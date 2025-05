【KNTV】2025年7月はハン・ジミン＆イ・ジュニョク共演の『わたしの完璧な秘書』、SMアーティスト特集！

株式会社ストリームメディアコーポレーション

株式会社ストリームメディアコーポレーション(本社:東京都港区、代表取締役:金 東佑)は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、 7月は、ハン・ジミン&イ・ジュニョク共演の話題作、大人のオフィスロマンス『わたしの完璧な秘書』をTV初放送いたします。また、SM Entertainmentのアーティストが出演している番組『目覚ましSuper TV』『コンコンパッパッ~今日から芸農人!~』『2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE - ENCORE<字幕版>』など特集としてたっぷりお届けすることを決定いたしました。

KNTVの7月は、ハン・ジミン&イ・ジュニョク共演の話題作『わたしの完璧な秘書』を7月26日(土)からTV初放送いたします。仕事“だけ”上手なヘッドハンティング会社のCEOと、仕事“も”完璧な秘書。CEOと秘書として出会った2人の関係が、少しずつ変化していく大人のオフィスロマンスです。敏腕CEOのジユンをハン・ジミンが好演、気遣いができて有能なシングルファーザーの秘書ウノをイ・ジュニョクが演じています。世界123ヶ国で視聴者数1位を記録した話題作をどうぞお見逃しなく!

『わたしの完璧な秘書』(C) SBS

続いて、「SMアーティスト特集」としてSM Entertainmentのアーティストが出演している番組をたっぷりお届けします。まずは、今年でデビュー20周年を迎える韓国最強のバラドルSUPER JUNIORの大人気バラエティがKNTVに登場!メンバーが放った何気ないひと言が、目を覚ますと現実に!?さまざまなミッションに挑戦する爆笑必至のハチャメチャバラエティ『目覚ましSuper TV』は7月21日(月)スタートです。そして、イ・グァンス、キム・ウビン、ド・ギョンス、キム・ギバンの仲良し4人組が初めての農作業に挑戦するリアル農業奮闘記『コンコンパッパッ~今日から芸農人!~』。名物プロデュ―サー、ナ・ヨンソクが手がける人気バラエティとしても話題となりました。7月11日(金)スタートです。どうぞお楽しみに!

『目覚ましSuper TV』LICENSED BY SM CULTURE & CONTENTS CO., LTD. (C) SM ENTERTAINMENT. ALL RIGHTS RESERVED.『コンコンパッパッ~今日から芸農人!~』(C) CJ ENM Studios Co., Ltd

今年、3月16日(日)に生中継した『2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE - ENCORE』の模様を字幕版で放送。そして、人気レギュラーバラエティ『ランニングマン』にEXOのカイが女優のキム・アヨンと共にゲスト出演した回を日本初放送。『アラフォー息子の成長日記』に東方神起のユンホが出演、こちらもお見逃しなく。

『2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE - ENCORE<字幕版>』(C)2025 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.『ランニングマン<カイ(EXO)出演回>』(C)SBS『ランニングマン<カイ(EXO)出演回>』(C)SBS『アラフォー息子の成長日記<ユンホ(東方神起)出演回>』(C)SBS

さらに、話題の日本初放送ドラマを3本お届けします。イ・スンジェが「2024 KBS演技大賞」で大賞に輝いた話題作『犬の声』。訳ありベテラン俳優と元警察犬の凸凹バディが様々な事件を解決していくミステリーコメディ。シルバー世代のベテラン俳優陣が大活躍します。制作発表SPと併せてお楽しみください。続いて、注目の新人から実力派俳優が出演する韓国KBSによる様々なジャンルを楽しめる完成度の高いオムニバスドラマ『KBSドラマスペシャル2024』。『史官は論ずる』『足の裏が熱くて』は「2024 KBS演技大賞」でドラマスペシャル賞を受賞しました。こちらもご注目ください。そして3つ目は、ソン・オクスク、パク・サンウォン共演の『シルバーベルが鳴ったら』。マッチングアプリで新しい愛を見つけた妹と、認知症の夫から最後の愛を取り戻した姉、二人の姉妹の心ときめく感動ラブストーリー。どうぞお見逃しなく。

『犬の声』(C) IMTV Co.,Ltd. All Rights Reserved『KBSドラマスペシャル2024』Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2024 KBS. All rights reserved『シルバーベルが鳴ったら』(C)STUDIO X+U All Rights Reserved

おすすめバラエティとして、ジャングルで手に入れた食材で料理した韓国料理を地元民族に伝える食文化交流記『ジャングルごはん』のシーズン2が日本初放送スタート。リュ・スヨン、キム・オクビン、チェ・ダニエル、イ・ジュンの豪華出演陣が南米ペルー&カリブ海で過ごす姿にご注目ください。また、キュヒョン(SUPER JUNIOR)、ホシ&ジョシュア(SEVENTEEN)出演のバラエティ『ブロ&マーブル~親友(ブロ)たちのガチバトル~』は、 ドバイを舞台に芸能界の親友(ブロ)たちがリアル韓国版モノポリーゲームで真剣勝負を繰り広げます。お楽しみに。

『ジャングルごはん2』(C)SBS『ブロ&マーブル~親友(ブロ)たちのガチバトル~』(C) TVING Co., Ltd, All Rights Reserved.

