GMOインターネットグループ、AI人財の支援に年間約10億円を投資AI活用をより加速する「GMO AIブースト支援金」を創設

「すべての人にインターネット」をコーポレートキャッチに、インターネットインフラ、インターネットセキュリティ、インターネット広告・メディア、インターネット金融、暗号資産の各事業を展開するGMOインターネットグループ(グループ代表:熊谷正寿)は、グループ約8,000名のパートナー(従業員)全員のAIスキルを底上げし、AI人財の育成を加速するため、「GMO AIブースト支援金」を創設します。

本支援金は、業務に応じて自由に生成AIを選択・導入でき、パートナー1人あたり最大1万円を目安とし、「天秤AI biz byGMO」をはじめとした複数の生成AIサービスの利用費用をグループ各社が支援するものです。AI活用による未来の生産性向上を目指し、年間約10億円の投資を予定しており、グループ全体でのAI利活用をさらに加速してまいります。

2025年5月26日(月)より運用を開始し、6月13日(金)からはグループ全社での本格展開を予定しています。

【背景】

生成AIをはじめとしたAI技術は、日々目覚ましい進化を遂げており、企業競争力の源泉として欠かせない存在になっています。当グループは「AIで未来を創るNo.1企業グループへ」を掲げ、全パートナーによるAI活用と業務効率化を積極的に推進してきました。

2025年3月時点で、業務におけるAI活用率は90%(※1)を突破し、次のステップとして、パートナー一人ひとりのAI活用力をさらに高め、「AIを使いこなせる人財」への成長を支援すべく、本制度を導入します。また、GMOインターネットグループとしては、生成AIはまだ過渡期で、それぞれのツールによってできることとできないことが異なるため、複数の生成AIを適材適所で使いこなす必要があると考えており、本支援金を通して複数の生成AIを利用しやすい環境を整えます。

(※1)2025年3月28日 定点調査(https://www.gmo.jp/news/article/9455/)

【「GMO AIブースト支援金」について】

パートナーが、コストや手間を導入ハードルとして感じることなく積極的にAIツールを導入・活用できる環境を整えることで、自律的なAI利活用とスキルの向上を支援し、結果としてグループ全体の生産性向上を目指します。

■内容

・各チーム・業務に応じた生成AIツールの柔軟な導入支援

・有料プラン導入の手続きにも迅速に対応

■利用可能金額

・各会社や部署単位で、パートナー数×1万円分/月の費用を負担

・グループ全体で年間約10億円規模の投資を予定

※必要なツールの棚卸をおこない、次の年に向けたコスト最適化は随時実施

■導入対象となるAIツール

・「天秤AI Biz byGMO」の活用は全員必須で、それ以外は目的に応じたツールを自由に選定可能

・単一AIのみに依存せず、複数AIの比較・併用を推奨(データ取得リスクが高いAIは対象外)

・ChatGPTPlus、ClaudePro、Gemini Adbvanced、Cursor、GitHub Copilot、Canva、Adobe Express、Felo、Genspark、Devinなど多くのパートナーが活用できるサブスクツール含め全30種類を導入対象

・30種の中には、DaVinciResolve Studio、PLAUD NOTE AI、VOICEPEAK 商用ナレーション6パックなど買い切りのAIツールも含む

▼初期支援対象ツール(全30種)

初期支援として、様々なAI活用を見据えたツールを全30種類導入対象としています。

<テキスト・会話型AI>

・ChatGPT Plus

・Claude Pro

・Google One AI プレミアム

・Google Workspace Business Standard 以上

・Perplexity AI

・Genspark

・Felo

・Amazon Q

・Poe

<コーディング支援AI>

・Cursor

・GitHub Copilot

・V0

・Bolt

<画像生成AI>

・Firefly Image model4

・Dream Machine

・Midjourney Basic

・Midjourney Standard

・ConoHa AI Canvas

・Mapify Basic

<動画生成・編集AI>

・Runway

・PIKA

・Heygen

<音楽・音声生成AI>

・Suno

・Udio

<クリエイティブツールAI>

・Canva

・Adobe Express

・Adobe Photoshop

・Adobe CC - Adobe Creative Cloud

<ナレッジマネジメント・生産性向上AI>

・Obsidian

・Windsurf

【「天秤AI Biz byGMO」について】(URL:https://biz-lp.tenbin.ai/(https://biz-lp.tenbin.ai/))

GMO天秤AI株式会社が提供する法人向け生成AI活用ツール。複数の大規模言語モデル(LLM)を横断的に利用でき、AI活用の高度化と安全性を両立させます。

■主な機能

・組織管理・セキュリティ・ダッシュボード機能

・利用状況の可視化とコンプライアンス対応

・複数AIの回答を比較できる「マルチAI比較機能」

・「まとめ・再提案」する壁打ち機能(特許出願中)

・業務別プロンプトテンプレートと作成支援ツール

・組織内ナレッジ共有機能

■今後のアップデート予定

画像生成、マインドマップ生成、AIエージェント、RAG機能 などを順次実装予定

■料金体系

・初期費用:無料

・月額:1ライセンスあたり1,000円(税込1,100円)

・従量課金:10円(税込11円)/1,000文字超過分

(※月間10万文字まで基本料金に含む)

【グループ内AI推進プロジェクト「AIしあおうぜ!」リーダー 李 奨培(り じゃんべ)コメント】

AI活用も、与えられたAIツールをどう使いこなすかという段階はすでに超えました。自分の業務に最適なAIツールを自分で判断し、使いこなすことができる人財で組織することが重要になってきています。セキュリティ面も加味したうえで、導入のハードルを1つでもなくすことがAIしあおうぜ!チームの役割だと思っています。初期導入リストを作る上でも、様々な職種のパートナーにヒアリングを行いました。“AIにできることはAIに任せ、人間にしかできないことをして、ナンバーワンのAI活用を支える”それをAIしあおうぜ!チームの使命として「自分で考えるAI人財」を少しでも早く、1人でも多く生み出すお手伝いを行います。

