エフアンドエムが製造業向けにAIサービスを展開するフツパーと共同で「補助金×AI活用セミナー」を開催
中小企業のバックオフィスコンサルティングサービスを提供する株式会社エフアンドエム（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：森中 一郎、以下「当社」）は、製造業向けオンラインセミナー「製造業DXの戦略ガイド～補助金×AI活用で工場をアップグレード！」（以下「本セミナー」）を株式会社フツパー（本店：大阪府大阪市、代表取締役兼CEO：大西 洋、以下「フツパー」）と共同で開催いたします。
1．セミナーの内容
製造業のDX推進において、AIとデータ活用は競争力向上の重要な鍵となっています。
しかし、多くの企業が導入コストやROI（投資対効果）への不安、補助金申請の煩雑さなどの課題に直面しています。
本セミナーでは、AI技術の最前線を走るフツパーと、補助金支援に強みを持つ当社のタッグにより、実践的なDX推進方法を具体的な成功事例とともにご紹介いたします。
2．セミナー概要
タイトル：製造業DXの戦略ガイド～補助金×AI活用で工場をアップグレード！
開催日時：2025年5月28日（水）11:00～12:00
開催方法：オンライン（Zoom）
※事前にお申込みいただいた方に、アーカイブ視聴用URLを後日ご案内いたします。
参加費：無料
3．申込について
下記ホームページからお申込みいただけます。
https://hutzper.com/seminar/250528/
【会社概要】
会社名：株式会社エフアンドエム（英文名：F&M CO., LTD.）
証券コード：4771 (東証スタンダード)
代表者：代表取締役社長 森中 一郎
設立：1990年（平成2年）
資本金：9億8,965万円（2025年3月末現在）
連結売上高：170億6,637万円（2025年3月期・連結）
事業内容：個人事業主及び小規模企業向け会計サービス
中堅中小企業向け管理部門支援サービス（エフアンドエムクラブ）
中堅中小企業向け財務・補助金支援サービス
会計事務所向け支援サービス （経営革新等支援機関推進協議会／TaxHouse）
社会保険労務士事務所向け支援サービス（SR STATION）
ISO・Pマーク認証取得支援サービス
パソコン教室
アラカルト型 人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」
経営革新等支援機関関連業務
講師派遣型研修サービス
事業所：大阪本社・東京本社・名古屋支社・福岡支社・仙台支社・札幌支社・沖縄支社
従業員数：931人（2025年3月末現在・連結）
URL：https://www.fmltd.co.jp/
会社名：株式会社フツパー
代表者：代表取締役兼CEO 大西 洋
設立：2020年
資本金：2億3,965万円
事業内容：製造業向けAIサービスの提供
事業所：大阪本社・関東支社・名古屋支社
従業員数：85名（2025年1月時点）
URL：https://hutzper.com/