます。

■商品概要

○名称:PHOTOGRAPHERS’ ETERNAL COLLECTION Vol.15 宮本卓 HIKARI HAS COME

○判型:240mmスクエア、80ページ、ラスター、化粧箱入り

○特典:写真家の直筆サイン入りオリジナルプリント240mmスクエア1枚付き

○価格:29,150円(税込、送料込) ※受注生産

○発売:2025年5月19日(月)

○販売:キヤノンオンラインショップ(500部限定販売)

○URL :https://personal.canon.jp/product/photo-collection/photographers-e-collection/15-hikari-has-come

宮本卓氏の直筆サイン入りオリジナルプリント

■作家登壇のオンライントーク配信

“HIKARI HAS COME”の発売を記念して、宮本卓氏と本写真集のデザインを手掛ける三村漢氏を迎えてトークイベントを配信します。本写真集に収録されている作品を撮影した際のエピソードなどを語ります。ぜひご覧ください。

〇配信日:2025年5月30日(金)

〇視聴URL:以下URLの「開催中/開催予定のセミナー」情報よりお進みください。

https://personal.canon.jp/event/seminar

■写真展「HIKARI HAS COME」を開催

“HIKARI HAS COME”の発売を記念して、三村漢氏がオーナーを務める「Nine Gallery」にて写真展『HIKARI HAS COME』を開催します。写真展では数量限定で現地販売も実施します。

7月19(土)19時にはギャラリートーク(予約制)も開催しますのでぜひお立ち寄りください。

〇開催期間:2025年7月15日(火)~ 7月20日(日) 10:00-19:00(最終日のみ17:00まで)

〇会場:Nine Gallery(東京都港区北青山 2-10-22 谷・荒井ビル1F)

〇写真展詳細:以下URLの「写真展」情報よりお進みください。

https://personal.canon.jp/event/photographyexhibition

■作家メッセージ

昔、外国の雑誌で一枚の写真に目が留まり、 いつか行ってみたいと夢見ていた。

その後、スポーツ写真の魅力に取り憑かれ、世界中を旅する日々を送る中で、あの日夢見ていた地に自分が立つことができた。

その時、写真の「力」を信じるようになった。

一枚の写真が人の背中を押すことがあるということも。

そして、カメラに触れるたび、また一歩前に進もうとする自分がいる。

HIKARI HAS COME。その光を信じて。

■作家プロフィール

宮本 卓(みやもと たく)

1957年、和歌山県生まれ。神奈川大学を経て、アサヒゴルフ写真部入社。1984年に独立し、フリーのゴルフカメラマンになる。1987年より海外に活動の拠点を移し、マスターズ、全米オープン、全英オープン、全米プロといったメジャートーナメントの取材だけでも100試合を数え、単にゴルフゲームを追うだけではなく、光と影を巧みに利用し、その奥に潜む人間の心理を表現している。近年では世界のゴルフ場の撮影にも力を入れており、ゴルフに関するイメージ写真とともに活動の場を海外のゴルフ雑誌などに広げている。2002年よりPebble Beach Golf Links、2010年よりRiviera Country Clubのライセンス・フォトグラファーに。写真集に『美しきゴルフコースへの旅』『Dream of Riviera』『鳴尾GC100周年記念写真集』、さらに作家、伊集院静氏との共著で『夢のゴルフコースへ』などがある。1998年、第2回ジョニーウォーカー・ゴルフジャーナリストアウォード最優秀写真賞、平成27年度和歌山県文化奨励賞受賞。全米ゴルフ記者協会会員、世界ゴルフ殿堂選考委員。

■PHOTOGRAPHERS’ ETERNAL COLLECTIONについて

写真集シリーズ「PHOTOGRAPHERS’ ETERNAL COLLECTION」は、著名写真家による作品群を再構成・デザインし制作しています。写真家がカメラで捉えたかけがえのない一瞬や心打たれる美しい光景を、手元でいつでも楽しみ、ずっと残しておけるような写真集としてお届けする完全受注生産の写真集シリーズです。

〇シリーズ

○企画:キヤノンマーケティングジャパン株式会社

○構成・デザイン:三村 漢(アートディレクター・装丁家)

○編集・制作管理:有限会社モッシュブックス

○製本:ジャパンクリエイト株式会社

・一般の方の問い合わせ先:キヤノンお客様相談センター 0570-08-0058(直通)

・PHOTOGRAPHERS’ ETERNAL COLLECTIONホームページ:https://cweb.canon.jp/photographers-e-collection/