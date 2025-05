報知映画賞・特選試写会 実写映画『リロ＆スティッチ』を仙台で6月5日開催！

株式会社報知新聞社

「スポーツ報知」を発行する株式会社報知新聞社(代表取締役社長・依田裕彦)は4月21日(月)に仙台・電力ホールにてスポーツ報知特選試写会「リロ&スティッチ」を開催します。この試写会に大人1名、子ども1名のペア150組300名をご招待します。

試写会のお申し込みはこちら :https://www.hochi.co.jp/info/20250605.html

ディズニーの『リロ&スティッチ』を実写映画化。両親を亡くした少女リロと姉のナニ。ひとりでリロを育てようと奮闘するナニだったが、若すぎる彼女は失敗ばかり。離れ離れになってしまいそうな姉妹の前に現れたのは、家族の愛を知らない暴れん坊のエイリアン、スティッチ。予測不可能な彼の行動は、平和な島に大混乱を巻き起こすが、その奇跡の出会いはやがて、希望を失いかけた姉妹を変えていく…。ハワイのカウアイ島を舞台に、 “オハナ<家族>”の大切な絆を描く感動のハートフル・ファンタジー。

(上映は2D吹替版になります)

(上映時間:1時間48分)

■原題:Lilo & Stitch

■監督:ディーン・フライシャー・キャンプ

■キャスト:クリス・サンダース(スティッチ役)/マイア・ケアロハ(リロ役)

■オリジナル・サウンドトラック:ウォルト・ディズニー・レコード

■日本版声優:山寺宏一(スティッチ)、永尾柚乃(リロ)

■配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

(C)2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.



『リロ&スティッチ』 6月6日(金)全国劇場にて公開 (C)2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

開催概要>

主催 報知新聞社

後援 読売新聞東京本社東北総局 ミヤギテレビ 福島民友新聞社

特別協賛 カメイ

協賛 写光レンタル販売株式会社

協力 宮城県読売会 宮城読売IS

期日 2025年6月5日(木)

会場 MOVIX仙台 シアター5(宮城県仙台市太白区長町7-20-15 ザ・モール仙台長町Part2内)

時間 18時00分 開場予定

18時20分 開映

MAHANA hula studio Sendaiによるフラダンスパフォーマンス(10分程度)

・「Hawaiian Roller Coaster Ride」(from "Lilo & Stitch")

・「ラハイナ」

フラダンスパフォーマンス終了後に本編を上映します

(本編:1時間48分)

人数 150組300名

【お申込にあたり】

○ご招待対象

本試写会は大人1名と小学生以下の子供1名の2名招待になります。

※ご入場の際、大人・子供のペアを確認いたしますので2名お揃いの上でご入場ください。

※大人だけ・子供だけの来場は入場をお断りいたします。

※子供の人数は追加できません。

※大人が代表してお申込ください。

※お申込はお一人様1回に限ります。複数回のお申込はご遠慮ください。

※当日はメディアによる取材があります。



【申し込み方法】

観覧希望者は申し込みフォームに必要事項をご入力の上お申し込みください。

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ah3hSAPs_kuitnKPI8M_i3vjXcRd0NtJjS0w81zHcq1UMU4yTDEyMU1VM0tNQkRFSVlWMDIzR0xNRSQlQCN0PWcu

【ご注意】

〇応募フォームに記載されている注意事項をよく読んでからお申込みください。

〇当選に関する個別のお問い合わせへの回答は致しかねますのでご了承ください。



【応募締切】

2025年5月27日(火)23:59

応募者多数の場合は抽選となります。

当選は試写状の発送をもって代えさせていただきます。

【リリースに関するお問い合わせ】

メール pr1872@hochi.co.jp