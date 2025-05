ソフトウェアが変革するモノづくりの未来『eSOL Technology Forum 2025』本日より参加登録受付開始

イーソル株式会社

イーソル株式会社(本社:東京都中野区、代表取締役社長 CEO兼CTO:権藤 正樹、以下eSOL)は、プライベートフォーラムである「eSOL Technology Forum 2025」(以下eTF2025)を2025年6月27日(金)に開催します。その参加登録受付を本日5月19日(月)よりeSOLのWebサイトにて開始します。

eTF2025では、「日本のソフトウェアの現在地と向かうべき未来 - A new SDV for Japan, for every vehicle -」と題して、eSOL代表取締役社長 CEO兼CTOの権藤の講演を皮切りに、モノづくりの世界における日本のソフトウェアの課題を掘り下げます。その課題を克服していくための取り組みについて、ウーブン・バイ・トヨタ株式会社 Vice President and Head of AreneのJean-François Campeau(ジャンフランスワー・カンポー)氏 とマツダ株式会社 執行役員 統合制御システム開発担当の今田 道宏 氏より講演いただき、さらにeSOLよりエンジニアリングとビジネス両面での戦略とその方向性についての講演を予定しています。また、今後のモビリティ・ロボティクス産業の展望について、AI開発の加速という視点からデロイト トーマツ コンサルティング合同会社 執行役員 Business Model Innovation Unit Leader の 周 磊 (しゅう らい)氏に講演いただきます。



そして、モノづくり産業において代表的である自動車産業のSDVを基軸に、eSOLが考える新たなSDVの方向性とアプローチについてもお話しします。さらに、展示エリアでは、eSOLのFull Stack Engineeringで構築したSDVプラットフォームのデモンストレーションを紹介します。



[開催概要]

名 称:eSOL Technology Forum 2025

日 時:2025年6月27日(金)13:00~17:15

受付開始 12:00 ネットワーキング(懇親会) 17:20~18:30

会 場:東京コンファレンスセンター・品川 大ホール A・B ホワイエで展示あり

参 加:無料(事前登録制)

対象者:組込みソフトウェア開発に従事する方およびその関連ビジネスに従事する方

詳細情報:お申し込みは以下のサイトより

https://www.esol.co.jp/seminar/seminar_323.html

※本日より一般お申込み受付開始

■補足資料



● eTF2025 アジェンダ



[13:00~13:10] オープニング

イーソル株式会社代表取締役社長 CEO兼CTO 権藤 正樹



[13:10~13:50] eSOL講演1.(基調講演)

「日本のソフトウェアの現在地と向かうべき未来 - A new SDV for Japan, for every vehicle -」

イーソル株式会社

代表取締役社長 CEO兼CTO 権藤 正樹



[13:50~14:30] 招待講演1. ※同時通訳あり

「SDV: An Industry Disruption」(SDV: 産業の革新的変化)

ウーブン・バイ・トヨタ株式会社

Vice President and Head of Arene

Jean-François Campeau(ジャンフランスワー・カンポー) 氏



[14:30~14:45] 休憩



[14:45~15:25] 招待講演2.

「SDVにおけるマツダのライトアセット戦略」

マツダ株式会社

執行役員 統合制御システム開発担当 今田 道宏 氏



[15:25~15:55] eSOL講演2.

「SDV実現に向けたフルスタックエンジニアリングによる挑戦」

イーソル株式会社

執行役員 エンジニアリング本部長 佃 明彦



[15:55~16:10] 休憩



[16:10~16:50] 招待講演3.

「SDVからAI-Defined Vehicleへの転換期の到来と最前線動向」

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

執行役員 Business Model Innovation Unit Leader 周 磊 氏



[16:50~17:10] eSOL講演3.

「クルマ維新 ~ SDV時代の日本の挑戦 ~」

イーソル株式会社

取締役 CBO兼ビジネスマネジメント本部長 宇田 智之



[17:10~17:15] クロージング

イーソル株式会社

代表取締役社長 CEO兼CTO 権藤 正樹



[17:20~18:30] ネットワーキング(懇親会)

当社は世界トップクラスの自動車開発技術を持つOEMやサプライヤーであるお客様にプラットフォーム製品およびエンジニアリングサービスを提供することで培った知見と技術力、そして世界でも数少ないOSベンダーとしての実績と幅広いソフトウェア開発に携わることで得たフルスタックの技術知見を活かし、SDVの実現を支援していきます。

eSOLについて



eSOLは、革新的なコンピュータテクノロジーによって安全で優れたコネクテッド社会の実現に貢献することを目指す、組込みシステムとエッジコンピューティング分野のグローバルなリーディングカンパニーです。eSOL独自のマルチカーネルテクノロジー(特許取得)によって開発されたeMCOS(R)リアルタイムオペレーティングシステム(RTOS)を中核とし、プラットフォーム、OS、アプリケーションの各層と、ツールチェーン、プロセスまでをトータルに提供する”Full Stack Engineering”でお客様のソフトウェア開発を支援します。eSOLの技術および高性能でスケーラブルなソフトウェアプラットフォーム製品と優れたプロフェッショナルサービスは、厳格な品質、安全性、セキュリティ基準が求められる車載システムをはじめ、FA、人工衛星、医療機器およびデジタル家電を含むあらゆる組込みアプリケーションの分野において世界中で採用されています。最先端の自社製品の研究・開発や、主要メーカーや大学機関との共同研究に加え、AUTOSAR、Autoware、マルチ・メニーコア技術の標準化活動を積極的に進めています。2025年5月に創業50周年をむかえ、東京証券取引所スタンダード市場に上場しています。(証券コード:4420)



▽ eSOL 会社情報:https://www.esol.co.jp/

*Autowareは、自動運転のためにROS/ROS 2上に構築されたオープンソースソフトウェアです。

*イーソル、イーソル株式会社、eSOLおよびeMCOSは、イーソル株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です。

*その他、記載された会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。