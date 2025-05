ピーター・ドハーティ、ニューアルバム『FELT BETTER ALIVE』をリリース、 幼い家族とパペットが織りなす新曲「POT OF GOLD」のミュージックビデオも公開

The Orchard Japanphoto by Roger Sargent

「音楽的には絶好調…この無頼漢はまだ終わっていない」- MOJO MAGAZINE

“Hush my darling, no don’t you cry,

Daddy's trying to write you a lullaby so sweet..

And if that lullaby is a hit,

Dad can buy you loads of cool shit”

♪「泣かないで、愛しい子よ

パパは君のために子守唄を書こうとしてるんだ

もしこの子守唄がヒットしたら

君にクールなものをたくさん買ってあげられるよ」♪

ピーター・ドハーティ(Peter Doherty)がこのたびニューアルバム『Felt Better Alive』をリリース、そして合わせて新曲「Pot Of Gold」のミュージックビデオも公開となった。「Pot Of Gold」は、これまでの先行配信曲「FELT BETTER ALIVE」、「CALVADOS」、「THE DAY THE BARON DIED」に続く、アルバムからの第4弾シングルとなる。

「Pot Of Gold」のミュージックビデオは、イギリスの文学評論家および作家のシリル・コノリー(Cyril Connolly)の有名な言葉「廊下にある乳母車ほど、芸術にとって悲しい敵はない。」をユーモラスに打ち破った作品。ノルマンディー・エトルタにあるピーターの自宅で撮影されたこのビデオには、彼の幼い家族とやパペットたちが登場し、Thad & Numaが監督を務めている。

Peter Doherty「Pot Of Gold」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=E72E0MdDoT4 ]

ピーター・ドハーティは「Pot Of Gold」について次のように語る。

「(愛娘の)ビリー=メイが歩けるようになってからは、家でギターと向き合う5分間さえ確保するのが難しくなったんだ。だから、彼女を巻き込むしかなかった。彼女の好きなもの、テディベアのことなんかを歌って子守唄にして、一緒に歌って踊ってくれるようになった。『静かにして、曲を書いてるんだから!』なんて言うより、巻き込んだ方がうまくいくんだよ。」

■Peter Doherty(ピーター・ドハーティ)

ピーター・ドハーティは、2024年にザ・リバティーンズの4枚目のスタジオアルバム『All Quiet On The Eastern Esplanade』でUKチャート1位を獲得。絶好調の中発表される5枚目のソロアルバム『Felt Better Alive』には、陽気なスピリットが漲っており、アコースティックとオーケストラ、インディフォークとカントリー、感動的でありながら喜劇的でもある詩的な小作品が並ぶ素晴らしい楽曲集となっている。

ピーターは、これまでに11枚のアルバムをリリース。ザ・リバティーンズとしての4枚のアルバム『Up The Bracket』(2002年)、『The Libertines』(2004年)、『Anthem For Doomed Youth』(2015年)、『All Quiet On The Eastern Esplanade』(2024年)、ベイビーシャンブルズとしての3枚のアルバム『Down In Albion』(2005年)、『Shotter’s Nation』(2007年)、『Sequel To The Prequel』(2013年)、そして2枚のソロアルバム『Grace/Wastelands』(2009年)、『Hamburg Demonstrations』(2016年)、更にピーター・ドハーティ&ザ・プタ・マドレスとしてのアルバム『Peter Doherty & The Puta Madres』(2019年)、フレデリック・ローとのアルバム『The Fantasy Life Of Poetry & Crime』(2022年)を発表している。

■リリース情報

Peter Doherty(ピーター・ドハーティ)

アルバム『Felt Better Alive』配信中

配信リンク:https://peterdoherty.orcd.co/feltbetteralive

レーベル:Strap Originals

Tracklisting

1.Calvados

2.Pot Of Gold

3.The Day the Baron Died

4.Stade Ocean

5.Out Of Tune Ballon

6.Felt Better Alive

7.Ed Belly

8.Poca Mahoney’s

9.Fingee

10.Pretre De La Mer

11.Empty Room

■Music Videos:

「Pot Of Gold」https://www.youtube.com/watch?v=E72E0MdDoT4

「The Day the Baron Died」https://www.youtube.com/watch?v=KW3bLVotG7E

「Calvados」https://www.youtube.com/watch?v=EIh18h1amS0

「Felt Better Alive」https://www.youtube.com/watch?v=Tm9ciuv_fyU

■Follow Peter Doherty:

YouTube: https://www.youtube.com/@PeterDohertyOfficial/

Instagram: https://www.instagram.com/peterdohertyofficial/

Facebook: https://www.facebook.com/peterdohertyofficial/

X: https://x.com/petedoherty



ーーThe Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト&レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。