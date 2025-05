SBINFTとdouble jump.tokyo、ブロックチェーンゲーム『魁 三国志大戦 - Battle of three kingdoms - 』に関連するNFTの販売概要を決定

SBINFT株式会社

SBINFT株式会社(代表取締役:近藤 智彦、以下「SBINFT」)とdouble jump.tokyo株式会社(代表取締役:上野 広伸・松谷 幸紀、以下「DJT」)は、SBINFTが運営する「SBINFT LAUNCHPAD」での販売が決定しているDJT開発の軍勢カードバトルブロックチェーンゲーム『魁 三国志大戦 - Battle of three kingdoms - 』に関連するNFTの販売概要を本日決定しました。

『魁 三国志大戦 - Battle of three kingdoms - 』は、株式会社セガのアーケードゲーム『三国志大戦』のライセンス許諾を受けてDJTが開発した、軍勢カードバトルのブロックチェーンゲームです。プレイヤーは、ゲーム内で武将カードを用いたカードバトルを行いますが、全ての覚醒武将カードが、ゲームに特化したブロックチェーン「Oasys(※1)」のL2チェーン「SG Verse」上のNFTとして発行されているのが特徴です。なお、ブロックチェーンゲームの市場規模は、CAGR(※2)44.17%で成長し、2030年には1,096億6,000万米ドルに達すると予測されており(※3)、今後、ユーザー数およびゲーム用NFTの取引量の増加が見込まれています。

「SBINFT LAUNCHPAD」は、ゲームNFTやチケットNFTなどを発行・販売する事業者のニーズに特化したサービスです。複数チェーン、4ヵ国5言語、暗号資産・クレジットカード決済に対応し、国内外向けのNFT販売シーンに最適です。

販売概要を決定したNFTは、『魁 三国志大戦 - Battle of three kingdoms - 』内で使用可能な武将カードNFTと引き換えできる『コラボ・スペシャル武将パック(NFT)』です。「SBINFT LAUNCHPAD」における『コラボ・スペシャル武将パック(NFT)』の販売概要は以下のとおりです。

◆コラボ・スペシャル武将パック(NFT)の販売概要

【販売日程】

2025年5月22日 12時~2025年8月22日 12時

【販売商品】

コラボ・スペシャル武将パック(NFT)

(コラボ・スペシャル武将パック(NFT)は、第三者に譲渡できないNFTです)

【販売数量】

100個

【決済方法】

OAS

【販売価格】

900 OAS(2025年5月16日時点の日本円換算で約2,070円。ガス代不要)

※急激な相場変動がある場合、販売価格を事前に変更することがあります。

【購入特典】

武将ステッカーの「印刷用コード」をプレゼント

【購入特典の注意事項】

「印刷用コード」は、ステッカーをプリントアウトするためのコードです。ローソンプリントの端末に入力して使用します。なお、「印刷用コード」は、『コラボ・スペシャル武将パック(NFT)』の購入者が、当該NFTを購入したウォレットを、下記の特設ページに接続すると表示されます。また、ローソンプリントでのプリントアウト費用は無料です。

【引き換え方法】

『コラボ・スペシャル武将パック(NFT)』の購入者が、当該NFTを購入したウォレットを下記の特設ページに接続すると、武将カードNFT5枚との引き換えに必要なシリアルコードが発行されます。当該シリアルコードを『魁 三国志大戦 - Battle of three kingdoms - 』内の専用ページで入力すると、武将カードNFT5枚がゲーム内のウォレットに排出されます。入手できる武将カードNFTは、ゲーム内で定められた排出率に基づき、4段階のレアリティ(SR、R、UC、C)の中から抽選選択されて決定します。

特設ページURL:https://kai-sangokushi.sbinft.market/

(特設ページは、5月22日12時の販売開始までにオープンします)

DJTは、日本を代表するゲーム企業と連携し、世界的な人気IPを活用したブロックチェーンゲームの開発を通じて、Web3の魅力を誰もが体験できる形で届けていきます。今回のSBINFTとのコラボレーションを通じて、Web3コンテンツの楽しさや価値をより多くのユーザーに届け、ブロックチェーンゲームのマスアダプションを加速させてまいります。

SBINFTは、今後もお客様のニーズに応えるサービス提供を通じ、お客様の利便性と満足度向上を図りながら、様々な企業・団体と協業を進めつつ、日本のWeb3を牽引するビジネスの創出を目指します。

