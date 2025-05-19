エフアンドエムが製造業向けにAIサービスを展開するフツパーと共同で「補助金×AI活用セミナー」を開催

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株式会社エフアンドエム

中小企業のバックオフィスコンサルティングサービスを提供する株式会社エフアンドエム（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：森中 一郎、以下「当社」）は、製造業向けオンラインセミナー「製造業DXの戦略ガイド～補助金×AI活用で工場をアップグレード！」（以下「本セミナー」）を株式会社フツパー（本店：大阪府大阪市、代表取締役兼CEO：大西 洋、以下「フツパー」）と共同で開催いたします。





1．セミナーの内容


製造業のDX推進において、AIとデータ活用は競争力向上の重要な鍵となっています。


しかし、多くの企業が導入コストやROI（投資対効果）への不安、補助金申請の煩雑さなどの課題に直面しています。


本セミナーでは、AI技術の最前線を走るフツパーと、補助金支援に強みを持つ当社のタッグにより、実践的なDX推進方法を具体的な成功事例とともにご紹介いたします。



2．セミナー概要


タイトル：製造業DXの戦略ガイド～補助金×AI活用で工場をアップグレード！


開催日時：2025年5月28日（水）11:00～12:00


開催方法：オンライン（Zoom）


※事前にお申込みいただいた方に、アーカイブ視聴用URLを後日ご案内いたします。


参加費：無料



3．申込について


下記ホームページからお申込みいただけます。


https://hutzper.com/seminar/250528/




【会社概要】


会社名：株式会社エフアンドエム（英文名：F&M CO., LTD.）


証券コード：4771 (東証スタンダード)


代表者：代表取締役社長　森中 一郎


設立：1990年（平成2年）


資本金：9億8,965万円（2025年3月末現在）


連結売上高：170億6,637万円（2025年3月期・連結）


事業内容：個人事業主及び小規模企業向け会計サービス


中堅中小企業向け管理部門支援サービス（エフアンドエムクラブ）


中堅中小企業向け財務・補助金支援サービス


会計事務所向け支援サービス （経営革新等支援機関推進協議会／TaxHouse）


社会保険労務士事務所向け支援サービス（SR STATION）


ISO・Pマーク認証取得支援サービス


パソコン教室


アラカルト型 人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」


経営革新等支援機関関連業務


講師派遣型研修サービス


事業所：大阪本社・東京本社・名古屋支社・福岡支社・仙台支社・札幌支社・沖縄支社


従業員数：931人（2025年3月末現在・連結）


URL：https://www.fmltd.co.jp/



会社名：株式会社フツパー


代表者：代表取締役兼CEO　大西 洋


設立：2020年


資本金：2億3,965万円


事業内容：製造業向けAIサービスの提供


事業所：大阪本社・関東支社・名古屋支社


従業員数：85名（2025年1月時点）


URL：https://hutzper.com/