「社会とアートをつなぎ、既成概念を揺さぶる」ART WITH ME × 上ノ国ワイナリーコラボレーション・アルコール飲料の発売

一般社団法人障害福祉推進機構

一般社団法人 障害福祉推進機構(R)(所在地:福岡市博多区上呉服町2-15 SO HAKATAビル3階代表:白石 浩一、以下ART WITH ME)は、上ノ国開発株式会社(所在地:北海道桧山郡上ノ国町湯ノ岱243-4 代表取締役:丸山 和之、以下上ノ国ワイナリー)とコラボーレーションし新しいアルコール飲料「ART WITH ME ×上ノ国ワイナリー」を5/19(月)に発売します。また同日に、上ノ国ワイナリー(所在地 同上)にて実施する上ノ国開発経済セミナー【上ノ国サロン】にて今回の商品の発表を行います。

「ART WITH ME ×上ノ国ワイナリー」コラボレーションの背景

ART WITH ME は、日頃から「固定観念を揺さぶり、人々に新しい視点を提供する」ことを活動方針として掲げています。この理念に共鳴するかたちで、私たちは上ノ国ワイナリーが取り組む革新的なプロジェクトに注目しました。同ワイナリーでは、「自社の定める品質基準を満たさない(酸が高い)ブドウを廃棄するのではなく、あえて新しいアルコール飲料として蘇らせる」という挑戦を通じて、フードロス削減とサステナビリティ推進を実現しています。ART WITH ME はこの取り組みに共鳴し、芸術とサステナビリティの融合を目指す視点から、その価値と可能性を広く発信していきます。

「規格外=価値がない」という思い込みを覆し、アルコール飲料づくりの常識から見れば“失敗”や“欠点”とされる「高酸度」を、むしろ新しい味わいやコンセプトへ転換する試み。この"価値転換"の発想こそがART WITH MEのアーティストたちが日頃から提示する「当たり前を疑う」「別の角度から世界を見る」という姿勢と合致したことで、今回のコラボレーションが誕生しました。

特別なラベルをデザインし、 アートの力でストーリーを可視化。単に“規格外品の再利用”で終わるのでなく、ラベルやビジュアルデザインにアートを取り込むことで、プロジェクト全体の背景や想いを視覚的に表現しました。

また発売に先がけ、5/19(月)に上ノ国ワイナリーにて「ART WITH ME」を主宰する白石浩一が、上ノ国開発経済セミナー【上ノ国サロン】を開催いたします。

https://kaminokuni-winery.jp/20250408-2/

懇親会では今回のコラボレーションワインの発表も行います。

製品概要

製品名:

「ART WITH ME ×上ノ国ワイナリー」

原料・生産地情報:

2023年収穫のセイベル種(北海道厚沢部産)

特徴:通常規格を超えた酸度を活かし、爽快感とキレのある味わい

生産本数:1,000本限定

販売開始:2025年5月19日(月)

価格:2,200円(税込)

※売上の20%をART WITH MEの活動に充当いたします。

ご購入についてはこちらをご覧ください。

https://www.kaminokuniwinery.com/shopdetail/000000000170/ct16/page1/order/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

真っ白な雪と共に元気に育った葡萄と僕は少し似ている。周りとは少し違ったりするけれど、中に秘めている可能性は無限大。

見えてるものだけが真実じゃない。

The grapes and I are a bit like the grapes that grew vigorously with the pure white snow. I may be a little different from my surroundings, but the possibilities inside are endless. What you see is not the only truth.

「ART WITH ME」プログラムについて

「ART WITH ME」は、障がいを持つ方々が自身のアート作品をNFTとして世界に発信できる、福祉特化型のデジタルアートプラットフォームです。

NFT(Non-Fungible Token)を活用することで作品が唯一無二のものであることが証明され、アーティストの新たな収入源として期待されています。

身体障がい、発達障がい、全盲、難病、LGBTQ+など、 多様なバックグラウンドを持つ方々が、自分の【ストーリー】や【想い】を込めた作品を登録・販売できるのが特徴です。

またその関係者も一緒に登録ができます。

上ノ国ワイナリーについて

【上ノ国ワイナリー】

自然豊かな北海道上ノ国町にある廃校をリノベーションし、ワイナリーとサテライトオフィスを併設した複合施設「上ノ国ワイナリー」を運営。上ノ国ワイナリーでは、ワイン葡萄の栽培・醸造・販売を行っており、施設内のショップや地域のイベント等でオリジナルのワインを販売しています。サテライトオフィスではフリースペース、グループルーム、個室を設置し、またバスルームや洗濯室も備えているため、個室での宿泊も可能です。

【団体概要】

●「ART WITH ME」 プログラム 実施団体<主体>

法人名:一般社団法人 障害福祉推進機構

所在地:〒812-0036福岡市博多区上呉服町2-15 SO HAKATAビル3階

電 話:092-409-6161

HP URL:https://www.dwpo.net/art-with-me/

【業務提携先概要】

●企業概要

社名:上ノ国開発株式会社

本社: 〒049-0611北海道檜山郡上ノ国町湯ノ岱243-4

電話:0139-56-1260

設立:2019年12月26日

代表者:代表取締役丸山 和之

HP URL:http://www.kaminokuni-d.jp

●ワイナリー概要

屋号名:上ノ国ワイナリー

本社:〒049-0611北海道檜山郡上ノ国町湯ノ岱243-4

電話:0139-56-1260

FAX:0139-56-7271

HP URL:https://kaminokuni-winery.jp/