◆ 『魁 三国志大戦 - Battle of three kingdoms - 』について

『魁 三国志大戦 - Battle of three kingdoms - 』は、アーケード版『三国志大戦』の世界観はそのままに、ゲームシステムに大胆なアレンジを加えた戦略的オートバトルゲームです。

プレイヤーは、中華全土を駆け巡り、仕官を希望する武将を登用しながら戦場に繰り出します。理想の陣容を目指して武将を登用するか、対戦相手の戦術を読んで裏をかくか…… あなたが登用した武将、そして編成したデッキが勝負の運命を分かちます。

URL:https://lp.kai-sangokushi-taisen.games/

◆ 「SBINFT LAUNCHPADについて」について

「SBINFT LAUNCHPAD」は、ゲームNFTやチケットNFTなどを発行・販売する事業者向けのプラットフォームサービスです。販売方式や機能が豊富で対応チェーンも多く、標準で4ヵ国5言語にも対応予定のため、国内外向けのあらゆる種類のNFT販売シーンでご利用いただけますが、特にゲームNFTやチケットNFTなどの販売に適しています。また、NFTの販売事業者は、ユーザーの決済手段を暗号資産とクレジットカードから指定することが可能なため、自社の会計基準に合わせた販売が可能です。

URL:https://launchpad.sbinft.market/

【double jump.tokyoについて】

NFT・ブロックチェーンゲーム専業開発会社として、2018年に設立。「My Crypto Heroes」「BRAVE FRONTIER HEROES」などのブロックチェーンゲーム開発や、日本を代表するゲーム開発会社と共同ゲーム開発に取り組む。ゲーム特化型ブロックチェーンOasysのメインディベロッパーとして開発に携わり、OasysのL2である「HOME Verse」運営を行っている。

◆ 会社概要

会社名 :double jump.tokyo株式会社

所在地 :東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 新宿三井ビルディング11階

代表者 :上野 広伸(うえの ひろのぶ)・松谷 幸紀(まつや ゆきのり)

設立 :2018年4月

事業内容:ブロックチェーン技術を用いたゲームおよびアセットの開発・運営・販売

【SBINFTについて】

「Be the FIRST. Be the STANDARD.」

NFTを社会へ広げる、その真ん中に。

利便性の向上、コミュニティーの形成、新たな体験の提供。そんなNFTを通した革新的なサービスを、先頭に立って社会へ。そのサービスを誰もが信頼できるプラットフォームで、社会の常識に。ひらかれ、つながった社会の構築を目指して。

◆ 会社概要

会社名:SBINFT株式会社

所在地:東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー

代表者:近藤 智彦(こんどう ともひこ)

設立:2015年5月

事業内容:

・NFTプロジェクトの運営を通じたロイヤルカスタマーの可視化、育成、獲得が出来るマーケティングプラットフォーム「SBINFT Mits」の提供

・承認制による安心安全なコンテンツのみ流通することを目的としたパブリックチェーンによるNFTマーケットプレイス事業「SBINFT Market」の提供

・企業や団体などが、NFTを活用した新たなビジネスモデルの構築を実現するためのNFTコンサルティング事業「NFT Consulting」の提供

・自社ドメイン上で様々なNFTコンテンツのマーケットプレイス構築を実現するWebAPIによるマケプレ構築支援事業「TOKEN CONNECT」の提供

(※1)Oasysは、日本発のゲームに特化したパブリックチェーンの基盤として、国内外のゲーム会社との共創により、ブロックチェーンゲームを誰もが当たり前にプレイする世界を目指すプロジェクトです。

https://www.oasys.games/

(※2)CAGR(年平均成長率:Compound Annual Growth Rate)とは、複数年にわたる成長率を、1年あたりの平均成長率にならした指標のことです。

(※3)株式会社グローバルインフォメーション「ブロックチェーンゲーム市場:ブロックチェーンの種類、ゲームジャンル、プラットフォーム、モジュール、デバイス別-2025-2030年の世界予測」

https://www.gii.co.jp/report/ires1717811-blockchain-gaming-market-by-type-blockchain-game.html

※プレスリリース配信後、「※3」で記載していたURLについて、引用レポートが閲覧できない状態になっておりましたので、本文の記載を訂正のうえリンク先を変更いたしました。