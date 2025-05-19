»³³Ùµß½õ¤ÏÍÎÁ²½¤¹¤Ù¤¡©»¿ÈÝÊ¬¤«¤ì¤ëµÄÏÀ¤Ë¡¢Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬»ýÏÀ¡Ö¡È½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤ªÎé¤¹¤ë¡É¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤Ç¤Ï¡©¡×¡ØABEMAÅª¥Ë¥åー¥¹¥·¥çー¡ÙÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖABEMA NEWS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Ë¥åー¥¹ÈÖÁÈ¡ØABEMAÅª¥Ë¥åー¥¹¥·¥çー¡Ù¤ò5·î18Æü¡ÊÆü¡ËÀµ¸á¤è¤êÀ¸ÊüÁ÷¤·¡¢ÈÖÁÈÊüÁ÷¸å¤è¤êÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://abema.tv/video/title/89-76
2025Ç¯5·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÅÐ»³¥·ー¥º¥ó¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢ÁøÆñ»ö¸Î¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ëÅÙ¤ËµÄÏÀ¤¬Ê®½Ð¤¹¤ë¡Ö»³³Ùµß½õ¤ËÍÎÁ²½¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÀ§Èó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ºë¶Ì¸©¤Ç¤Ï2010Ç¯¤ËÃáÉã¤Çµ¯¤¤¿¡Öµß½õ¥Ø¥ê¤ÎÄÆÍî»ö¸Î¡×¤ò·Àµ¡¤ËËÉºÒ¥Ø¥ê¤Î¡È°ìÉôÍÎÁ²½¡É¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢»³³ÙÁøÆñÈ¯À¸·ï¿ô¤¬Á´¹ñ1°Ì¤ÎÄ¹Ìî¸©¤Ï2004Ç¯¤ËÍÎÁ²½Æ³Æþ¤ÎµÄÏÀ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¤½¤ì¤ò¸«Á÷¤ë¤Ê¤É¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÂÐ±þ¤ä»ö¾ð¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³³Ùµß½õ¤ÎÍÎÁ²½Æ³Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³¾®²°·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¥·ー¥º¥ó¥ª¥Õ¤ÎÁøÆñµß½õ¤ÏÎÁ¶â¤ò¼è¤ë¤Ù¤¡×¡Ö·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÉáµÚ¤Ç°Â°×¤Êµß½õÍ×ÀÁ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È»¿À®¤¹¤ë°Õ¸«¤ä¡¢¡ÖÁøÆñ¤·¤è¤¦¤È¤·¤ÆÁøÆñ¤¹¤ë¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö´Ä¶Ä£¡¦ÎÓÌîÄ£¡¦Ê¸²Ê¾Ê¡¦³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î¤É¤³¤¬»ÅÀÚ¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤É¿µ½Å¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¡¢»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î½Ð±é¼Ô¤«¤é¤â¡ÖÁøÆñ¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¡¢µß½õÈñ¤Ï»³³ÙÊÝ¸±¤äÆþ»³ÎÁ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ã¤Æ¡¢ÅÐ»³¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÃæ¤ÇÊ¬Ã´¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡Ö¡Ø¤ª¶â¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È½õ¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡È½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤ªÎé¤ò¤¹¤ë¡É¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³ÃÌ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆ»Ã¼¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ò½õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊý¤¬¥ë¥ß¥Íthe¤è¤·¤â¤È¤Þ¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶¤ª²Û»Ò¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¿Í¤È¿Í¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÊüÁ÷¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢¸½ºß¤â¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Êhttps://abema.tv/video/title/89-76¡Ë
¢£¡ØABEMAÅª¥Ë¥åー¥¹¥·¥çー¡ÙÊüÁ÷³µÍ×
ÆüÍË¤Î¤ªÃë¤Î¡Ö¼Ò²ñÇÉ¡×¥Ë¥åー¥¹¥·¥çー¡£ÆÈ¼«¼èºà¤ÈÌÜÀþ¤Ç¡¢À¤´Ö¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤ëÏÃÂêÊ¨Æ¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Î³Ë¿´¡ÖÅª¡×¤ò¼Í´Ó¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»þ¤Ë¤Ï¤¢¤¨¤Æ¡ÖÅª¡×¤ò³°¤·¤¿ÆÈ¼«¼èºà¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅª¡Ê¥Þ¥È¡Ë¡áÀµµÁ¡×¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Þ¤¹¡£±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¡¢°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤â¤¢¤ë¥²¥¹¥È¤é¤È1½µ´Ö¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ò¤·¤ã¤Ù¤êÅÝ¤·¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷Æü»þ: Ëè½µÆüÍË¡¡Àµ¸á～Ãë2»þ¡¡¢¨À¸ÊüÁ÷
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¡¡ABEMA NEWS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
²áµîÊüÁ÷URL:¡¡https://abema.tv/video/title/89-76
½Ð±é¼Ô¡§
<MC> Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢
<¿Ê¹Ô> ÅÄÃæË¨¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
<½Ð±é>
Á¤ÅºÍ×°ì¡Ê¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¡Ë
°ÂÅÄ½ãÊ¿¡Ê¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤ä¤·¤í¡ÊµÓËÜ²È/±é½Ð²È¡Ë
¸ÅÃ«·Ð¹Õ¡ÊÊ¸É®²È¡¦É¾ÏÀ²È¡Ë
¤¿¤«¤Þ¤Ä¤Ê¤Ê¡Ê¤ª¾Ð¤¤¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¢¨²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Ú¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.¡Û¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£