7月もKNTVと共にお過ごしください♪

■『わたしの完璧な秘書』

放送日時 7月26日(土)スタート 毎週(土)午後8:00~10:30 (2話連続) ほか TV初放送

※初回10分拡大

出演者 ハン・ジミン、イ・ジュニョク、キム・ドフン、キム・ユネ ほか

話数 全12回

(C) SBS

■『目覚ましSuper TV』

放送日時 7月21日(月)スタート 毎週(月)午後10:30~11:30 ほか TV初放送

出演者 SUPER JUNIOR

話数 全10回

LICENSED BY SM CULTURE & CONTENTS CO., LTD. (C) SM ENTERTAINMENT. ALL RIGHTS RESERVED.

■『コンコンパッパッ~今日から芸農人!~』

放送日時 7月11日(金)スタート 毎週(金)深夜0:20~2:00 ほか TV初放送

出演者 イ・グァンス、キム・ウビン、ド・ギョンス、キム・ギバン ほか

話数 全9回

(C) CJ ENM Studios Co., Ltd

■『2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE - ENCORE<字幕版>』

放送日時 7月27日(日)午後3:20~6:20 TV初放送

出演者 aespa

話数 全1回

(C)2025 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

■『ランニングマン<カイ(EXO)出演回>』

放送日時 7月4日(金)午後10:30~深夜0:00 ほか 日本初放送中

出演者 <#883> カイ(EXO)、キム・アヨンほか

(C)SBS

■『アラフォー息子の成長日記<ユンホ(東方神起)出演回>』

放送日時 7月16日(水)午後11:50~深夜1:45 ほか 日本初放送中

出演者 <#436>特別出演:ユンホ(東方神起)、ユン・シユン ほか

(C)SBS

■『犬の声』

放送日時 7月11日(金)スタート 毎週(金)午後8:00~10:30 (2話連続) ほか 日本初放送

出演者 イ・スンジェ、キム・ヨンゴン、イェ・スジョン、イム・チェム、ソン・オクスク ほか

話数 全12回

(C) IMTV Co.,Ltd. All Rights Reserved

■『KBSドラマスペシャル2024』

放送日時 7月6日(日)スタート 毎週(日) 午後8:00~9:15 (2話連続) ほか 日本初放送

出演者

第1話 『史官は論ずる』出演:タン・ジュンサン、ナム・ダルムほか

第2話 『ハンサムを探せ』出演:オ・スンフン、ハン・ウンソン、ホン・ジョンヒョン、イ・ウテ、キム・ジュンボムほか

第3話 『ヨンボク、サチコ』出演:カン・ミナ、チェ・リ、ハジュンほか

第4話 『角を曲がると』出演:チョン・ゴンジュ、チェ・ヒジン、ファン・セオンほか

第5話 『足の裏が熱くて』出演:オ・イェジュ、ヤン・イジン、キム・ガンミン、パク・ホサンほか

話数 全5回

Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2024 KBS. All rights reserved

■『シルバーベルが鳴ったら』

放送日時 7月19日(土)スタート 毎週(土)午後8:00~10:30 (4話連続) ほか 日本初放送

出演者 ソン・オクスク、パク・サンウォン、イェ・スジョン、アン・ソクファン ほか

話数 全4回

(C)STUDIO X+U All Rights Reserved

■『ジャングルごはん2』

放送日時 7月3日(木)スタート 毎週(木)午後10:45~深夜0:15 ほか 日本初放送

出演者

■MC:チョン・ヒョンム、DinDin、ホ・ヨンジ

■出演:リュ・スヨン、キム・オクビン、チェ・ダニエル(6話まで)、イ・ジュン(7話から)ほか

話数 全12回

(C)SBS

■『ブロ&マーブル~親友(ブロ)たちのガチバトル~』

放送日時 6月24日(火)スタート 毎週(火)午後10:30~深夜0:00ほか TV初放送

出演者 イ・スンギ、ユ・ヨンソク、キュヒョン(SUPER JUNIOR)、チ・ソクジン、イ・ドンフィ、チョ・セホ、ジョシュア&ホシ(SEVENTEEN) ほか

話数 全8回

(C) TVING Co., Ltd, All Rights Reserved.

【KNTV】

https://kntv.jp/

1996年の開局以来、 韓流をリードし続ける韓国エンターテインメント総合チャンネル。

スカパー!(スカチャン1)、スカパー!プレミアムサービス、 ケーブルテレビ(J:COM、 イッツコム、 K-CAT、 CNCiほか)、 ひかりTVなどでご覧いただけます。

KNTV視聴方法ページ:https://kntv.jp/howto/